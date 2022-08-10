А удовольствие — это эмоция, которая сигнализирует об удовлетворении потребности в получении, потреблении чего-либо. Например, удовольствие может возникать в результате шопинга, поедания сладкого и даже получения обратной связи.

- Недавно я провела мастер-класс по снятию стресса и во время работы я испытывала радость, потому что отдавала, делилась, реализовывала себя, — поделилась своим опытом врач. — А в момент получения обратной связи и благодарности я получала удовольствие. В итоге получился баланс радости и удовольствия.

Радость и удовольствие наполняют нашу жизнь яркими красками и помогают нам преодолевать непростые периоды в своей жизни. Главное — научиться отличать одно от другого, чтобы в нужный момент выполнить те действия, которые помогут ощутить и прожить желаемое состояние и эмоции. А наш организм всегда поможет нам — он представляет собой саморегулирующуюся систему, что говорит про стремление к внутреннему балансу и постоянству.

- Когда в системе переизбыток чего-либо, мы стремимся это выделить из организма, — объяснила Елена Клюева. — Например, выдохнуть или сказать что-то. А когда в системе недостаток чего-либо, мы стремимся его восполнить из среды. Например, вдохнуть или услышать что-то.

Тоже самое происходит с радостью и удовольствием. Каждому из нас важно ориентироваться на свои уникальные потребности и поддерживать баланс между радостью и удовольствием.