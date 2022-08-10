Вроде бы, причин для грусти не так уж и много, все в рамках нормы, но и поводов для радости нет. Жизнь становится пресной, привычные простые способы уже не помогают ее расцветить. Не дает даже короткого эффекта ни удачный шопинг, ни поход в ресторан с вкусной едой, что уж говорить о плитке шоколада, которая тоже перестала бодрить.
- В повседневной жизни радость часто объединяется в одно благостное состояние с удовольствием, — объяснила «Доктору Питеру» Елена Клюева. — Немногие проводят разницу между ними. Тем не менее, это разные эмоциональные процессы, которые появляются в первый раз у каждого из нас еще в детстве.
Неожиданно, но в основе радости у младенца находится процесс выделения: специфическое чувство радости после чихания, например, или после посещения туалета. А в основе удовольствия лежит процесс поглощения пищи. Это мы также чувствуем на себе каждый раз, когда едим.
- Отличия радости и удовольствия в первую очередь заметны в телесных проявлениях, — объяснила Елена Клюева.
При переживании радости:
тело наполняется энергией и силой;
все в теле стремится вверх — корпус, грудная клетка, лицо (уголки губ, глаз, брови);
увеличивается громкость голоса;
нас тянет к людям, чтобы разделить с ними свое состояние.
При переживании удовольствия:
тело наполняется обволакивающим теплом;
тело словно обмякает — больше тянется вниз, назад, в удобное, расслабленное положение;
голос становится тише, дыхание размереннее;
возникает тяга к неподвижности или уединению в своих переживаниях.
- Таким образом, можно говорить о том, что радость — это эмоция, которая сигнализирует о завершенной потребности в передаче важной собственности человека в окружающую среду, — объяснила, что такое радость с научной точки зрения, психолог Клюева. — Например, радость может возникать, когда мы делимся своими ресурсами или, когда реализуем себя. Потому что самореализация предполагает, что мы делимся своим опытом, знаниями через свои услуги, работы, товары.
А удовольствие — это эмоция, которая сигнализирует об удовлетворении потребности в получении, потреблении чего-либо. Например, удовольствие может возникать в результате шопинга, поедания сладкого и даже получения обратной связи.
- Недавно я провела мастер-класс по снятию стресса и во время работы я испытывала радость, потому что отдавала, делилась, реализовывала себя, — поделилась своим опытом врач. — А в момент получения обратной связи и благодарности я получала удовольствие. В итоге получился баланс радости и удовольствия.
Радость и удовольствие наполняют нашу жизнь яркими красками и помогают нам преодолевать непростые периоды в своей жизни. Главное — научиться отличать одно от другого, чтобы в нужный момент выполнить те действия, которые помогут ощутить и прожить желаемое состояние и эмоции. А наш организм всегда поможет нам — он представляет собой саморегулирующуюся систему, что говорит про стремление к внутреннему балансу и постоянству.
- Когда в системе переизбыток чего-либо, мы стремимся это выделить из организма, — объяснила Елена Клюева. — Например, выдохнуть или сказать что-то. А когда в системе недостаток чего-либо, мы стремимся его восполнить из среды. Например, вдохнуть или услышать что-то.
Тоже самое происходит с радостью и удовольствием. Каждому из нас важно ориентироваться на свои уникальные потребности и поддерживать баланс между радостью и удовольствием.
Чтобы вернуть радость в жизнь
Бесполезно пытаться это делать через шоппинг, употребление напитков или поедания вкусных блюд. Это действия не смогут помочь вам удовлетворить свою потребность в радости.
Для наполнения своей жизнью радостью вы можете составить список действий, которые связаны с передачей чего-то важного в окружающую среду — а после воплотить это в жизнь. Возможно, вы захотите помочь приюту домашних животным или пригласить в гости своих родных и угостить их, или начать самореализацию через хобби, новый проект, новую профессию.
Чтобы добавить в жизнь удовольствия
Составьте список действий, которые связаны с получением и потреблением. А после воплотите это в жизнь. Возможно, это будет покупка новой книги, просмотр фильма, получение подарка, или чашечка кофе с круассаном.
- Прислушивайтесь к себе, к своим потребностям и стремитесь в жизни к балансу между радостью и удовольствием, — рекомендует психолог Клюева. — А если ощущаете, что самостоятельно сложно справиться, то обращайтесь за профессиональной помощью, чтобы ваша жизнь была полна полным спектром эмоций радости и удовольствия.