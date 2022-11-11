Брови опущены, тело расслаблено и еще три признака, что собака любит вас на самом деле
Любая собака, безусловно, будет предана хозяину до конца своих дней. Но как понять, что четвероногий друг испытывает настоящую любовь именно к вам, а не к кому-то из членов семьи? Объясняет зоопсихолог.
11 ноября 2022
Если вам грустно, одиноко, на работе был неудачный день или вы поссорились с другом, общение с собакой может заменить поход к психологу. Наверняка тем, у кого был или есть питомец, знакомо то чувство, когда уставший приходишь домой и стоит только открыть входную дверь, как на тебя налетает радостный пес. Несколько минут веселой игры, поглаживаний животика питомцу — и настроение сразу улучшается.
Собаки прекрасно считывают настроение человека: они могут быть активнее, если вы бодры и веселы, затихнуть и просто посидеть рядом, если вы неважно себя чувствуете. Ученые давно доказали: люди, у которых есть собака, реже страдают от депрессий, аллергии, болезней сердца и сосудов, они чаще получают от жизни удовольствие и наслаждаются каждым днем. И учит их этому именно четвероногий питомец.
Ваша собака будет всегда за вас — преданнее питомца не найти. Но вот как понять, что вы для нее не только вожак, но еще и объект любви? По словам зоопсихолога Кэролин Ментейт, на это могут указать несколько красноречивых признаков:
У питомца меняется взгляд, когда он смотрит на вас. «Глаза собаки становятся как будто мягкими и нежными, она немного щурится, белкИ практически не видны. При долгом зрительном контакте собака даже может закатить глаза от удовольствия», — рассказала эксперт The Mirror.
Лоб расслабляется, а место, где у человека находятся брови, немного опускается вниз.
Уши тоже расслаблены — они либо просто висят, либо мягко двигаются вперед-назад.
Еще один признак — это «собачья улыбка». «У собаки рядом с человеком, которого она любит, губы будут распущенными, вокруг челюсти не будет напряжения, и пасть, скорее всего, будет закрыта», — объяснила Кэролин.
Движения собаки становятся плавными, она как будто замедляется рядом с вами. В теле нет скованности: ни в лапах, ни в спине. Животное может еще и радостно подпрыгивать.
Конечно, мы не можем не учитывать хвост собаки: именно им питомец начинает подавать сигналы радости. Виляние означает, что пес доволен и готов играть. Хвост трубой — животное насторожено и обеспокоено. А вот если хвост опущен и прижат, то собака, скорее всего, сильно напугана.
— Даже если собака прыгает вокруг вас или спит рядом с вами, ключевые «движения любви» всегда плавные и расслабленные… расслабленные глаза, расслабленные уши, расслабленная пасть, расслабленное тело, расслабленное виляние хвостом, — заключила зоопсихолог.
Прогулка с собакой — приятный способ укрепить здоровье. Ведь это тоже кардионагрузка, если вы, конечно, не стоите у подъезда, погрузившись в телефон, в ожидании, когда ваш питомец сделает все необходимые «дела». Что произойдет с организмом, если гулять с собакой каждый день? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.