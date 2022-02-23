Психолог Лапина назвала 11 привычек, которые есть только у счастливых людей

- Счастье — это выбор, который делает каждый из нас. Никто не сможет «причинить» человеку счастье, пока тот сам не выберет его. Так же как ничто, никакие блага не смогут сделать человека счастливым. Известно, что многие живут в ожидании счастья, откладывая свою жизнь «на потом». Однако состояние счастья не зависит от уровня дохода, наличия отношений или проблем в вашей жизни. Это не результат какого-то действия.

Например, вы долго трудились, экономя каждую копеечку и отказывая себе во многих удовольствиях, в надежде на то, что накопите на дорогую покупку и вот тогда-то будете счастливыми. Или стоит только выйти замуж, родить ребенка и я буду счастлива. Но долгожданный результат, как правило, не приносит счастья, и даже, наоборот, приходят новые хлопоты, заботы и еще больше проблем. Счастье не пункт назначения, а сам путь — оно заключается в том, чтобы жить в пути, — объясняет Ольга Лапина.

Научиться быть счастливым может абсолютно любой. По словам психолога, даже если у человека есть психологические проблемы, которые могут помешать этому — к примеру, ангедония или депрессия, после терапии и проработки внутренних запретов все должно получиться.