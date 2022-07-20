Согласно новому исследованию специалистов из Лондона, низкий уровень гормона серотонина в организме не вызывает депрессии. До сих пор химический сбой, включая дефицит серотонина, считался главным виновником развития болезни, на чем основано и действие назначаемых при депрессии антидепрессантов — так называемых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).
Авторы работы, результаты которой
«Мы можем с уверенностью сказать, что после огромного количества исследований, проведенных в течение нескольких десятилетий, нет убедительных доказательств того, что депрессия вызвана аномалиями серотонина, особенно более низкими уровнями или сниженной его активностью», —
По словам психиатра, популярность теории «химического дисбаланса» совпала с огромным увеличением использования антидепрессантов. При этом специалист признает, что до сих пор непонятно, как именно эти препараты влияют на мозг.
«Тысячи людей страдают от побочных эффектов антидепрессантов, в том числе от тяжелых эффектов отмены, которые могут возникнуть, когда люди пытаются прекратить их прием. Однако количество назначений продолжает расти», — добавляет профессор Монкрифф.
Ее соавтор, доктор Марк Горовиц также заявил, что участие в исследовании «открыло ему глаза»: «Меня учили, что депрессия вызывается низким уровнем серотонина, когда я еще обучался психиатрии, и даже учил этому студентов на своих собственных лекциях». Участие же в исследовании, по словам доктора, перевернуло все его знания «с ног на голову».
Однако другие эксперты раскритиковали выводы исследования. Так, Королевский колледж психиатров призвал людей с депрессией продолжать прием антидепрессантов, отметив, что продолжение исследований в области лечения важно, чтобы помочь врачам лучше понять, как работают лекарства, а также оценить их эффективность.
По словам еще одного психиатра Майкла Блумфилда, все причины депрессии нельзя свести к простому химическому дисбалансу серотонина. В то же время, как уточняет врач, антидепрессанты все равно работают в лечении депрессии и могут спасти жизнь, даже если и не устраняют первопричину.
«Многие знают, что прием парацетамола может помочь при головных болях. Но я не думаю, что кто-то верит, что головные боли вызваны недостатком парацетамола в мозгу. Та же логика применима к депрессии и лекарствам, используемым для ее лечения», — сказал эксперт.