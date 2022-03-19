Психолог назвала 11 способов избавиться от тревожных мыслей и переключиться на позитив
Чтобы справиться с переживаниями, психологи рекомендуют обратиться к своему внутреннему миру, начать любить себя. Такое простое действие поможет справиться с длительным стрессом.
19 марта 2022
Не стоит путать эгоизм и любовь к себе. Ничего общего у них нет, любовь к себе — это умение слышать собственные внутренние потребности, повышать свои возможности и способности. Эгоизм же подразумевает стремление только к собственной выгоде. Эгоизмом с тревогой не справишься. А вот любовь к себе позволит преодолеть стресс и избавиться от тревожных мыслей. Психолог Таня Кэролл Ричардсон уверена, это простой и доступный способ стать спокойнее.
Таня Кэролл Ричардсон
Психология
Психолог
- Конечно, обстоятельства и ресурсы у всех очень разные, поэтому советы, как вести себя в стрессе, адаптируйте к своей ситуации, — говорит в проекте MBG эксперт.
Планируйте день
Конечно, речь не идет о том, что стоит жить только одним днем и совсем не думать о будущем. Но в стрессовых ситуациях, которые не могут разрешиться быстро, лучше сосредоточиться на том, что вам предстоит сегодня, чем думать о завтрашнем дне. Это помогает сосредоточиться на моменте.
Найдите вдохновляющий пример
Это может быть историческая личность, любимый персонаж из книг или даже сказок, певец, актер. Но главное условие — этот герой должен был справиться с тяжелой ситуацией, выбраться из нее. Выпишите несколько фраз, которые ему принадлежат, они станут вас мотивировать не опускать руки.
- У каждого из нас есть резервы сверхчеловеческой силы, и у всех бывают неприятные моменты, когда мы чувствуем себя «всего лишь людьми», — говорит Таня Ричардсон. — Выбирайте человека, который также проявлял уязвимость, но справился.
Не бросайте заниматься спортом, пусть это будет простая зарядка утром, или интенсивная прогулка после работы. Обязательно хорошо питайтесь, даже если нет аппетита, не забывайте принимать добавки и прописанные врачом лекарства, чтобы следить за своим здоровьем. Уход за собой — это серьезный физический и эмоциональный резерв.
Не торопитесь
В течение дня надо делать перерывы, а не бежать куда-то, сломя голову. Выделите по 10 минут утром, днем и вечером, чтобы прогуляться, почитать книгу, помедитировать.
- Чтение чего-то вдохновляющего поднимает вашу энергию, что может положительно повлиять на отношение, подход к ситуации и действиям, — считает психолог.
Помогайте другим
Чтобы почувствовать себя менее одиноким, стоит начать помогать другим. Сделайте пожертвование в фонд помощи, помогите пожилой соседке с покупкой продуктов, коллеге с подготовкой проектов или просто выслушайте того, кто в этом нуждается.
Нельзя погружаться в повседневные заботы с головой. Нужно находить в себе силы прерывать рутину. Например, каждую субботу отправляйтесь на занятия по йоге или танцам, или выделите обязательное время на чтение книги. Перерывы должны быть частью здорового распорядка.
- И не испытывайте чувство вины, вы делаете очень ответственный шаг, который повышает вашу выносливость, — объяснила психолог Ричардсон.
Радуйтесь мелочам
В любом дне, даже самом плохом, есть момент радости. И он способен нас вдохновлять и исцелять. Обращайте внимание на мелочи — шутку от коллеги, ребенка, который вас обнимает, или улыбку незнакомца. Запоминайте эти приятные ощущения, чтобы справиться с тревогой.
Контролируйте ситуацию
Когда что-то выходит из-под контроля, это вызывает стресс. Так что сосредоточьтесь на том, что вы способны контролировать, это вернет вас в чувство. Можно навести порядок в доме, создать плейлист песен, которые вас успокаивают.
Если вас одолевают тревожные мысли — это вполне нормально в стрессовых ситуациях. Если в них вы начинаете терять надежду, то стоит начать внутренний диалог с собой. Ответьте на вопросы, что именно вас беспокоит, можете ли вы повлиять на ситуацию, что можно сейчас сделать. Так вам будет проще найти выход.
Найдите хобби
Творчество, в большинстве случаев, не требует серьезных вложений. При этом вы довольно быстро сможете почувствовать облегчение. Творчество — не подразумевает только рисование или пение. Вы можете готовить, писать, танцевать, играть на музыкальном инструменте — вариантов много.
Просите о помощи
Нам все нужна поддержка, особенно она необходима во время продолжительного стресса.
- Попросите, чтобы друзья вас выслушали, или просто обняли, подойдет и дружеский массаж, — рекомендует Ричардсон.