В Омске 42-летняя женщина неожиданно родила дочку, не подозревая о беременности

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1 приняли роды у 42-летней женщины, которая не подозревала, что беременна. Ночью ее доставили в стационар с сильными болями в животе и предварительным диагнозом «почечная колика». Но не дождавшись заключения уролога, женщина начала рожать.

Как пишет NGS55.ru со ссылкой на региональный Минздрав, для матери все происходящее стало полной неожиданностью. По словам медиков, у пациентки не было большого живота, а боли оказались настоящими схватками. Времени везти ее в роддом уже не было — роды приняли в реанимации БСМП №1. По словам врачей, все прошло благополучно — мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Сообщается, что женщина не состояла на учете в женской консультации. Как объясняла ситуацию сама роженица, проблем со здоровьем в течение 9 месяцев у нее не было, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст. При этом новорожденная девочка стала уже третьим ребенком в семье омички.