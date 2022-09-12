5 причин разрешить собаке спать в вашей кровати

Улучшается сон

Исследования показали : собака в кровати полезнее кошки и даже любимого мужа или жены. Она снижает уровень вашего беспокойства, поднимает настроение и самое главное не ворочается и не мешает вам спать. К тому же владельцы собак придерживаются режима дня, потому что утром им надо гулять со своими любимцами.

- Сон с домашними животными стимулирует выработку большего количества окситоцина, — говорит психолог Барбара Сантини. — Когда уровень окситоцина высокий, человек с большей вероятностью полностью расслабится. Это будет стимулировать тета-волны мозга, которые возникают во время перехода от дремоты к крепкому сну и поможет нашему разуму создавать воспоминания, а также повышать креативность.

Укрепляется иммунитет

Психолог напоминает: животное в доме всегда оказывает положительное влияние на иммунную систему. Тем более, если вы разрешаете ему находиться с вами в одной кровати.

- Домашние животные способствуют разнообразию микроорганизмов в доме, — говорит эксперт. — Это укрепляет иммунную систему.

Кстати, ученые давно заметили, что питомцы могут «понижать» давление, а у детей, которые росли вместе с собаками и кошками, реже возникает аллергия.