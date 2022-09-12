5 причин разрешить собаке спать в вашей кровати
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С одной стороны, да, собака гуляет на улице, приносит на лапах грязь и может передавать своему владельцу опасные болезни — об этом мы писали здесь. Но по словам психологов, польза от того, что питомец уютно сопит у вас в ногах, превышает возможные неудобства.

Барбара Сантини
Барбара Сантини
Психология

Психолог, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии, нейробиолог

Улучшается сон

Исследования показали: собака в кровати полезнее кошки и даже любимого мужа или жены. Она снижает уровень вашего беспокойства, поднимает настроение и самое главное не ворочается и не мешает вам спать. К тому же владельцы собак придерживаются режима дня, потому что утром им надо гулять со своими любимцами.

- Сон с домашними животными стимулирует выработку большего количества окситоцина, — говорит психолог Барбара Сантини. — Когда уровень окситоцина высокий, человек с большей вероятностью полностью расслабится. Это будет стимулировать тета-волны мозга, которые возникают во время перехода от дремоты к крепкому сну и поможет нашему разуму создавать воспоминания, а также повышать креативность.

Укрепляется иммунитет

Психолог напоминает: животное в доме всегда оказывает положительное влияние на иммунную систему. Тем более, если вы разрешаете ему находиться с вами в одной кровати.

- Домашние животные способствуют разнообразию микроорганизмов в доме, — говорит эксперт. — Это укрепляет иммунную систему.

Кстати, ученые давно заметили, что питомцы могут «понижать» давление, а у детей, которые росли вместе с собаками и кошками, реже возникает аллергия.

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Создается ощущение комфорта

По мнению психолога, собаки помогают нам ночью чувствовать себя в безопасности.

- Они создают уютную атмосферу своим теплом, ровным сердцебиением, — говорит Барбара. — Вы знаете, что вы защищены. Одинокие люди чувствуют себя комфортнее. А если вам приснится кошмар, собака, скорее всего, разбудит вас — и кошмар прекратится.

Чаще придется менять постельное белье

И это тоже огромный плюс. Большинство людей перестилает постель раз в две недели. Но врачи говорят, что этого недостаточно. А если в кровати будет ежедневно валяться собака, вы волей-неволей начнете менять постельное белье чаще. Это снизит количество пыли в волокнах ткани и уменьшит риски аллергии.

Защита от депрессии

- Людям, страдающим депрессией или тревожным расстройством будет полезно засыпать рядом с домашним животным. А детям животное рядом поможет избавиться от кошмаров, — считает психолог.

Ирина Себелева