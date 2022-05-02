Почему методы психотерапии не устаревают

Впрочем, как считает психотерапевт Антон Кавецкий, назвать тот или иной метод психотерапии однозначно устаревшим довольно сложно. Речь скорее идет о том, насколько метод популярен и распространен.

- Если взглянуть исторически на ситуацию, одним из самых древних видом психотерапии можно считать гипноз, но он все еще сохраняет популярность. Можно найти множество представителей этого подхода.

Метод психоанализа, который предложил Фрейд, разумеется, за годы своего существования изменился. Тем не менее подход существует до сих пор, развивается и собирает в себе множество специалистов. Однако у него есть несколько минусов: он рассчитан на длительную работу с одним конкретным пациентом.

Мир психотерапии не однообразен. Есть более популярные подходы, есть менее. В последнее время, модным веянием медицины стала концепция доказательности. Которая распространилась и на мир психотерапии.

Проблема в том, что доказать эффективность психотерапевтического подхода крайне трудно. Нельзя достоверно доказать, что человеку стало лучше в ходе терапии, а не по другим причинам.

Однако наиболее популярными в наши дни стали те подходы, эффективность которых удалось доказать. Чаще всего это краткосрочные подходы, которые можно сформировать в алгоритм. Но очевидно, что они подходят не всем клиентам — со сложными расстройствами приходится работать дольше.

Быстро их подхватили страховые компании, потому что это удобно: не оплачивать годы психоанализа, а оплатить 10 сеансов краткосрочной терапии. Не получилось справиться, значит, сам виноват, подход-то научно доказан.

Именно поэтому можно часто слышать рассуждения о том, психоанализ устарел, гипноз никому не нужен и так далее.