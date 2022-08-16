Еще каких-то тридцать лет назад считалось само собой разумеющимся, что в браке женщина берет фамилию мужа. На тех, кто шел против правил, смотрели косо. Сейчас такая проблема не стоит: многие подходят к вопросу с практической точки зрения. Дело в том, что смена фамилии влечет за собой смену документов, а если таковых накопилось много, то и большого количества времени на хождение по инстанциям. Не каждый готов пройти всю бюрократическую цепочку, куда проще остаться при своих, а не тратить медовый месяц, решая возникшие проблемы.
Также в списке причин, почему женщина не меняет фамилию:
неблагозвучная фамилия супруга;
заработанное узнаваемое имя в профессиональной среде;
любовь именно к своей фамилии.
Но некоторые эксперты считают, что все это отговорки: без единой фамилии счастливую семью не построишь.
- Это система, которая была задолго до нас, и в ней существовали такие порядки, — категорична психолог Анна Геращенко. — Мы просто находим себе отговорки. Когда я начинаю разбирать со своими клиентами причины, почему не взяли фамилию мужа, там всегда будут бессознательные моменты.
Среди них, например, выйти замуж понарошку. Женщина не меняет фамилию, потому что не уверена в своем выборе мужчины, но не готова себе в этом признаться.
- У тебя как будто появляется шанс прожить вторую жизнь, — считает Анна Геращенко.
Есть и более глубокие смыслы в том, чтобы оставаться на своей девичьей фамилии, например — как бы занять место мужа своей мамы.
- Женщина исключает папу, считает его плохим мужем, а через отказ от смены фамилии она становится хорошим мужем для мамы, — предположила психолог Геращенко. — Или же хочет быть на месте лучшей жены для своего папы. Она не выбирает своего мужа, не сепарируется от своей семьи.
Все причины — документы, неблагозвучная фамилия и так далее — эксперт считает отговоркой, уловками мозга, которые позволяют вам оставаться в старых сценариях, быть верной своим родителям.
- Это факт, что ты не выбираешь этого мужчину, не выходишь на свое место, — говорит Анна Геращенко.
Женщина, оставшаяся на своей фамилии, может выполнять любую роль, кроме жены. Например, в ситуации, когда муж берет фамилию супруги, жена становится на место отца мужа. И пока порядок не восстановится, семья будет «неправильной».
- Просто мы никогда не задумываемся, что существует эта взаимосвязь, — объяснила психолог. — Есть женщина, есть мужчина, есть семья. Женщина уходит из-под покровительства отца под покровительство мужа. Не меняя фамилию, она исключает себя как женщину, не принимает себя.
Примерно также действует ситуация, когда ребенок носит фамилию и отчество не своего отца. Это, по мнению эксперта, тоже нарушение порядка.
- Жизнь дал именно этот отец, с этой фамилией и отчеством, — предупреждает Геращенко. — Женщина становится на позицию Бога и решает, кто будет отцом ребенка, не разрешая ребенку быть собой целиком.
Последствиями такого решения, Анна Геращенко называет детские бунты, депрессии, злоупотребление гаджетами, неправильное питание.
- Если же порядок удается восстановить, разрешить ребенку быть собой, то получается классный результат, — говорит эксперт.
Также на внутренние проблемы могут указывать двойные фамилии, такой вариант «ни нашим, ни вашим». В этом случае женщина хочет угодить всем, и фактически тащит родителей в свою спальню. Необходимо менять и свою фамилию после развода, возвращаться к девичьей. Сохранение фамилии бывшего супруга может быть связано с тем, что вы не готовы сепарироваться от прошлых отношений, завершить их.
Но есть и другая позиция в вопросе смены фамилии. Как в басне «Квартет» Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
- Для того, чтобы брак был настоящим, прочным, он должен быть основан на взаимной любви, на уважении и согласии, — уверена психолог Галина Охотникова. — Есть женщины, которые выходят замуж по 4-5 раз и каждый раз меняют фамилию, но их браки это не спасает. Хотя они каждый раз выходят замуж «на всю жизнь».
Но сохранение девичьей фамилии не должно быть сюрпризом для мужчины, об этом он должен узнать до свадьбы.
- Уже на этом этапе надо учиться разговаривать и договариваться, любое решение не должно быть единоличным, мы учимся жить вместе, важна открытость отношений, — предупреждает психолог Охотникова.
Если в семье проблемы, что-то не получается, то это происходит не из-за фамилии: сохранение девичьей фамилии не может быть единственной причиной развода.
- Когда у нас что-то не получается, нет счастливой жизни, мы подсознательно пытаемся найти какое-то объяснение, — говорит Галина Охотникова.
Кстати, эксперт «Доктора Питера», выйдя замуж, оставила свою девичью фамилию — и отношениям с мужем это никак не помешало.
- В то время это было не принято, но я была папиной дочкой, мне очень хотелось сделать ему приятно, — вспоминает свои мотивы психолог. — И на свадьбе папа плакал, потому что для него это было сюрпризом. Но сколько семей, столько и случаев.
А на традиции, по мнению эксперта «Доктора Питера», полагаться не стоит. Они появились в то время, когда женщину практически не считали человеком — она была придатком мужа. С тех пор многое изменилось.