4 породы собак, которые считаются долгожителями: рейтинг ветеринара

Прежде чем завести собаку, нужно все тщательно взвесить, ведь животное — это большая ответственность. Помимо ежедневных прогулок, правильного рациона, игр и внимания нужно понимать, что питомец может болеть. Причем некоторые собаки болеют часто, а это дополнительные затраты. Этот факт тоже нужно учитывать, особенно если вы берете проблемное животное.
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
От чего зависит, как долго проживет собака
«Продолжительность жизни питомца зависит от множества факторов, таких как порода, рацион питания, пол, наследственность, физическая активность и условия проживания», — говорит ветеринар.
Вот что важно знать о главных факторах.
Наследственность. Если предки щенка прожили достаточно долго, не имели генетических заболеваний, то у него больше шансов стать долгожителем.
Физическая активность. Длительные активные прогулки на улице способствуют крепкому здоровью и долгой жизни. Многим собакам недостаточно пройтись 15 минут, нужны специальные упражнения.
Своевременное лечение и уход. Запущенные болезни, паразиты и проблемы с зубами значительно сокращают жизнь собаки. Поэтому необходимо вовремя делать прививки, обращаться к ветеринарному врачу при тревожных симптомах и регулярно чистить четвероногому другу зубы.
Здоровый рацион. Собаку необходимо кормить качественным сбалансированным кормом.
Кто живет дольше — маленькие собаки или большие?
«Миниатюрные собаки могут прожить более 15 лет, если хозяева обеспечивают им надлежащий уход. Гигантские и большие питомцы живут значительно меньше. У них быстрее изнашивается организм, часто развиваются проблемы с суставами из-за большой нагрузки. Кроме того, крупным собакам сложно обеспечить достаточную физическую нагрузку в городских условиях», — говорит эксперт.
Неправильное отношение к маленьким собакам — проблема современной кинологии. Их заводят в качестве домашней игрушки, «ребенка», модного аксессуара, не заботясь о потребностях питомца. Этим пользуются недобросовестные разведенцы, плодя больных животных с генетическими, физиологическими и психическими аномалиями. Прогулки, дрессировка и воспитание — это очень важные аспекты жизни для «декорашек» и мелких собак, а также путь к комфорту всей семьи.
Как порода влияет на продолжительность жизни
У породистых собак часто встречаются определенные болезни, сокращающие продолжительность жизни. Вот несколько примеров.
Доберман: дилатационная кардиомиопатия, или изолированное расширение одного из желудочков (проблемы с сердцем), глухота, различные по своей тяжести заболевания почек.
Йоркширский терьер: дефект митрального клапана, приводящего со временем к развитию сердечной недостаточности, меланоз кожи (избыточное образование пигментных пятен), избыточное образование камней в почках (преимущественно уратов), крипторхизм (неопущение яичка в мошонку).
Боксер: стеноз аорты или сужение (достаточно распространенная патология), лимфомы и мастоцитомы (онкология).
Хаски: склонность к аутоиммунным заболеваниям.
Такса: заболевания глаз и кожи, в том числе и злокачественные, болезни позвоночника и межпозвоночных дисков (заболевание характерно не только для такс, но и для других хондродистрофических пород, таких как пекинес, лхасский апсо, ши-тцу, и другие).
Такие патологии связаны с особенностями выведения пород — близкородственным скрещиванием и отбором по внешним признакам.
Какие породы живут дольше всего
«На этот вопрос сложно дать точный ответ, так как в каждой породной группе есть свои исключения. Из жизненного опыта могу выделить четыре породы, которые были со своим человеком рядом много лет», — говорит эксперт.
Среди долгожителей — йоркширский терьер, пудель, вест-хайленд-уайт-терьер и метисы. Первые три породы довольно популярные, их часто берут в семьи с маленькими детьми. Что терьеры, что пудели — умные собаки, которые отлично ладят с человеком. Но не стоит обижать и метисов — несмотря на то, что их мама и папа принадлежали к разным породам, это никак не сказывается на умственных и «сердечных» способностях собаки.