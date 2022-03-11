Увы, нередко бывает так, что даже самые родные люди имеют совсем разные взгляды на жизнь, политику, религию. Зачастую представители старшего поколения пытаются навязать свою точку зрения другим родственникам.
Причем поступать так они могут из вроде бы самых благих побуждений, желая помочь и наставить на путь истинный. Однако психологи предупреждают: свои личные границы все-таки необходимо отстаивать. Но делать это нужно правильно.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
Во-первых, нужно понять свои личные границы. Прямо сейчас возьмите лист бумаги и ручку, выпишите в три колонки: что с вами можно делать; что с вами можно делать ограниченному кругу лиц; чего с вами нельзя делать никому.
После распределите полученные результаты по типам личных границы:
Эмоциональные: какие темы обсуждать вы не хотите и так далее;
Временные: когда и можно ли нарушать установленные вами часы для общения, время свидания и так далее;
Энергетические: на что вы готовы свою энергию тратить;
Материальные: можно ли брать ваши вещи, занимать и не возвращать у вас деньги;
Физические: контакты тактильные, советы по поводу вашей внешности и так далее;
Ментальные.
Во-вторых, остановимся на ментальных границах. В настоящее время многие сталкиваются с несовпадением своего мнения об окружающей действительности и мнения родственников, друзей, коллег. Каждый из нас имеет право на собственные мысли, ценности и убеждения. Но стоит ли раздувать конфликт из-за противоположного мнения окружения?
Задайте себе вопрос: чем мне выгодно отстаивать собственную точку зрения? Выпишите на лист бумаги все плюсы и все потенциальные потери от скандала. Способствует ли выживанию ваша четкая позиция? Или просто удовлетворяет эго?
В-третьих, про ментальные (и другие) границы стоит рассказать окружающим. Некоторые используют обиду, как способ донести до родителей или друзей, что они их явно нарушают. Бесполезно! Говорите напрямую, сэкономьте время.
Говорите через «Я-послания»: «Я очень тебя люблю и хочу поддерживать с тобой дружеские отношения, но разговоры на политическую тему меня ранят, я страдаю, мне больно, поэтому я прошу, давай сменим тему и со мной поговори лучше о погоде (природе, музыке и так далее)».
В-четвертых, бывает, что родственники или друзья не слышат «я-посланий», игнорируют их. Напоминайте, учитывая общее положение: насколько вы зависите от данных людей и сможете ли обойтись без их поддержки.
Напоминайте, переводя тему беседу на другие, более приемлемые. Напоминайте, вставая и уходя из комнаты, где обсуждают неприятные для вас вещи. Напоминайте о своих границах, поскольку новые привычки сформировать у себя, а тем более у окружающих, может быть сложно и долго.
В-пятых, постарайтесь изменить свое отношение к ситуации и неприятным разговорам. Это точно в вашей власти, эмоциональная саморегуляция. Проявите любопытство и попытайтесь понять, отчего и почему ваши родные или друзья так рьяно отстаивают противоположное мнение.
Психолог
Экологично отстоять свои границы — это защитить себя и свои границы c заботой о своих чувствах и чувствах другого, с уважением к обеим сторонам.
Это важно в случае, если вы стараетесь сохранить хорошие отношения. В социальной среде необходим уметь управлять своими эмоциями. Это социальный навык, и он даже не про психологическое здоровье, он про умение себя ставить в обществе и нести социальные роли. А с близкими, в комфортной и безопасной обстановке эти эмоции важно проживать и выпускать.
Самый простой способ защитить свои границы — проговорить их собеседником. При этом важно обратить внимание в каких условиях идет коммуникация и в каком эмоциональном состоянии находится человек, которому вы это говорите. Если он эмоционально возбужден или в стрессе, у него отключены лобные доли и снижено критическое мышление. Это значит, что вы до него не достучитесь.
Далее задайте себе вопрос: чего вы хотите от коммуникации? Остаться в хороших отношениях или отстоять свою точку зрения, рискуя поругаться?
Иногда полезно не разрывать отношения, а поставить их на паузу и какое-то время не общаться. Однако бывает и так, что все контакты нужно прекратить.
Например, не стоит продолжать отношения с людьми, которые обесценивают вас, где у вас нет возможности раскрыться и обменяться эмоциями. В таких отношениях нельзя говорить о безопасном и комфортном взаимодействии и они просто-напросто разваливаются, неся в себе отрицательные эмоции и стресс, а не удовольствие и радость от общения.