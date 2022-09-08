Операция «Спасти брак»: психолог назвал 3 худших способа наладить отношения

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — писал Лев Толстой. Хотите ли вы, чтобы к вам относилась именно первая часть этой цитаты?
В жизни каждой пары могут быть трудные времена — когда вам кажется, что вы совсем перестали понимать друг друга. Но как преодолеть это? Как спасти брак и как понять, что спасать уже нечего? Разбираемся вместе с психологом.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтt.me/pshychospoyler
- Что такое отношения между женщиной и мужчиной?
Это связь, образующаяся в процессе общения и совместной деятельности. Деятельность может быть разной: по удовлетворению сексуальных потребностей, эмоциональных, имущественных и так далее. И конфликты в этом процессе неизбежны, поскольку каждый человек индивидуален.
Например, Маша привыкла видеть, как ее отец помогает матери по дому — моет посуду, гладит себе рубашки и так далее. А Вадим рос с примером лежащего на диване с пивом отца и вкалывающей по хозяйству матери. Совместная деятельность Маши и Вадима по обеспечению быта и совместного проживания — это источник конфликтов. Зато в сексе они полностью удовлетворены.
Конфликты неизбежны, в том числе из-за иллюзий, в которые мы, словно в латы, обрамляем партнера. В фазу влюбленности (1-3 года с момента начала отношений) гормоны радости «ослепляют». Дофамин, окситоцин, эндорфин, серотонин делают так, чтобы мужчина и женщина реализовали цель выживания человечества и продления рода.
В «розовых очках», опьяненные от взаимного обмена жидкостями, люди принимают неприемлемое поведение партнера за милое и наоборот. Когда эффект гормонов проходит, то иллюзии начинают разрушаться.
Признаки серьезных проблем в отношениях:
отсутствие причины, мотивации продолжать отношения;
неумение договариваться и общаться друг с другом;
неумение приходить к взаимовыгодному решению/ иногда к компромиссному;
неумение соблюдать достигнутые в процессе общения договоренности, что приводит к разочарованию;
склонность к созависимым или контрзависимым отношениям.
Наладить отношения в паре помогут:
желание каждого из партнеров продолжать отношения и работать над собой для их сохранения;
заинтересованность в совместных конкретно семейных отношениях, а не просто в сексуальных, деловых, по воспитанию общих детей и прочих;
принятие партнера без иллюзий — таким, какой он есть;
способность в случае необходимости обратиться к семейному терапевту для налаживания коммуникации.
А вот эти методы ни к чему хорошему не приведут:
Шантаж. Например, Маша угрожает Вадиму лишить его возможности видеться с совместным ребенком, чтобы он остался в семье. Либо Вадим угрожает лишить Машу материальных благ;
Измена. Вадим считает, что когда Маша узнает о его любовнице, она поймет, какого самца потеряла, начнет его ценить и пожелает сохранять брак;
Обида и неглект. Пассивно-агрессивное насилие в виде игнорирования попыток общения и потребностей партнера и инфантильное поведение в виде молчаливых сигналов. Маша надувает губки, когда Вадим лежит на диване, вместо того, чтобы в «Я-посланиях» сообщить ему о своих чувствах и высказать конкретные просьбы, достичь договоренностей;
Отношения не наладить без отказа от насилия — абьюза: психологического, эмоционального, физического, сексуального.
Каждому из партнеров важно понимать, какие негативные схемы мышления и поведения ему свойственны. Есть ли тяга к созависимости, например: Маша росла с отцом-алкоголиком, который был агрессивным, хотя руку на мать и дочь не поднимал. Маша вышла за Вадима, который оказался спортсменом и противоположностью отца Маши. Но сформированная схема и «зона комфорта» требовала от Маши доводить Вадима до белого каления. Без всякой осознанности молодая супруга провоцировала у мужа стресс, разрушая отношения. И хотя Вадим не начал пить, он стал еще больше времени проводить в спортивном зале и завел любовницу, стал агрессивным дома по отношению к Маше. Так она вернулась в «зону комфорта». Но, согласитесь, — это не семья мечты.
Кризисы в семейной жизни тоже неизбежны. Часто они совпадают с личностными кризисами членов семьи. В том числе детскими. Каждый (1-2 лет, 5-6 лет и так далее) период напряжения ребенка влияет на отношения отца и матери. А изменения 30 лет, 40 (среднего возраста) лет партнеров сказываются на обстановке в доме. Например, «кризис пустого гнезда», когда дети выросли и уехали, а родителей больше, оказывается, ничего друг с другом не связывает. Их деятельность и общение вращалось вокруг сына и дочки. Тут важно — найдут ли партнеры причину (мотивацию) и интерес быть вместе?
Семейные отношения точно не спасти, когда хотя бы один из партнеров не желает меняться ради продолжения связи. Если оба настроены на продолжение — шанс есть.