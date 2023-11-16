Не вздумайте давать: эти 8 препаратов из домашней аптечки смертельно опасны для животных

У каждого из нас есть хотя бы минимальная домашняя аптечка. В основном там жаропонижающие, обезболивающие, лекарства от расстройства ЖКТ и ОРВИ. Эти препараты мы привыкли принимать без назначения врача, что, кстати, неправильно, а иногда и опасно.
Некоторые хозяева кошек и собак полагают, что домашняя аптечка сгодится и для питомцев. И это большая ошибка. Те лекарства, которые помогут человеку, дадут совершенно обратный эффект, если их проглотит кот или пес. И последствия могут быть катастрофическими.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Я понимаю ваше желание помочь питомцу, когда ему стало плохо, но здесь очень тонкая грань. Иногда попытаться помочь равняется навредить! Существует целый список лекарственных препаратов, которые могут привести к серьезным последствиям у животных. Возможен даже летальный исход», — предупреждает ветеринар.
Вот список препаратов, которые ни в коем случае нельзя давать животным.
Парацетамол. Одно из самых распространенных лекарств, которое наверняка есть у вас дома. Однако если вы дадите его кошке или собаке, то все закончится сильнейшим отравлением.
Глазные капли с сульфацетамидом. Этот вроде безвредный на вид препарат обеспечит ожог глаз вашему питомцу или даже вызовет слепоту.
Аспирин, который помогает человеку от жара и боли, способен спровоцировать у животного внутреннее кровотечение, а также почечную и печеночную недостаточность.
Ибупрофен и его аналоги приведут к нарушению работы ЖКТ у питомца, пострадает выделительная система. Кроме того, они оказывают токсическое действие на почки и печень.
Препараты с кетопрофеном под строгим запретом! Если дать животному такую таблетку, то все закончится внутренним кровотечением.
Лоперамид — даже такой препарат может быть опасен, особенно для собак, так как из-за токсического воздействия способен довести до летального исхода.
«Человеческие» препараты от насморка. Они могут привести к спазмам сосудов головы, кроме того, дозировка препарата рассчитана на людей, поэтому животное. скорее всего, пострадает от ожога слизистой носа.
Любые успокоительные тоже категорически нельзя. Последствия печальные — от нарушения работы сердца до летального исхода.
Для животных существуют специальные лекарства, которые продаются в ветеринарных аптеках. Их нужно давать только после консультации у специалиста.
Есть список «человеческих» лекарств, которые допустимы для питомца. Но опять же давать их стоит только после одобрения ветеринара. Все будет зависеть от индивидуальных особенностей организма животного.
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