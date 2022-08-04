Это не любовь: психологи объяснили, что такое «бабочки в животе» на самом деле

Влюбленность делает с людьми удивительные вещи. Мы не спим, не находим себе места до встречи с любимым человеком, не можем нормально есть и внезапно глупеем. И, конечно же, чувствуем пресловутые «бабочки в животе».
А вот если ты сходил на свидание и оно выдалось удачным, но «бабочек в животе» не было — это плохо? А если «бабочки» пропали после нескольких лет отношений? Разбираемся вместе с психологами.
Кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
- Когда мы слышим про «бабочек в животе», то сразу возникает мысль, что это про любовь. Скорее, это про влюбленность — приятное чувство, когда вдруг просыпается интерес к другому человеку, но мы пока не уверены в его взаимном отклике или отношения только начались.
Биологи, химики, медики, психологи, а ранее философы, стремились объяснить этот феномен. Сегодня известно уже гораздо больше, чем во времена Платона и Сократа.
Биологи говорят, что включается инстинкт, и возможно «бабочки» — это сексуальное влечение, которое мы принимаем за влюбленность.
Химики раскладывают это на взаимодействие химических веществ в организме, эндокринологи точно установили, что эндорфин отвечает за «бабочек», за желание целоваться — окситоцин. Он же является гормоном влечения, доверия, влюбленности, объятий.
Нейроспециалисты считают, что нейрогормон дофамин вызывает положительные эмоции, адреналин обеспечивает всплеск эмоций и мурашки по коже, когда человек видит объект своего обожания.
Позиция психологов по поводу «бабочек» такова: во время влюбленности организм испытывает стресс. Он чаще положительный, поскольку вызывает положительные эмоции, радость, вдохновение и восторг.
Человеку необходимы эмоции, которые делают нас живыми, чувствующими. Влюбленность дает ощущение настоящей жизни, интерес к другому, трепетное ожидание взаимности. Благодаря этим эмоциям, человечество обретает гениальные творения — в музыке, в поэзии, картинах, которые никого не оставляют равнодушными. Все самые лучшие шедевры написаны о любви и часто в состоянии любви или влюбленности.
Есть и риски от «бабочек в животе». Состояние влюбленности не может длиться вечно. По разным мнениям физиологов и сексологов, это 6-12 месяцев или 2-3 года. Отсюда миф, что любовь живет 3 года.
Просто «бабочки в животе» переходят в другое состояние: или все завершается, или пара становится стабильной, и любовь обретает более устойчивый статус.
Если «бабочки в животе» остаются больше этого положенного срока, нужно обратить на это внимание. За этим состоянием может прятаться нестабильность отношений, отсутствие уверенности в партнере. Возможно, есть страх потерять любимого человека, что означает аддиктивное зависимое поведение, которое рождает постоянное беспокойство (зачастую беспочвенное), что партнер может уйти. Здесь можно посоветовать прислушиваться к себе, быть внимательным и проявлять заботу о себе.
Тем не менее пусть все-таки «бабочки в животе» чаще порхают, привнося в нашу жизнь яркие эмоции, толкая на новые свершения и творения.
Свое мнение о «бабочках в животе» в
Дело в том, отмечает специалист, что люди зачастую принимают симптомы тревожности за любовь. Ведь они и правда бывают похожи на признаки влюбленности!
Однако есть одно важное отличие. У влюбленного человека действительно бурлят гормоны, он находится в гипоманональном состоянии — однако ему при этом хорошо. Могут быть признаки приятного волнения — как перед поездкой или праздником. Но точно не ужас и кромешный страх с ватными ногами.
Если человеку страшно, значит, его психика посылает сигнал: аккуратно, опасность! Однако в нашей культуре принято воспринимать невротические отношения как невероятную любовь. Однако, напоминает Лабковский, здоровые отношения — это когда вам хорошо, когда вы знаете, что к вам чувствует партнер. Все остальное — любовная зависимость.