Реаниматолог Токарев назвал 6 простых способов быстро повысить уровень серотонина без лекарств

Как повысить уровень серотонина без лекарств

Алексей Токарев назвал 6 простых способов.

1. Соблюдайте принцип: триптофан плюс углеводы

Серотонина как такового в еде нет. За его синтез в организме отвечает триптофан — одна из незаменимых аминокислот, которая поступает только с пищей. Триптофан содержится в продуктах, богатых белками и железом:

яйцах,

молочных продуктах,

красном мясе,

рыбе,

сыре.

Но чтобы триптофан всасывался в кишечнике и транспортировался в головной мозг, необходимы еще углеводы. Продукты со сложными углеводами (например, бобовые или рис) стимулируют выработку инсулина, который, в свою очередь, способствует всасыванию триптофана и других аминокислот в кровеносную систему, а это позволяет триптофану проникать в головной мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. Таким образом, стабильной концентрации серотонина можно достичь, если совмещать в рационе продукты с высоким содержанием триптофана и сложных углеводов.

2. Уменьшите количество сладкого

Тяга к сладкому и мучному — то есть к простым углеводам может говорить о снижении уровня серотонина в организме. Это опять же связано с выработкой инсулина, необходимого для синтеза гормона: чем чаще происходят всплески серотонина, тем сильнее развивается его дефицит и, как следствие, усиливается зависимость от пищи.

3. Добавьте витаминов

Важно не забывать также о витаминах и минералах — то есть придерживаться сбалансированного питания.

Так, в выработке серотонина участвуют витамины группы B, в частности B12 и B6. Для поддержания уровня гормона также важен магний — кстати, его уровень может снижаться на фоне стрессов.