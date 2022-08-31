По сути, вся наша жизнь — это череда постоянного стресса. На работе, в магазине, дома и на учебе — мы везде подвергаемся воздействию окружающего мира. И не всегда это воздействие приносит только приятные эмоции. Да что уж там, даже обычное прочтение новостей — один сплошной стресс!

Однако иногда стресса становится слишком уж много и тогда он начинает разрушать наше здоровье. Как понять, что стресс стал слишком сильным и настало время что-то менять в своей жизни, пока не стало слишком поздно? Разбираемся вместе с экспертами.