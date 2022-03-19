Разговаривать с собой, просить о помощи и еще 9 способов избавиться от тревожных мыслей
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Не стоит путать эгоизм и любовь к себе. Ничего общего у них нет, любовь к себе — это умение слышать собственные внутренние потребности, повышать свои возможности и способности. Эгоизм же подразумевает стремление только к собственной выгоде. Эгоизмом с тревогой не справишься. А вот любовь к себе позволит преодолеть стресс и избавиться от тревожных мыслей. Психолог Таня Кэролл Ричардсон уверена, это простой и доступный способ стать спокойнее.

Таня Кэролл Ричардсон
Таня Кэролл Ричардсон
Психология

Психолог

- Конечно, обстоятельства и ресурсы у всех очень разные, поэтому советы, как вести себя в стрессе, адаптируйте к своей ситуации, — говорит в проекте MBG эксперт.

Планируйте день

Конечно, речь не идет о том, что стоит жить только одним днем и совсем не думать о будущем. Но в стрессовых ситуациях, которые не могут разрешиться быстро, лучше сосредоточиться на том, что вам предстоит сегодня, чем думать о завтрашнем дне. Это помогает сосредоточиться на моменте.

Найдите вдохновляющий пример

Это может быть историческая личность, любимый персонаж из книг или даже сказок, певец, актер. Но главное условие — этот герой должен был справиться с тяжелой ситуацией, выбраться из нее. Выпишите несколько фраз, которые ему принадлежат, они станут вас мотивировать не опускать руки.

- У каждого из нас есть резервы сверхчеловеческой силы, и у всех бывают неприятные моменты, когда мы чувствуем себя «всего лишь людьми», — говорит Таня Ричардсон. — Выбирайте человека, который также проявлял уязвимость, но справился.

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Заботьтесь о себе

Не бросайте заниматься спортом, пусть это будет простая зарядка утром, или интенсивная прогулка после работы. Обязательно хорошо питайтесь, даже если нет аппетита, не забывайте принимать добавки и прописанные врачом лекарства, чтобы следить за своим здоровьем. Уход за собой — это серьезный физический и эмоциональный резерв.

Не торопитесь

В течение дня надо делать перерывы, а не бежать куда-то, сломя голову. Выделите по 10 минут утром, днем и вечером, чтобы прогуляться, почитать книгу, помедитировать.

- Чтение чего-то вдохновляющего поднимает вашу энергию, что может положительно повлиять на отношение, подход к ситуации и действиям, — считает психолог.

Помогайте другим

Чтобы почувствовать себя менее одиноким, стоит начать помогать другим. Сделайте пожертвование в фонд помощи, помогите пожилой соседке с покупкой продуктов, коллеге с подготовкой проектов или просто выслушайте того, кто в этом нуждается.

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Избегайте рутины

Нельзя погружаться в повседневные заботы с головой. Нужно находить в себе силы прерывать рутину. Например, каждую субботу отправляйтесь на занятия по йоге или танцам, или выделите обязательное время на чтение книги. Перерывы должны быть частью здорового распорядка.

- И не испытывайте чувство вины, вы делаете очень ответственный шаг, который повышает вашу выносливость, — объяснила психолог Ричардсон.

Радуйтесь мелочам

В любом дне, даже самом плохом, есть момент радости. И он способен нас вдохновлять и исцелять. Обращайте внимание на мелочи — шутку от коллеги, ребенка, который вас обнимает, или улыбку незнакомца. Запоминайте эти приятные ощущения, чтобы справиться с тревогой.

Контролируйте ситуацию

Когда что-то выходит из-под контроля, это вызывает стресс. Так что сосредоточьтесь на том, что вы способны контролировать, это вернет вас в чувство. Можно навести порядок в доме, создать плейлист песен, которые вас успокаивают.

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Разговаривайте с собой

Если вас одолевают тревожные мысли — это вполне нормально в стрессовых ситуациях. Если в них вы начинаете терять надежду, то стоит начать внутренний диалог с собой. Ответьте на вопросы, что именно вас беспокоит, можете ли вы повлиять на ситуацию, что можно сейчас сделать. Так вам будет проще найти выход.

Найдите хобби

Творчество, в большинстве случаев, не требует серьезных вложений. При этом вы довольно быстро сможете почувствовать облегчение. Творчество — не подразумевает только рисование или пение. Вы можете готовить, писать, танцевать, играть на музыкальном инструменте — вариантов много.

Просите о помощи

Нам все нужна поддержка, особенно она необходима во время продолжительного стресса.

- Попросите, чтобы друзья вас выслушали, или просто обняли, подойдет и дружеский массаж, — рекомендует Ричардсон.

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Алена Безменова