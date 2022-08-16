Есть и более глубокие смыслы в том, чтобы оставаться на своей девичьей фамилии, например — как бы занять место мужа своей мамы.

- Женщина исключает папу, считает его плохим мужем, а через отказ от смены фамилии она становится хорошим мужем для мамы, — предположила психолог Геращенко. — Или же хочет быть на месте лучшей жены для своего папы. Она не выбирает своего мужа, не сепарируется от своей семьи.

Все причины — документы, неблагозвучная фамилия и так далее — эксперт считает отговоркой, уловками мозга , которые позволяют вам оставаться в старых сценариях, быть верной своим родителям.

- Это факт, что ты не выбираешь этого мужчину, не выходишь на свое место, — говорит Анна Геращенко.

Женщина, оставшаяся на своей фамилии, может выполнять любую роль, кроме жены . Например, в ситуации, когда муж берет фамилию супруги, жена становится на место отца мужа. И пока порядок не восстановится, семья будет «неправильной».

- Просто мы никогда не задумываемся, что существует эта взаимосвязь, — объяснила психолог. — Есть женщина, есть мужчина, есть семья. Женщина уходит из-под покровительства отца под покровительство мужа. Не меняя фамилию, она исключает себя как женщину, не принимает себя.