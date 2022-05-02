В последние годы психология и психотерапия стали популярны как никогда прежде. Современному человеку уже давно стало ясно: о ментальном здоровье надо заботиться не меньше, чем о здоровье физиологическом.
Впрочем, сама по себе психология — явление далеко не новое. Правда, за эти годы она претерпела множество изменений. Какие-то методики ушли в прошлое, какие-то заложили базу для специалистов, которые работают сегодня.
Основатель биотехнологической компании AIBY
На протяжении истории существования человечества сменялись эпохи, трансформировался уклад жизни, экономические, социальные и научные парадигмы сменяли одна другую.
Интересно, что биологические особенности человека практически не меняются в течение уже нескольких тысяч лет, то есть, если бы нам предложили сравнить анализы или рентгеновские снимки человека тысячелетней давности и современного, кардинальных различий мы бы не обнаружили. А вот психика развивается стремительно.
Для того чтобы в этом убедиться, совсем не обязательно оглядываться на тысячелетия назад, достаточно сравнить даже пару предыдущих поколений. Все невероятные достижение культуры современности — прямое отражение того, насколько усложнилось сознание человека.
Но не стоит думать, что вопросами ментального здоровья человек стал интересоваться только в современности.
Психология — с греческого «учение» или «наука о душе». Вопросы души и душевных болезней занимали философов древности ничуть не меньше, чем современных психологов.
В западной культуре считается, что психология зародилась около V века до н.э. в Древней Греции, а днем рождения современной научной психологии принято считать 25 декабря 1879 года — день, когда в городе Лейпциге Вильгельм Вундт открыл первую экспериментальную психологическую лаборатория.
Например, сам Вундт считал, что сознание состоит из определенного набора своего рода атомов или кирпичиков опыта человека, из которых потом складывается все многообразие сознания. И, чтобы выделить эти базовые элементы, Вундт предлагал использовать метод интроспекции или самонаблюдения.
При этом не простого самонаблюдения, а сложного, требующего специальной подготовки и тренировки пристального наблюдения за своими внутренними реакциями и детальное их описание. Такой подход в будущем был раскритикован психологами как сложный и очень субъективный.
Однако в упрощенном варианте самонаблюдение успешно используется сейчас при изучении неосознаваемых психических процессов. Также многие тесты, используемые в психологии, опираются на метод самонаблюдения, например вопросы для измерения тревожности человека. Действительно, кто же лучше самого человека может рассказать нам о его тревожности.
Суть метода Вундта такова: человек должен был подробно описывать свои ощущения, чувства, переживания и состояния при предъявлении определенных раздражителей. Один из самых известных примеров — то, как пациент должен был описывать яблоко: «Сначала я получил ощущение красного, и оно затмило все остальное; потом оно сменилось впечатлением круглого, одновременно с которым возникло легкое щекотание в языке, по-видимому, след вкусового ощущения. Появилось также быстро преходящее мускульное ощущение в правой руке». В общем, действительно довольно сложно для неподготовленного человека.
Хотя сейчас самонаблюдение в том смысле, в каком его предлагал Вундт, психологи не практикуют, есть другой, простой, понятный, а главное реально эффективный метод фиксировать свои эмоции и реакции. Специалисты говорят, что ведение дневника помогает справиться со стрессом, победить страх и благотворно влияет на ментальное здоровье.
В 1913 году важным направлением в психологии стал бихевиоризм — наука о поведении. Джон Уотсон, основатель бихевиоризма, критикует психологию сознания Вундта, так как, с его точки зрения, изучать сознание невозможно, ведь оно недоступно внешнему наблюдателю. Поэтому он предложил изучать поведение, а основным методом воздействия на человека выбрал обусловливание или научение.
Проще говоря, чтобы поведение человека изменилось, нужно научить его действовать по-другому, а чтобы у него была мотивация, хорошие привычки надо поощрять, а за плохие наказывать или лишать чего-то приятного.
Такой подход позднее раскритиковал, поскольку очевидно, что нет однозначного ответа на вопрос, в каком направлении необходимо развивать поведение человека, чтобы это происходило исключительно во благо для последнего. Однако влияние этой теории можно увидеть на примерах жетонных систем поощрения детей, или бонусных карт в магазинах. Надо сказать, что современный бихевиоризм успешно применяется в работе с фобиями или паническими атаками.
Впрочем, нельзя сказать, что метод «кнута и пряника» совсем бесполезен для современного человека. В отношении себя, правда, гораздо эффективней использовать «пряник». Например, он поможет любителям откладывать дела на потом: если не забывать хвалить себя за проделанную работу, мотивация делать что-то будет выше.
Что же касается воспитания детей, то тут важно помнить: телесные наказания недопустимы и наносят психике только больше вреда.
Параллельно и независимо от психологии сознания в 1895 году появился психоанализ Зигмунда Фрейда. Фрейд предложил не просто новый метод работы с сознанием, он предложил новый взгляд на строение психики человека, как состоящей из сознательной, предсознательной и бессознательной частей. Хотя некоторые положения классического психоанализа в настоящее время раскритикованы или даже опровергнуты, вклад Фрейда в работу с ментальным здоровьем человека сложно переоценить. Психоанализ стал ядром, из которого выросло огромное количество самостоятельных психоаналитических школ и направлений.
Например, аналитическая психология, созданная Карлом Юнгом, предложившим теорию о коллективном бессознательном — некоем бессознательном хранилище общечеловеческого опыта. Согласно Юнгу, коллективный опыт проявляется в сознании в виде целостных образов — архетипов.
Врач-психотерапевт амбулаторного психоневрологического отделения пограничных состояний Могилевской областной психиатрической больницы
Почему методы психотерапии не устаревают
Впрочем, как считает психотерапевт Антон Кавецкий, назвать тот или иной метод психотерапии однозначно устаревшим довольно сложно. Речь скорее идет о том, насколько метод популярен и распространен.
- Если взглянуть исторически на ситуацию, одним из самых древних видом психотерапии можно считать гипноз, но он все еще сохраняет популярность. Можно найти множество представителей этого подхода.
Метод психоанализа, который предложил Фрейд, разумеется, за годы своего существования изменился. Тем не менее подход существует до сих пор, развивается и собирает в себе множество специалистов. Однако у него есть несколько минусов: он рассчитан на длительную работу с одним конкретным пациентом.
Мир психотерапии не однообразен. Есть более популярные подходы, есть менее. В последнее время, модным веянием медицины стала концепция доказательности. Которая распространилась и на мир психотерапии.
Проблема в том, что доказать эффективность психотерапевтического подхода крайне трудно. Нельзя достоверно доказать, что человеку стало лучше в ходе терапии, а не по другим причинам.
Однако наиболее популярными в наши дни стали те подходы, эффективность которых удалось доказать. Чаще всего это краткосрочные подходы, которые можно сформировать в алгоритм. Но очевидно, что они подходят не всем клиентам — со сложными расстройствами приходится работать дольше.
Быстро их подхватили страховые компании, потому что это удобно: не оплачивать годы психоанализа, а оплатить 10 сеансов краткосрочной терапии. Не получилось справиться, значит, сам виноват, подход-то научно доказан.
Именно поэтому можно часто слышать рассуждения о том, психоанализ устарел, гипноз никому не нужен и так далее.