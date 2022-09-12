5 причин разрешить собаке спать в вашей кровати

С одной стороны, да, собака гуляет на улице, приносит на лапах грязь и может передавать своему владельцу опасные болезни — об этом мы писали здесь. Но по словам психологов, польза от того, что питомец уютно сопит у вас в ногах, превышает возможные неудобства.
Психолог, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии, нейробиолог
Улучшается сон
Исследования
- Сон с домашними животными стимулирует выработку большего количества окситоцина, —
Укрепляется иммунитет
Психолог напоминает: животное в доме всегда оказывает положительное влияние на иммунную систему. Тем более, если вы разрешаете ему находиться с вами в одной кровати.
- Домашние животные способствуют разнообразию микроорганизмов в доме, — говорит эксперт. — Это укрепляет иммунную систему.
Кстати, ученые давно заметили, что питомцы могут «понижать» давление, а у детей, которые росли вместе с собаками и кошками, реже возникает аллергия.
Создается ощущение комфорта
По мнению психолога, собаки помогают нам ночью чувствовать себя в безопасности.
- Они создают уютную атмосферу своим теплом, ровным сердцебиением, — говорит Барбара. — Вы знаете, что вы защищены. Одинокие люди чувствуют себя комфортнее. А если вам приснится кошмар, собака, скорее всего, разбудит вас — и кошмар прекратится.
Чаще придется менять постельное белье
И это тоже огромный плюс. Большинство людей перестилает постель раз в две недели. Но врачи говорят, что этого недостаточно. А если в кровати будет ежедневно валяться собака, вы волей-неволей начнете менять постельное белье чаще. Это снизит количество пыли в волокнах ткани и уменьшит риски аллергии.
Защита от депрессии
- Людям, страдающим депрессией или тревожным расстройством будет полезно засыпать рядом с домашним животным. А детям животное рядом поможет избавиться от кошмаров, — считает психолог.