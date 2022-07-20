Согласно новому исследованию специалистов из Лондона, низкий уровень гормона серотонина в организме не вызывает депрессии. До сих пор химический сбой, включая дефицит серотонина, считался главным виновником развития болезни, на чем основано и действие назначаемых при депрессии антидепрессантов — так называемых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале Molecular Psychiatry, проанализировали 17 более ранних исследований с участием сотен тысяч человек из разных стран. И обнаружили, что не было никакой разницы в уровне серотонина между пациентами с диагнозом «депрессия» и здоровыми людьми. При этом искусственное снижение уровня серотонина у здоровых добровольцев также не приводило к развитию у них болезни. Между тем, ученые не отрицают, что антидепрессанты работают при лечении болезни, правда, по непонятному для них принципу.