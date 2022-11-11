Брови опущены, тело расслаблено и еще три признака, что собака любит вас на самом деле

Если вам грустно, одиноко, на работе был неудачный день или вы поссорились с другом, общение с собакой может заменить поход к психологу. Наверняка тем, у кого был или есть питомец, знакомо то чувство, когда уставший приходишь домой и стоит только открыть входную дверь, как на тебя налетает радостный пес. Несколько минут веселой игры, поглаживаний животика питомцу — и настроение сразу улучшается.

Собаки прекрасно считывают настроение человека: они могут быть активнее, если вы бодры и веселы, затихнуть и просто посидеть рядом, если вы неважно себя чувствуете. Ученые давно доказали: люди, у которых есть собака, реже страдают от депрессий, аллергии, болезней сердца и сосудов, они чаще получают от жизни удовольствие и наслаждаются каждым днем . И учит их этому именно четвероногий питомец.