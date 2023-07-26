Никакой зеленки и ваты: что делать, если собака поранила лапу

Запомните: нельзя использовать йод и зеленку!

Ватные диски тоже использовать нельзя, так как в раны попадают мелкие частички ваты, которые, в свою очередь, могут спровоцировать нагноение. Чтобы остановить кровотечение, лучше использовать марлевые тампоны.

В процессе лечения нужно следить, чтобы собака не зализывала раны на подушечках лап. Считается, что слюна обладает целебным действием, но это ошибочное мнение. На языке животного имеется масса бактерий и микроорганизмов, которые, попадая в место пореза, могут привести к серьезному воспалению.