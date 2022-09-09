Если у вас с наступлением осени вдруг начали «вылезать» разные противные болячки — гайморит, конъюнктивит, герпес, фурункулы — первым делом в голову приходит мысль, что это явно проблемы с иммунитетом.
Многие пытаются решать проблему и укрепить защитные силы организма, прописывая себе аптечные витамины и иммуномодуляторы, используют народные средства, налегают на полезные продукты.
Верна ли такая тактика и что на самом деле повысит иммунитет? Рассказывает терапевт.
Когда иммунитет «утомился»
- Про иммунитет нужно знать три вещи — он либо работает нормально, либо «утомился», либо «сломан», —
Если ваш иммунитет «утомился», значит, он продолжает выполнять свои функции, но с задержкой, объясняет врач.
- Внешне это может проявиться простудой вместе с конъюнктивитом, гайморитом, фурункулами и т.п. Часто мы это называем коротко и емко — «все болячки повылезали», — рассказывает врач-терапевт.
Когда иммунитет «сломался»
Такое состояние, когда у человека иммунитет сломан, говорит уже о серьезной проблеме со здоровьем — иммунодефиците, уточняет эксперт.
— Иммунодефицит — когда ответственные за защиту клетки работают неправильно, из-за чего нарушается вся цепочка иммунных реакций и человек остается беззащитен перед внешней средой, — объясняет Филипп Кузьменко. — Чаще всего такая поломка наследуется генетически и проявляется с рождения или спустя полгода-год — когда умирают переданные от матери антитела. Обычно это связано с дефектом клеток иммунной системы — B- или T-лимфоцитов. Также иммунодефицит можно получить, заразившись ВИЧ/СПИД.
Эксперт уточняет, что у человека с иммунодефицитом любая простуда будет осложняться пневмонией, лечением антибиотиками, госпитализацией и общим тяжелым течением болезней.
- «Сломанный» иммунитет лечится заместительный терапией у иммунолога. Поддается лечению и ВИЧ. Если озаботиться этим вопросом, вполне можно прожить долгую и счастливую жизнь, - говорит врач-терапевт.
Все, что не иммунодефицит — лечения не требует
- Если вам кажется, что ваш иммунитет «утомился», то это может быть связано с физическим или психическим перенапряжением, — говорит Филипп Кузьменко. — И надо понимать, что на самом деле таблеток, которые укрепят иммунку, не существует — все это маркетинг и жажда наживы.
Врач предупреждает, что не стоит налегать и на витамины при «утомленном» иммунитете — это бессмысленно.
- Просто нужно взять отпуск и отдохнуть, — говорит доктор. — Лучше всего куда-нибудь съездить, а не сидеть дома перед телевизором — сменить локацию. И тогда со временем все придет в норму.
Колебания нормального и сниженного иммунитета сменяют друг друга как времена года. Надо просто это знать, принять и жить дальше.
От такого врача бегите подальше
Если вы считаете, что ваш иммунитет не просто «устал» и дал временный сбой, а по-настоящему «сломался», стоит идти к врачу. Такими состояниями занимается иммунолог, советует доктор.
- Но если врач выписывает вам БАДы, витамины или аптечные иммунномодуляторы — он не в теме. Ищите другого специалиста, — обращает внимание доктор Кузьменко.
Аутоиммунные заболевания и аллергия
- В этом случае иммунитет работает не в сторону ослабления и остановки реакций, а в сторону переизбытка и неправильного применения, — объясняет доктор Кузьменко. — В одних случаях иммунная реакция в виде истечения слизи «из всех щелей» запускается на безобидную пыльцу растений. В других — начинает атаковать собственные органы (поджелудочная — диабет, суставы — ревматоид, клапаны сердца — ревматизм и т.п.). К сожалению, вернуть иммунитет в исходное состояние пока невозможно. Помогает только тупое локальное и системное подавление (антигистаминные, гормоны и т.п.) и избегание аллергенов. Ну и обязателен здоровый образ жизни. Без этого никак.