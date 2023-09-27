Собака бывает кусачей только от жизни собачьей: что делать, если питомец ведет себя агрессивно

Когда в доме появляется щенок, его воспитанием надо заниматься сразу. Собака должна четко понимать, что ей позволено, а что — нет, когда можно доставать хозяина, а в каком случае стоит поиграть самостоятельно.
Однако важно сделать это правильно. Нельзя кричать на щенка, бить его, заставлять вас бояться — так собака не будет доверять. В этом случае есть два сценария развития событий. Питомец станет слишком трусливым, начнет трястись от каждого звука, постоянно жаться к вам во время прогулок. Второй вариант еще менее оптимистичный: собака обозлится на мир, перестанет доверять всем вокруг. Отсюда лай, рычание и даже укусы.
Почему вообще собака становится агрессивной? Как с этим справиться? Разбираемся с экспертом.
Ветеринарный врач бренда премиальных кормов для животных AlphaPet, анестезиолог, диетолог
«Агрессия считается достаточно распространенной проблемой у домашних питомцев, и многие специалисты не всегда могут точно определить причину яростных вспышек. Отсюда и проблемы с коррекцией поведения», — говорит ветеринар.
Злость как защитный механизм
В первую очередь стоит помнить: ни одна собака не рождается агрессивной. Не существует злых и добрых пород, все зависит от воспитания и условий, в которых рос щенок. Поэтому агрессия — это в первую очередь защитный механизм собаки, который связан с травмирующим действием в прошлом.
«Один питомец будет реагировать на опасность поджав хвост, второй же с яростью оскалит зубы и проявит все свои навыки устрашения. Иногда бывают исключения: например, беря щенка в дом, владелец начинает применять игры на агрессию с еще маленьким и только взрослеющим питомцем. Укусы малыша поначалу кажутся совершенно безобидными и не вызывают беспокойства, но со временем все меняется», — говорит Евгения Гусева.
В любом случае помните: собаки не испытывают того же спектра эмоций, что и люди. Если питомец лает или рычит, значит, он чувствует опасность, пытается защитить. И основа этого всего — страх.
Постарайтесь выявить триггер
В основном питомец остро реагирует на событие, которое сделало больно в детстве. Напугал большой автобус, и он теперь лает каждый раз при виде подобного. Или же мужчина с длинными волосами ударил, теперь во всех похожих типажах собака будет искать потенциального обидчика.
«Триггер, скорее всего, будет проявляться либо в определенном месте, либо по отношению к определенному типажу человека, который ранее как раз и нанес вред психике питомца. Действия, которые можно применить для решения проблемы, должны следовать из понимания причины агрессивного поведения», — поясняет врач.
Для примера возьмем мужчину, который выступает раздражителем. Посмотрите внимательно, во что одет человек, какого он роста и какой у него голос. Спокоен ли ваш питомец? Наверняка рано или поздно вы уловите деталь, которая заставляет собаку рычать на мужчин и ласкаться к женщинам.
Лакомства и кинолог
Как только вы осознали проблему, важно применить меры по искоренению плохой привычки.
У кинологов есть простое, но действенное правило, которое может отлично помочь при желании избавиться от отрицательного поведения, — подкреплять хорошие привычки поощрениями. Животное отлично понимает схему: вот за это я получаю кусочек лакомства и похвалу, а за это меня игнорируют. Кто же не хочет лишнее лакомство? Пес будет стараться угодить вам снова и снова.
Например, собака прикусывает и бросается на хозяина во время игры. В таком случае необходимо отходить и прекращать активность, чтобы питомец воспринял дистанцирование хозяина как непоощрение действий животного. Веселье закончилось, что же я делаю не так? Через несколько повторяющихся действий причинно-следственная связь будет установлена.
«А в случае, когда собака начинает играть с игрушками, например без участия человеческих рук и ног, хозяин должен порадовать питомца с помощью вкусняшки, тем самым показав, что одобряет действия хвостатого», — говорит Евгения Гусева.
Если понимаете, что справиться самостоятельно не получается, обратитесь к кинологу. Вероятно, вы не видите каких-то важных деталей, не учитываете условия, в которых живет собака или же неверно «объясняете» питомцу его неправоту.
Специалист сразу же заметит ошибки и даст вам четкую инструкцию. Главное — не затягивать. Это как с больным зубом: чем дольше терпишь, тем сложнее лечить, то есть корректировать поведение.
Крайность до которой нельзя доводить
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
Речь идет о ситуации, когда собака укусила человека. Это может быть как попытка защититься, так и показать, что у нее что-то болит.
«Например, пес вдруг стал рычать во время мытья лап, хотя раньше делал это спокойно и с удовольствием. Сводите собаку к ветеринару, пусть исключит болевой синдром. Внезапно возникшие неприятные ощущения в какой-нибудь части тела могут пугать собаку до агрессии», — говорит Лидия Лисичкина.
Что делать, если укусила собака
Промыть рану с мылом, удалить всю возможную грязь и слюну.
Дальше в ход идет перекись водорода. Смочите в ней салфетку и приложите к месту укуса на 2-3 минуты.
После обрабатываем укус любым антисептиком, это может быть хлоргексидин.
Для заживления укусов требуется ежедневная обработка антимикробными и противовоспалительными препаратами.
При обработке раны желательно исключить спирт. Он может обжечь поврежденную кожу и тем самым замедлить процесс заживления.
Есть вероятность повреждения крупной вены или артерии. В этом случае необходимо срочно обратиться в травмпункт или вызвать скорую. Не забудьте наложить тугую повязку, чтобы остановить кровотечение.
«Если рана глубокая, то лучше всего как можно быстрее обратиться к врачу. В больнице вам обработают место укуса, а если в этом будет необходимость, наложат швы и назначат местные обработки и антибиотикотерапию», — заключила Лидия Лисичкина.