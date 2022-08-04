Это не любовь: психологи объяснили, что такое «бабочки в животе» на самом деле

- Когда мы слышим про «бабочек в животе», то сразу возникает мысль, что это про любовь. Скорее, это про влюбленность — приятное чувство, когда вдруг просыпается интерес к другому человеку, но мы пока не уверены в его взаимном отклике или отношения только начались.

Биологи, химики, медики, психологи, а ранее философы, стремились объяснить этот феномен. Сегодня известно уже гораздо больше, чем во времена Платона и Сократа.

Биологи говорят, что включается инстинкт, и возможно «бабочки» — это сексуальное влечение, которое мы принимаем за влюбленность.

Химики раскладывают это на взаимодействие химических веществ в организме, эндокринологи точно установили, что эндорфин отвечает за «бабочек», за желание целоваться — окситоцин. Он же является гормоном влечения, доверия, влюбленности, объятий.

Нейроспециалисты считают, что нейрогормон дофамин вызывает положительные эмоции, адреналин обеспечивает всплеск эмоций и мурашки по коже, когда человек видит объект своего обожания.

Позиция психологов по поводу «бабочек» такова: во время влюбленности организм испытывает стресс. Он чаще положительный, поскольку вызывает положительные эмоции, радость, вдохновение и восторг.

Человеку необходимы эмоции, которые делают нас живыми, чувствующими. Влюбленность дает ощущение настоящей жизни, интерес к другому, трепетное ожидание взаимности. Благодаря этим эмоциям, человечество обретает гениальные творения — в музыке, в поэзии, картинах, которые никого не оставляют равнодушными. Все самые лучшие шедевры написаны о любви и часто в состоянии любви или влюбленности.