Самые опасные эмоции

- Самые опасные эмоции — это те, что направлены на разрушение самого себя, — считает психолог Алена Арлеанская. — Это побочный продукт в системе жизнедеятельности, так же как после переработки бензина — выхлопные газы.

Негативные эмоции, направленные на сам объект, могут полностью разрушить его, предупреждает эксперт.

- Эти эмоции могут ввести человека даже в обездвиженное состояние, депрессию, выгорание или противоположную — агрессию, — говорит нейропсихолог. — А дальше уже включается химический процесс — и человек привыкает к такому состоянию, постоянно туда возвращается, только уже с увеличением дозы.

Избавиться от побочного продукта мы не можем, эмоции — это часть нашей жизни, признает психолог.