Кошки или собаки? Ученые выяснили, кто из питомцев поможет избежать слабоумия у пожилых

Домашние животные дарят нам много приятных эмоций. Да и на здоровье своего хозяина питомцы влияют положительно. На качество жизни в старости, как оказалось, тоже. Авторы нового исследования выяснили: появление братьев наших меньших в доме способно замедлить процесс снижения когнитивных функций с возрастом. Материал на эту тему был опубликован в научном издании
Ученые проанализировали данные Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), которое проводится в США несколько десятилетий, с 1958 года. Каждый из его участников до 80 лет раз в четыре года проверяет свои когнитивные функции с помощью комплекса специальных заданий. В этот набор входят тесты на вербальное научение, зрительную память, арифметические тесты и другие. После 80 лет тестирования проводят каждый год.
Для своей работы эксперты использовали данные 637 участников BLSA в возрасте от 51 до 101 года. Средний возраст выбранных составил 75 лет.
Из них владельцами домашних животных оказались 185 человек. 67 из них рассказали, что живут с кошкой, 84 человека оказались хозяевами собаки. Остальные — владельцы крыс, морских свинок, рыбок, хомячков и других питомцев. Большая часть собаководов, 69%, самостоятельно отводили на прогулку своих любимцев.
Проверив результаты тестов, ученые пришли к выводу: когнитивные функции так или иначе страдают с возрастом абсолютно у всех. Однако скорость этого процесса оказалась разной. Исследователи заметили закономерность: у владельцев домашних животных ухудшение проходило медленнее, чем у тех, кто не заботился о питомце.
Память, речь, скорость обработки информации за 10 лет наблюдений снизились меньше именно у тех, кто жил в доме с животным, и это с учетом поправок на здоровье и возраст. Особенно сильно эффект был заметен у владельцев собак, которые самостоятельно выгуливали своих любимцев. Однако для кошатников тоже есть хорошие новости: у них в меньшей степени проявлялись проблемы с памятью и речью.
Авторы исследования считают, что власти должны мотивировать пожилых людей заводить домашних питомцев — это может стать отличным способом поддерживать умственные способности. Однако есть причина, по которой эта затея может оказаться опасной. Подробнее об этом, а также о том, как снизить возможные риски, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Есть и другие подтвержденные учеными и врачами эффективные способы сберечь свои когнитивные функции до глубокой старости и снизить риск деменции. Подробнее о том, что вы можете сделать для своего здоровья и благополучия уже сейчас, можно прочитать ЗДЕСЬ.