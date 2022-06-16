Гигиена души: психолог объяснила, как правильно плакать, чтобы снять стресс

Люди могут плакать в силу разных причин — от горя, физической, душевной боли и эмоционального шока, от переполняющих чувств и даже от радости. Подобные эмоциональные реакции более типичны для детей — плачем они общаются, выражают свои эмоции, пока еще не научились говорить, демонстрируют обиду, боль или разочарование. Но и взрослые люди тоже плачут, хотя и не так часто, как дети. Женщины делают это чаще, мужчины — реже (хотя бывают и исключения).

С точки зрения физиологии плач — это психофизическая реакция, связанная с усиленным выделением из глаз жидкости — слез. На фоне плача повышается артериальное давление, учащается дыхание, непроизвольно сокращаются надбровные и окологлазные мышцы на лице, напрягается плечевой и шейный отдел позвоночника. Но насколько нам нужна эта реакция, полезно ли плакать? Этот вопрос «Доктор Питер» обсудил с Ириной Нуждовой, психологом, гипнотерапевтом клиники АБИА.