Эта женщина наблюдала, как умирают более 2000 человек. Врач паллиативной помощи Сара Уэллс уже 20 лет работает в хосписе. Казалось бы, насмотревшись на человеческое горе, она должна была потерять всякую веру, стать неисправимым циником и пессимистом. Но нет, Сара верит: после смерти жизнь не заканчивается.
«Я поняла, что хочу работать в сфере паллиативной помощи во время учебной практики в хосписе. Мне нравилась духовная сторона работы, я уделяла особое внимание тревогам и страхам пациентов», — пишет в колонке для
Пациенты Сары имеют смертельный диагноз. Они доживают свои последние дни и недели с деменцией, сердечной или полиорганной недостаточностью, прогрессирующим раком и другими болезнями, которые уже не излечить.
В хосписе много маленьких детей, с ними на одних койках ночуют родители. Не могут смотреть, как ребенок умирает дома, а может, надеются на чудо.
«Смерть — великий уравнитель, — рассуждает врач. — В нашем хосписе есть как простые работяги, так и судьи. Когда пациенты умирают, их положение уже не важно. Все они боятся неизвестного, особенно если до этого были свидетелями, как любимый человек принял тяжелую смерть».
Сара рассказывает об одной женщине с сердечной недостаточностью. Она была очень напугана, так как видела смерть отца от той же болезни.
«Мы убедили ее, что смерть — это обычно мирный процесс, во время которого люди становятся более сонными, поскольку работа их органов замедляется, они впадают в бессознательное состояние, способные слышать и чувствовать прикосновение руки, даже если не могут общаться», — говорит доктор.
Сара признается, что была далека от религии. Однако во время работы в хосписе ее вера в загробную жизнь укрепилась.
«Больные говорят со мной не столько о Боге, сколько о пришедших к ним умерших родственниках», — рассказывает врач.
Когда пациенты говорят, что видели маму, своего покойного ребенка или даже домашнее животное, это всегда их обнадеживает. Будь то духи или образы в сознании — это зависит от системы убеждений. А я в это время понимаю, что пациент доживает свои последние часы.
Сара говорит: самое грустное, это видеть то чувство сожаления, которые испытывают смертельно больные люди.
«Ни один человек не жалел, что из-за семьи пожертвовал карьерой, ни один не говорил, что хотел бы больше времени посвятить работе. Наоборот, чаще всего люди сожалеют, что проводили недостаточно времени со своими родными. Люди сожалеют не о том, что они сделали, а о том, чего не сделали: о пропущенных днях рождения, об упущенных шансах».
Сотрудники хосписа стараются хоть как-то сгладить это щемящее чувство.
«Одной нашей пациентке, молодой матери, мы хотели предложить написать своим детям открытки на все будущие события в их жизни, которые она не застанет, — от дней рождения до сдачи экзаменов по вождению. Но у нее уже заканчивались силы», — вспоминает Сара.
Другой пациентке с раком груди прямо в палате устроили девичник. Она была уже слишком больна, поэтому ее привезли на свадьбу прямо в больничной койке. А на следующий день женщина умерла, но умерла в умиротворении, потому что ее свадьба состоялась.
Когда пациенты спрашивают Сару, сколько времени им осталось жить, она отвечает: «У вас может быть всего один день, но каждый день драгоценен». Важно отмечать хорошо прожитую жизнь, говорит врач.
«Один мужчина и его 80-летняя жена подняли тост с шампанским в годовщину свадьбы, всего за несколько часов до ее смерти. Это был прекрасный момент», — вспоминает Сара.
Большим утешением для многих становятся домашние животные. Многие пациенты просят, чтобы их кошки и собаки лежали с ними в постели, когда они умирают. А однажды сотрудникам хосписа даже удалось привести в больницу любимую лошадь пациентки.
Наблюдая за смертью, Сара поняла, как прожить счастливую жизнь.
«Я знаю, насколько драгоценно время. Меня радует каждая мелочь. Прогулка с собакой или кофе с другом. Я постоянно говорю своей семье, что люблю их, потому что не хочу ни о чем сожалеть, и не теряю ни минуты, беспокоясь о том, что подумают обо мне незнакомцы.
Я не зацикливаюсь на мелочах. Меня не выводят из себя пробки и отчеты для налоговой. В свои 52 года я занимаюсь спортом и хорошо питаюсь, чтобы оставаться максимально здоровой, но не боюсь заболеть. Я больше ценю семью и друзей и сосредоточиваюсь на настоящем, а не на том, что может случиться в будущем».