В Омске 42-летняя женщина неожиданно родила дочку, не подозревая о беременности

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1 приняли роды у 42-летней женщины, которая не подозревала, что беременна. Ночью ее доставили в стационар с сильными болями в животе и предварительным диагнозом «почечная колика». Но не дождавшись заключения уролога, женщина начала рожать.
Как
Сообщается, что женщина не состояла на учете в женской консультации. Как объясняла ситуацию сама роженица, проблем со здоровьем в течение 9 месяцев у нее не было, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст. При этом новорожденная девочка стала уже третьим ребенком в семье омички.
Можно ли не заметить беременность?
Случай в Омске не единичный — периодически СМИ пишут о подобных неожиданных родах. Возникает логичный вопрос: «Как в принципе такое возможно?». «Доктор Питер» задал этот вопрос гинекологу-эндокринологу, репродуктологу Оксане Селивёрстовой.
Врач гинеколог-эндокринолог, репродуктолог
- С приближением менопаузы у женщины менструальный цикл становится нерегулярным — месячные приходят все реже и с разными промежутками. Но несмотря на это, менструальные циклы могут быть вполне продуктивными — с полноценной овуляцией. И в этот момент у здоровой женщины существует вероятность забеременеть.
Кроме того, в период угасания половых функций многие женщины жалуются на прибавку веса: «растолстела», «появился живот», «всегда весила 58 кг, а теперь вот 70». На фоне таких нерегулярных менструаций и набора веса, иногда значительного, можно не заметить наступления беременности. В мире такие случаи описываются достаточно часто.
Легкие недомогания, связанные с беременностью, женщина может принять за неприятности климактерического синдрома. И если у нее нет привычки регулярного профилактического посещения гинеколога, то вполне возможно пропустить позднюю беременность.