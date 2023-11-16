Кошки или собаки? Ученые выяснили, кто из питомцев поможет избежать слабоумия у пожилых

Память, речь, скорость обработки информации за 10 лет наблюдений снизились меньше именно у тех, кто жил в доме с животным, и это с учетом поправок на здоровье и возраст. Особенно сильно эффект был заметен у владельцев собак, которые самостоятельно выгуливали своих любимцев. Однако для кошатников тоже есть хорошие новости: у них в меньшей степени проявлялись проблемы с памятью и речью.