Никакой зеленки и ваты: что делать, если собака поранила лапу

Собака — это верный друг, компаньон, повод для радости и гордости. Но питомец, как и любое живое существо, может капризничать, шкодить и болеть. Собаки нередко получают ссадины и раны во время прогулки, игр и просто из любопытства — никто же не объяснит питомцу, что стекло опасное.
Разбираемся с ветеринаром, какие бывают травмы и что надо делать, чтобы помочь четвероногому другу.
ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
От каких травм собаки страдают чаще всего
Наиболее часто в ветеринарной практике встречают механические повреждения. Они бывают открытые (раны) и закрытые (если сохраняется целость наружных покровов — кожи, слизистых оболочек).
К закрытым повреждениям относятся:
ушибы кожи, мышц, костей, суставов, нервов;
растяжения сухожилий, связок, суставов, нервов;
сдавливание органов и тканей;
разрывы мышц, сухожилий, связок;
вывихи;
закрытые переломы костей и так далее.
«Травмы у животных встречаются часто. Они могут происходить по различным причинам: плохое содержание, неосторожная игра, опасности на улице, неправильное кормление. Эти условия определяют не только частоту, но и характер травм», — говорит Лидия Лисичкина.
Распространенные травмы у собак:
укусы и царапины от других животных;
порезы лап;
повреждение глаза;
сорванный коготь;
укусы пчел и ос;
травмы позвоночника.
Моя собака поранила лапу, что делать?
При порезе лапы первым делом нужно подстричь шерсть у собаки на травмированной области — особенно это актуально для представителей длинношерстных пород, чтобы она не попала в рану и не спровоцировала тем самым воспалительный процесс. Затем порез тщательно промывается под чистой проточной водой для удаления волосков, грязи и посторонних предметов — земли, стекла и прочего мусора.
Вторым шагом станет обработка травмированной области антисептическим раствором, в качестве которого используются:
перекись водорода;
хлоргексидин;
раствор фурацилина.
«Далее следует пропитать марлю антибактериальной мазью. Это может быть „Левосин“, „Левомеколь“ или „мазь Вишневского“ и наложить на подушечку на лапе. Перевязка осуществляется по мере необходимости и погодных условий. Для дополнительной защиты на больную лапу можно надеть детский носочек и подобрать защитный воротник», — пояснила ветеринар.
Если лапа порезана глубоко, то в первые 4 часа ее следует защитить. Для защиты подойдет тот же детский носочек.
Запомните: нельзя использовать йод и зеленку!
Ватные диски тоже использовать нельзя, так как в раны попадают мелкие частички ваты, которые, в свою очередь, могут спровоцировать нагноение. Чтобы остановить кровотечение, лучше использовать марлевые тампоны.
В процессе лечения нужно следить, чтобы собака не зализывала раны на подушечках лап. Считается, что слюна обладает целебным действием, но это ошибочное мнение. На языке животного имеется масса бактерий и микроорганизмов, которые, попадая в место пореза, могут привести к серьезному воспалению.
Какие лекарства из человеческой аптечки подойдут животному
При любой травме нужно обязательно согреть животное, наблюдать за цветом слизистых, дыханием, наличием мочи, температурой. И как можно быстрее показать ветеринару, если у вас есть хоть какие-то опасения.
Что касается лекарств, то из мазей подойдут: «Левомеколь», «Спасатель», «Троксевазин», «Гидрокортизон».
Вот список хороших антисептиков:
«Хлоргексидин» 0,05% (реже используется более концентрированный раствор — только по рекомендации врача);
«Мирамистин» 0,01% (аналог Хлоргексидина, менее концентрирован);
«Перекись водорода» 3% (аккуратно и не всегда показана);
«Бетадин» 10% мазь / раствор (и другие препараты с повидон-йодом);
«Фурациллин» (плюс/минус — исследования есть, но мало и в важные списки не включен);
Для слизистых рта — «Холисал», «Мирамистин», «Метрогил Дента», «Асепта гель».
Как понять, что рано серьезная и пора к ветеринару?
Течение и исход повреждений зависят также от внешней среды, в которой остается травмированное животное. Порода собаки, возраст — это тоже играет далеко не последнюю роль.
«Чем сложнее травма, тем дороже лечить животное. Порой хозяева отказываются от серьезно покалеченных питомцев: нет времени или денег на уход и терапию. Иногда животные остаются инвалидами: кто-то — спинальником с перебитым позвоночником, кто-то — с ампутированными лапами, недержанием или потерей органов осязания. Важно подумать об этом, прежде чем заводить собаку», — советует эксперт.
Особенно опасно повреждение внутренних органов, так как внешне собака может выглядеть совершенно здоровой, но при этом терять большое количество крови, которое будет изливаться в брюшную полость.
Характеризуется эта травма прежде всего:
выраженной бледностью слизистых оболочек,
резкой болезненностью брюшной полости (собака скулит, когда вы прикасаетесь к животу),
отсутствием мочи,
нарастающей заторможенностью животного.
Помните, что при перевозке собаки лучше всего использовать плед или одеяло (если нет подозрения на перелом позвоночника, в противном случае животное перевозится на жестком щите).
При кровотечении нужно обязательно попытаться остановить потерю крови. Здесь помогут тугая бинтовая повязка на рану, жгут выше места повреждения, но не более 1,5 часов.
Растяжение у собаки
Растяжение у собаки — самая распространенная травма молодых животных. Это очень болезненно для питомца и сопряжено с отечностью связок.
К основным признакам можно отнести:
Хромоту — животному сложно встать на поврежденную лапу.
Отек тканей - в месте повреждения появляется припухлость.
Боль - при пальпации животное дергается, пытается вырвать лапу.
Характерное положение конечности.
Повышение температуры в месте повреждения.
Повреждение кожи и шерстяного покрова.
Гематому.
При легкой и средней степени тяжести лечение можно осуществлять на дому. Но при тяжелых повреждениях потребуется хирургическое вмешательство, предупреждает Лидия Лисичкина.
Первая помощь
В пакет положите лед и приложите к поврежденной лапе для снятия отечности на 15-20 минут, можно наложить холодную повязку. В первый день желательно накладывать повязки каждые 4 часа.
Дать собаке противовоспалительные и обезболивающие препараты.
Можно накладывать и повязки с противовоспалительными мазями.
Также подойдут и различные успокоительные препараты.
Не играйте в активные игры, не бегайте с собакой — ей нужен покой!
Если травма серьезная, требуется рентген конечности — здесь разобраться уже поможет ветеринар.