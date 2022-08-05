Что посмотреть, чтобы не грустить: лучшие фильмы-антидепрессанты по мнению психолога

Когда день не задался, порой единственное, на что хватает сил — прийти домой, лечь в теплую кроватку и посмотреть какой-нибудь фильм или сериал. Правда, выбрать что-то достойное просмотра бывает непросто — а то включишь какую-нибудь ерунду и расстроишься еще сильнее.
Что вообще стоит посмотреть, если настроение хуже некуда? А есть ли фильмы, которые помогут справиться не просто с хандрой, а с чем-то более серьезным — например, с депрессией? Разбираемся вместе с психологом.
Практикующий психолог, автор книг, Член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевтt.me/pshychospoyler
- Может ли кинотерапия, лечение просмотрами кино, помочь человеку с депрессивным расстройством личности? Да, но как дополнительный инструмент, позволяющий посмотреть на проблему со стороны, увидеть решения. Далее приведу примеры подходящих фильмов и конкретные инструкции, на что обратить внимание при просмотре.
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
Человек в тяжелой депрессии зачастую не видит перспектив и о будущем думает только плохое. У него есть идеи в голове: «Нет смысла, все равно будет только хуже», или: «Впереди ничего не будет».
Чтобы настроиться на более реалистичный лад, предлагаю использовать кино, снятое по книгам женщины, пережившей тяжелую депрессию. Речь идет о знаменитой Джоан Роулинг, получившей славу как автор книг о Гарри Поттере. Она работала над первым, ставшим бестселлером и принесшим ей всемирную славу романом, находясь в унынии после развода. Как позже признавалась писательница в интервью, тогда ей казалось, что она — самая большая неудачница в мире. А потом ее книги обрели бешеную популярность, по ним сняли не менее известные экранизации.
Смотреть фильмы о Поттере рекомендую с самого первого, «Гарри Поттер и философский камень». При просмотре советую акцентировать внимание на сильных качествах мальчика — сироты и том, что помогало ему справляться с трудностями: друзья, любопытство, смелость, злость и так далее.
Но отдельно стоит выделить третий фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана». В книге, которая стала основой сценария этой картины, Джоан Роулинг представила нам свое видение депрессии и способы с ней справиться. В экранизации мы увидим ее посыл наглядно.
В третьем фильме обратите внимание на дементоров — стражников волшебной тюрьмы. Именно дементоры олицетворяют, по опыту Джоан Роулинг, депрессивное расстройство личности.
Также стоит присмотреться к тому, что помогло Гарри справиться с дементорами:
Он верил в будущий успех: в фильме хорошо показан момент, как он обретает силу, вспомнив успешную перспективу. Для человека в тяжелой депрессии важно видеть будущее;
Он использовал светлые, добрые воспоминания из прошлого. В унынии важно напомнить мозгу, что были ситуации, когда было хорошо, было радостно;
Гарри обращался за помощью к друзьям, пользовался поддержкой со стороны. У мальчика был учитель, который объяснял ему его состояние, подталкивал быть сильнее;
Он тренировал навык вызывать добрые, светлые воспоминания. Вам стоит выписывать их на бумагу, перечитывать, тренировать мозг видеть радость;
Он ел шоколад! Вы тоже можете найти любимый в детстве или связанный с приятными воспоминаниями. Главное — не переборщите с лакомствами.
Полезным дополнением к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» будет прочтение биографии Джоан Роулинг и ее борьбы с депрессией.
«Амели»
В третью волну когнитивно-поведенческой психотерапии (доказательно эффективной при лечении депрессии) входят направления, включающие в себя практики осознанности. Одной из подобных являются практики благодарности. Проще говоря, считается, что при депрессии полезно сконцентрироваться на помощи окружающим.
Французская романтическая комедия «Амели» 2011 года выпуска позволит увидеть со стороны эффективность поддержки окружающих. Рекомендую при просмотре ответить на вопросы:
Были ли у Амели предпосылки вырасти глубоко травмированной психологически личностью?
Какое чувство подтолкнуло Амели начать вмешиваться в жизни других людей? В какой момент девушка испытала его?
Улучшилась ли жизнь девушки после того, как она начала искать способы помогать людям?
Что вы можете поменять в своей жизни, чтобы больше помогать окружающим?
Какие приятные эмоции вызвал у вас просмотр фильма «Амели»?
Прикасаясь к жизни других людей, мы ощущаем сопричастность и наш мозг синтезирует окситоцин, отвечающий за построение социальных связей один из гормонов счастья. После просмотра поблагодарите себя за заботу о себе.
А теперь поговорим о том, какие фильмы могут помочь поднять настроения, избавиться от стресса и найти внутренний баланс.
Любимые фильмы из вашего прошлого
«Назад в будущее», «Крутые виражи», «Один дома», «Во власти луны» или другие картины, связанные у вас с приятными воспоминаниями, позволят вернуться в те беззаботные времена. Выбирать надо позитивные, возможно, комедии. Уже просмотренные, иногда по несколько раз. А вот от ужасов и триллеров, даже любимых, стоит пока отказаться.
Например, одна моя клиентка обожает «Приходи на меня посмотреть» 2000 года выпуска. Помимо приятных воспоминаний, картина показывает, как обретение цели, перспективы будущего решает психосоматическую проблему и старушка начинает ходить, смеяться, ждать нового дня с предвкушением.
Фильмы — мелодрамы
Вызывающие слезы картины тоже могут оказаться полезными. Один из гормонов счастья — эндорфин. Он синтезируется мозгом при искреннем смехе, а также при плаче.
Приведу пример из практики с разрешения клиента, у которого после развода диагностировали средней тяжести депрессию: «Я пересмотрел все фильмы, снятые по романам Николаса Спаркса: „Дневник памяти“, „Послание в бутылке“, „Дорогой Джон“, „Дальняя дорога“ и другие. Иногда рыдал так, что на утро стыдно было перед соседями. Но приходило облегчение».
Главное — не перебарщивать с просмотром таких картин, чтобы плакать ради удовольствия не вошло в привычку.
Сериалы
Желательно, комедийные и несмотренные, с интригующими финалами эпизодов. Например, «Аватар: Легенда об Аанге». Анимация с юмором, глубоким смыслом, вызывающая желание сопереживать и узнать исход происходящего.
Только не смотрите целый сезон за одну ночь: рекомендую смотреть по серии в сутки, чтобы любопытство подстегивало страсть жить. Заодно силу воли потренировать можно будет.