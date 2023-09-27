Собака бывает кусачей только от жизни собачьей: что делать, если питомец ведет себя агрессивно

Однако важно сделать это правильно. Нельзя кричать на щенка, бить его, заставлять вас бояться — так собака не будет доверять. В этом случае есть два сценария развития событий. Питомец станет слишком трусливым, начнет трястись от каждого звука, постоянно жаться к вам во время прогулок. Второй вариант еще менее оптимистичный: собака обозлится на мир, перестанет доверять всем вокруг. Отсюда лай, рычание и даже укусы.