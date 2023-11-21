«Ни один человек не жалел, что из-за семьи пожертвовал карьерой, ни один не говорил, что хотел бы больше времени посвятить работе. Наоборот, чаще всего люди сожалеют, что проводили недостаточно времени со своими родными. Люди сожалеют не о том, что они сделали, а о том, чего не сделали: о пропущенных днях рождения, об упущенных шансах».