Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога
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Когда день не задался, порой единственное, на что хватает сил — прийти домой, лечь в теплую кроватку и посмотреть какой-нибудь фильм или сериал. Правда, выбрать что-то достойное просмотра бывает непросто — а то включишь какую-нибудь ерунду и расстроишься еще сильнее.

Что вообще стоит посмотреть, если настроение хуже некуда? А есть ли фильмы, которые помогут справиться не просто с хандрой, а с чем-то более серьезным — например, с депрессией? Разбираемся вместе с психологом.

Петр Галигабаров
Психология

Практикующий психолог, автор книг, Член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевт

t.me/pshychospoyler

- Может ли кинотерапия, лечение просмотрами кино, помочь человеку с депрессивным расстройством личности? Да, но как дополнительный инструмент, позволяющий посмотреть на проблему со стороны, увидеть решения. Далее приведу примеры подходящих фильмов и конкретные инструкции, на что обратить внимание при просмотре.

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Человек в тяжелой депрессии зачастую не видит перспектив и о будущем думает только плохое. У него есть идеи в голове: «Нет смысла, все равно будет только хуже», или: «Впереди ничего не будет».

Чтобы настроиться на более реалистичный лад, предлагаю использовать кино, снятое по книгам женщины, пережившей тяжелую депрессию. Речь идет о знаменитой Джоан Роулинг, получившей славу как автор книг о Гарри Поттере. Она работала над первым, ставшим бестселлером и принесшим ей всемирную славу романом, находясь в унынии после развода. Как позже признавалась писательница в интервью, тогда ей казалось, что она — самая большая неудачница в мире. А потом ее книги обрели бешеную популярность, по ним сняли не менее известные экранизации.

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Смотреть фильмы о Поттере рекомендую с самого первого, «Гарри Поттер и философский камень». При просмотре советую акцентировать внимание на сильных качествах мальчика — сироты и том, что помогало ему справляться с трудностями: друзья, любопытство, смелость, злость и так далее.

Но отдельно стоит выделить третий фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана». В книге, которая стала основой сценария этой картины, Джоан Роулинг представила нам свое видение депрессии и способы с ней справиться. В экранизации мы увидим ее посыл наглядно.

В третьем фильме обратите внимание на дементоров — стражников волшебной тюрьмы. Именно дементоры олицетворяют, по опыту Джоан Роулинг, депрессивное расстройство личности.

Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога
Дементоры — это существа, которые буквально вытягивают из человека все самые светлые чувства. По сути, дементоры — это метафора депрессии.
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кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 год

Также стоит присмотреться к тому, что помогло Гарри справиться с дементорами:

  • Он верил в будущий успех: в фильме хорошо показан момент, как он обретает силу, вспомнив успешную перспективу. Для человека в тяжелой депрессии важно видеть будущее;

  • Он использовал светлые, добрые воспоминания из прошлого. В унынии важно напомнить мозгу, что были ситуации, когда было хорошо, было радостно;

  • Гарри обращался за помощью к друзьям, пользовался поддержкой со стороны. У мальчика был учитель, который объяснял ему его состояние, подталкивал быть сильнее;

  • Он тренировал навык вызывать добрые, светлые воспоминания. Вам стоит выписывать их на бумагу, перечитывать, тренировать мозг видеть радость;

  • Он ел шоколад! Вы тоже можете найти любимый в детстве или связанный с приятными воспоминаниями. Главное — не переборщите с лакомствами.

Полезным дополнением к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» будет прочтение биографии Джоан Роулинг и ее борьбы с депрессией.

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«Амели»

В третью волну когнитивно-поведенческой психотерапии (доказательно эффективной при лечении депрессии) входят направления, включающие в себя практики осознанности. Одной из подобных являются практики благодарности. Проще говоря, считается, что при депрессии полезно сконцентрироваться на помощи окружающим.

Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога
Героиня фильма «Амели» смогла обрести себя, помогая другим
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кадр из к/ф «Амели», реж. Жан-Пьер Жене, 2001 год

Французская романтическая комедия «Амели» 2011 года выпуска позволит увидеть со стороны эффективность поддержки окружающих. Рекомендую при просмотре ответить на вопросы:

  • Были ли у Амели предпосылки вырасти глубоко травмированной психологически личностью?

  • Какое чувство подтолкнуло Амели начать вмешиваться в жизни других людей? В какой момент девушка испытала его?

  • Улучшилась ли жизнь девушки после того, как она начала искать способы помогать людям?

  • Что вы можете поменять в своей жизни, чтобы больше помогать окружающим?

  • Какие приятные эмоции вызвал у вас просмотр фильма «Амели»?

Прикасаясь к жизни других людей, мы ощущаем сопричастность и наш мозг синтезирует окситоцин, отвечающий за построение социальных связей один из гормонов счастья. После просмотра поблагодарите себя за заботу о себе.

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А теперь поговорим о том, какие фильмы могут помочь поднять настроения, избавиться от стресса и найти внутренний баланс.

Любимые фильмы из вашего прошлого

«Назад в будущее», «Крутые виражи», «Один дома», «Во власти луны» или другие картины, связанные у вас с приятными воспоминаниями, позволят вернуться в те беззаботные времена. Выбирать надо позитивные, возможно, комедии. Уже просмотренные, иногда по несколько раз. А вот от ужасов и триллеров, даже любимых, стоит пока отказаться.

Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога
Если в детстве обожали смотреть «Назад в будущее», то просмотр этого фильма во взрослом возрасте может спасти вас от хандры.
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кадр из к/ф «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985 год

Например, одна моя клиентка обожает «Приходи на меня посмотреть» 2000 года выпуска. Помимо приятных воспоминаний, картина показывает, как обретение цели, перспективы будущего решает психосоматическую проблему и старушка начинает ходить, смеяться, ждать нового дня с предвкушением.

Фильмы — мелодрамы

Вызывающие слезы картины тоже могут оказаться полезными. Один из гормонов счастья — эндорфин. Он синтезируется мозгом при искреннем смехе, а также при плаче.

Приведу пример из практики с разрешения клиента, у которого после развода диагностировали средней тяжести депрессию: «Я пересмотрел все фильмы, снятые по романам Николаса Спаркса: „Дневник памяти“, „Послание в бутылке“, „Дорогой Джон“, „Дальняя дорога“ и другие. Иногда рыдал так, что на утро стыдно было перед соседями. Но приходило облегчение».

Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога
Если на душе тоскливо, попробуйте посмотреть «Дневник памяти» и как следует поплакать — станет легче.
Фото
кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 год

Главное — не перебарщивать с просмотром таких картин, чтобы плакать ради удовольствия не вошло в привычку.

Сериалы

Желательно, комедийные и несмотренные, с интригующими финалами эпизодов. Например, «Аватар: Легенда об Аанге». Анимация с юмором, глубоким смыслом, вызывающая желание сопереживать и узнать исход происходящего.

Только не смотрите целый сезон за одну ночь: рекомендую смотреть по серии в сутки, чтобы любопытство подстегивало страсть жить. Заодно силу воли потренировать можно будет.

Дарья Гапионок