- Конечно, обстоятельства и ресурсы у всех очень разные , поэтому советы, как вести себя в стрессе, адаптируйте к своей ситуации, — говорит в проекте MBG эксперт.

Планируйте день

Конечно, речь не идет о том, что стоит жить только одним днем и совсем не думать о будущем. Но в стрессовых ситуациях, которые не могут разрешиться быстро, лучше сосредоточиться на том, что вам предстоит сегодня, чем думать о завтрашнем дне. Это помогает сосредоточиться на моменте.

Найдите вдохновляющий пример

Это может быть историческая личность, любимый персонаж из книг или даже сказок, певец, актер. Но главное условие — этот герой должен был справиться с тяжелой ситуацией, выбраться из нее . Выпишите несколько фраз, которые ему принадлежат, они станут вас мотивировать не опускать руки.

- У каждого из нас есть резервы сверхчеловеческой силы, и у всех бывают неприятные моменты, когда мы чувствуем себя «всего лишь людьми», — говорит Таня Ричардсон. — Выбирайте человека, который также проявлял уязвимость, но справился.