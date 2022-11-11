Брови опущены, тело расслаблено и еще три признака, что собака любит вас на самом деле
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Если вам грустно, одиноко, на работе был неудачный день или вы поссорились с другом, общение с собакой может заменить поход к психологу. Наверняка тем, у кого был или есть питомец, знакомо то чувство, когда уставший приходишь домой и стоит только открыть входную дверь, как на тебя налетает радостный пес. Несколько минут веселой игры, поглаживаний животика питомцу — и настроение сразу улучшается.

Собаки прекрасно считывают настроение человека: они могут быть активнее, если вы бодры и веселы, затихнуть и просто посидеть рядом, если вы неважно себя чувствуете. Ученые давно доказали: люди, у которых есть собака, реже страдают от депрессий, аллергии, болезней сердца и сосудов, они чаще получают от жизни удовольствие и наслаждаются каждым днем. И учит их этому именно четвероногий питомец.

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Ваша собака будет всегда за вас — преданнее питомца не найти. Но вот как понять, что вы для нее не только вожак, но еще и объект любви? По словам зоопсихолога Кэролин Ментейт, на это могут указать несколько красноречивых признаков:

  1. У питомца меняется взгляд, когда он смотрит на вас. «Глаза собаки становятся как будто мягкими и нежными, она немного щурится, белкИ практически не видны. При долгом зрительном контакте собака даже может закатить глаза от удовольствия», — рассказала эксперт The Mirror.

  2. Лоб расслабляется, а место, где у человека находятся брови, немного опускается вниз.

  3. Уши тоже расслаблены — они либо просто висят, либо мягко двигаются вперед-назад.

  4. Еще один признак — это «собачья улыбка». «У собаки рядом с человеком, которого она любит, губы будут распущенными, вокруг челюсти не будет напряжения, и пасть, скорее всего, будет закрыта», — объяснила Кэролин.

  5. Движения собаки становятся плавными, она как будто замедляется рядом с вами. В теле нет скованности: ни в лапах, ни в спине. Животное может еще и радостно подпрыгивать.

Конечно, мы не можем не учитывать хвост собаки: именно им питомец начинает подавать сигналы радости. Виляние означает, что пес доволен и готов играть. Хвост трубой — животное насторожено и обеспокоено. А вот если хвост опущен и прижат, то собака, скорее всего, сильно напугана.

— Даже если собака прыгает вокруг вас или спит рядом с вами, ключевые «движения любви» всегда плавные и расслабленные… расслабленные глаза, расслабленные уши, расслабленная пасть, расслабленное тело, расслабленное виляние хвостом, — заключила зоопсихолог.

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Кстати

Прогулка с собакой — приятный способ укрепить здоровье. Ведь это тоже кардионагрузка, если вы, конечно, не стоите у подъезда, погрузившись в телефон, в ожидании, когда ваш питомец сделает все необходимые «дела». Что произойдет с организмом, если гулять с собакой каждый день? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Софья Хромова