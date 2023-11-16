Не вздумайте давать: эти 8 препаратов из домашней аптечки смертельно опасны для животных

Парацетамол. Одно из самых распространенных лекарств, которое наверняка есть у вас дома. Однако если вы дадите его кошке или собаке, то все закончится сильнейшим отравлением.

Глазные капли с сульфацетамидом. Этот вроде безвредный на вид препарат обеспечит ожог глаз вашему питомцу или даже вызовет слепоту.

Аспирин, который помогает человеку от жара и боли, способен спровоцировать у животного внутреннее кровотечение, а также почечную и печеночную недостаточность.

Ибупрофен и его аналоги приведут к нарушению работы ЖКТ у питомца, пострадает выделительная система. Кроме того, они оказывают токсическое действие на почки и печень.

Препараты с кетопрофеном под строгим запретом! Если дать животному такую таблетку, то все закончится внутренним кровотечением.

Лоперамид — даже такой препарат может быть опасен, особенно для собак, так как из-за токсического воздействия способен довести до летального исхода.

«Человеческие» препараты от насморка. Они могут привести к спазмам сосудов головы, кроме того, дозировка препарата рассчитана на людей, поэтому животное. скорее всего, пострадает от ожога слизистой носа.