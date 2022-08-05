Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога

- Может ли кинотерапия, лечение просмотрами кино, помочь человеку с депрессивным расстройством личности? Да, но как дополнительный инструмент, позволяющий посмотреть на проблему со стороны, увидеть решения. Далее приведу примеры подходящих фильмов и конкретные инструкции, на что обратить внимание при просмотре.

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Человек в тяжелой депрессии зачастую не видит перспектив и о будущем думает только плохое. У него есть идеи в голове: «Нет смысла, все равно будет только хуже», или: «Впереди ничего не будет».

Чтобы настроиться на более реалистичный лад, предлагаю использовать кино, снятое по книгам женщины, пережившей тяжелую депрессию. Речь идет о знаменитой Джоан Роулинг, получившей славу как автор книг о Гарри Поттере. Она работала над первым, ставшим бестселлером и принесшим ей всемирную славу романом, находясь в унынии после развода. Как позже признавалась писательница в интервью, тогда ей казалось, что она — самая большая неудачница в мире. А потом ее книги обрели бешеную популярность, по ним сняли не менее известные экранизации.