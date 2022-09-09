Когда иммунитет «утомился»

- Про иммунитет нужно знать три вещи — он либо работает нормально, либо «утомился», либо «сломан», — говорит врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Когда иммунитет работает нормально, это НЕ значит что вы никогда не будете болеть простудами, хотя такое тоже бывает. Это означает, что простуды у вас будут проходить за неделю-две — и не понадобится пить противовирусные, антибиотики или ложиться в больницу.

Если ваш иммунитет «утомился», значит, он продолжает выполнять свои функции, но с задержкой, объясняет врач.

- Внешне это может проявиться простудой вместе с конъюнктивитом, гайморитом, фурункулами и т.п. Часто мы это называем коротко и емко — «все болячки повылезали», — рассказывает врач-терапевт.