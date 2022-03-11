В-третьих, про ментальные (и другие) границы стоит рассказать окружающим. Некоторые используют обиду, как способ донести до родителей или друзей, что они их явно нарушают. Бесполезно! Говорите напрямую, сэкономьте время.

Говорите через «Я-послания»: «Я очень тебя люблю и хочу поддерживать с тобой дружеские отношения, но разговоры на политическую тему меня ранят, я страдаю, мне больно, поэтому я прошу, давай сменим тему и со мной поговори лучше о погоде (природе, музыке и так далее)».

В-четвертых, бывает, что родственники или друзья не слышат «я-посланий», игнорируют их. Напоминайте, учитывая общее положение: насколько вы зависите от данных людей и сможете ли обойтись без их поддержки.

Напоминайте, переводя тему беседу на другие, более приемлемые. Напоминайте, вставая и уходя из комнаты, где обсуждают неприятные для вас вещи. Напоминайте о своих границах, поскольку новые привычки сформировать у себя, а тем более у окружающих, может быть сложно и долго.

В-пятых, постарайтесь изменить свое отношение к ситуации и неприятным разговорам. Это точно в вашей власти, эмоциональная саморегуляция. Проявите любопытство и попытайтесь понять, отчего и почему ваши родные или друзья так рьяно отстаивают противоположное мнение.