Есть эмоции, которые способны всерьез разрушить здоровье и психику. Почему они появляются и какие именно наиболее опасны? Объясняют психологи.
Терпение к себе
нейропсихолог, реабилитолог
Самые опасные эмоции
- Самые опасные эмоции — это те, что направлены на разрушение самого себя, — считает психолог Алена Арлеанская. — Это побочный продукт в системе жизнедеятельности, так же как после переработки бензина — выхлопные газы.
Негативные эмоции, направленные на сам объект, могут полностью разрушить его, предупреждает эксперт.
- Эти эмоции могут ввести человека даже в обездвиженное состояние, депрессию, выгорание или противоположную — агрессию, — говорит нейропсихолог. — А дальше уже включается химический процесс — и человек привыкает к такому состоянию, постоянно туда возвращается, только уже с увеличением дозы.
Избавиться от побочного продукта мы не можем, эмоции — это часть нашей жизни, признает психолог.
- Мы можем только грамотно научиться их использовать и управлять, — считает Алена Арлеанская. — Для этого необходимо понимать природу этого явления. Негативные эмоции можно нейтрализовать только терпением к самому себе. Выплеск накопленного напряжения лучше всего убирается в спортзале, во всевозможных хобби, где есть переключение внимания и разгрузка нейросвязей головного мозга.
Психолог
«Все мы родом из детства»
- Эмоции — это психическая реакция человека на конкретную ситуацию, в которой он находится, — рассказывает «Доктору Питеру» психолог Николай Изотов. — Считается, что изначально они появляются как необходимость обеспечения связи между матерью и ребенком. Младенец полностью зависит от матери — она для него носитель всех когнитивных, социальных и физиологических навыков, необходимых для выживания. И именно мать отражает реакции ребенка — перерабатывает их и контейнирует.
Схема «контейнер — содержимое» — основа любых человеческих взаимоотношений, отмечает эксперт.
- Например, младенец плачет — он голоден, но еще не способен осознать это. У него есть только чувство сильнейшего дискомфорта, — приводит пример Николай Изотов. — Мать преобразовывает тяжелые переживания ребенка (кормя его, спокойно разговаривая с ним) в утешение. Она трансформирует чувства малыша. Таким образом, ребенок может теперь интроецировать (заимствовать) эмоциональные переживания, модифицированные и смягченные — воспринимать приходящее извне как происходящее из него самого.
Именно через отношения с матерью или другим значимым взрослым у ребенка формируется структура своего собственного мыслительного аппарата, который позволяет ему быть все более и более независимым. И со временем ребенок приобретет способность осуществлять функцию контейнирования самостоятельно, уточняет эксперт.
- Если эта способность не развита, во взрослом возрасте у человека это может вылиться в невозможность осознания своих истинных чувств, эмоций и переживаний. И такое непонимание самого себя — это, наверное, самое страшное для нашей психики, — считает психолог Николай Изотов.
Что вы сейчас чувствуете?
- Для нашего удобства мы обычно разделяем эмоции на положительные и отрицательные. Но не стоит забывать, что любая эмоция (например, радость, страх) может быть и позитивной, и негативной — в зависимости от того, насколько она помогает или мешает человеку адаптироваться в определенной ситуации, — говорит психолог. — Важно, чтобы он сам это осознавал.
Если задать человеку вопрос: «Что вы сейчас чувствуете?», то он скорее скажет о том, что думает или о своем состоянии, обращает внимание эксперт.
Но понять, что же человек чувствует на самом деле, и разобраться в эмоциях вполне реально — как с помощью специалиста, так и самостоятельно.
- С этой целью можно воспользоваться техникой терапевтического монолога, — советует Николай Изотов. — Суть ее заключается в проговаривании своих мыслей и чувств в данный конкретный момент. Она может быть использована в ситуациях психического напряжения — когда вас одолевают страх, тревога, волнение, или если вы испытываете негативные эмоции, но не можете о них никому сказать.