4 породы собак, которые считаются долгожителями: рейтинг ветеринара

Среди долгожителей — йоркширский терьер, пудель, вест-хайленд-уайт-терьер и метисы . Первые три породы довольно популярные, их часто берут в семьи с маленькими детьми. Что терьеры, что пудели — умные собаки, которые отлично ладят с человеком. Но не стоит обижать и метисов — несмотря на то, что их мама и папа принадлежали к разным породам, это никак не сказывается на умственных и «сердечных» способностях собаки.