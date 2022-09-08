Операция «Спасти брак»: психолог назвал 3 худших способа наладить отношения

Каждому из партнеров важно понимать, какие негативные схемы мышления и поведения ему свойственны. Есть ли тяга к созависимости, например: Маша росла с отцом-алкоголиком, который был агрессивным, хотя руку на мать и дочь не поднимал. Маша вышла за Вадима, который оказался спортсменом и противоположностью отца Маши. Но сформированная схема и «зона комфорта» требовала от Маши доводить Вадима до белого каления. Без всякой осознанности молодая супруга провоцировала у мужа стресс, разрушая отношения. И хотя Вадим не начал пить, он стал еще больше времени проводить в спортивном зале и завел любовницу, стал агрессивным дома по отношению к Маше. Так она вернулась в «зону комфорта». Но, согласитесь, — это не семья мечты.

Кризисы в семейной жизни тоже неизбежны. Часто они совпадают с личностными кризисами членов семьи. В том числе детскими. Каждый (1-2 лет, 5-6 лет и так далее) период напряжения ребенка влияет на отношения отца и матери. А изменения 30 лет, 40 (среднего возраста) лет партнеров сказываются на обстановке в доме. Например, «кризис пустого гнезда», когда дети выросли и уехали, а родителей больше, оказывается, ничего друг с другом не связывает. Их деятельность и общение вращалось вокруг сына и дочки. Тут важно — найдут ли партнеры причину (мотивацию) и интерес быть вместе?