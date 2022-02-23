Психолог Лапина назвала 11 привычек, которые есть только у счастливых людей

Важен не пункт назначения, а сам путь
Многие думают, что счастье — момент, вспышка, которая обязательна связана с каким-то радостным событием. Для одних это удачное замужество, для других — новая должность, дорогая покупка. Все, что угодно. Но психолог Ольга Лапина напоминает, что счастье — не пункт назначения. Это прекрасное состояние не зависит ни от уровня дохода, ни от наличия отношений.
Ольга Лапина
Психология
Практический психолог
- Счастье — это выбор, который делает каждый из нас. Никто не сможет «причинить» человеку счастье, пока тот сам не выберет его. Так же как ничто, никакие блага не смогут сделать человека счастливым. Известно, что многие живут в ожидании счастья, откладывая свою жизнь «на потом». Однако состояние счастья не зависит от уровня дохода, наличия отношений или проблем в вашей жизни. Это не результат какого-то действия.
Например, вы долго трудились, экономя каждую копеечку и отказывая себе во многих удовольствиях, в надежде на то, что накопите на дорогую покупку и вот тогда-то будете счастливыми. Или стоит только выйти замуж, родить ребенка и я буду счастлива. Но долгожданный результат, как правило, не приносит счастья, и даже, наоборот, приходят новые хлопоты, заботы и еще больше проблем. Счастье не пункт назначения, а сам путь — оно заключается в том, чтобы жить в пути, — объясняет Ольга Лапина.
Научиться быть счастливым может абсолютно любой. По словам психолога, даже если у человека есть психологические проблемы, которые могут помешать этому — к примеру, ангедония или депрессия, после терапии и проработки внутренних запретов все должно получиться.
Вырабатывайте «счастливые» привычки
В чем секрет по-настоящему счастливых людей? Если понаблюдать, можно найти между ними некоторое сходство — в привычках и образе мыслей. Можно выработать у себя «счастливые» привычки, будто вы уже счастливы. Глядишь, и действительно быстрее станете счастливы.
Ольга Лапина назвала 11 привычек, которые есть только у счастливых людей
Благодарить за каждую мелочь
Благодарность — ключ к состоянию счастья. Можно быть благодарным за каждую мелочь. Лучше даже записывать свои благодарности в конце дня.
Медитировать
Наш беспокойный ум доставляет массу переживаний в течение дня, поэтому медитативные практики помогут успокоить поток мыслей и настроиться на ясный спокойный лад.
Заниматься дыхательными практиками
Они помогают не только снять напряжение, но и обрести радостное состояние.
Больше двигаться
Благодаря физическим упражнениям наш мозг вырабатывает эндорфины — гормоны счастья. Поэтому мы чувствуем себя бодрее, счастливее, настроение улучшается.
Жить здесь и сейчас
Люди, которые не переживают о прошлом и не беспокоятся за будущее, никогда не упустят настоящий момент.
По-особому смотреть на мир и людей
Совершенствование своих качеств день ото дня способствует саморазвитию и обретению спокойной радости.
Не сравнивать себя с другими
Уходите от сравнения себя, своей жизни, своих результатов с кем-то другим. Достаточно знать, что с каждым днем вы все больше становитесь лучшей версией себя, поэтому можете сравнивать только с собой вчерашним.
Не спорить с реальностью
Надо осознавать, что реальность всегда права. Люди, спорящие с реальностью, проигрывают в 100 процентах случаев.
Любить то, что уже есть сейчас
И с интересом смотреть на то, что вам может еще предложить жизнь.
Осознавать мимолетность жизни
В этом случае у людей просто нет времени на склоки, обиды, страхи.
Ценить маленькие радости жизни и приятные мелочи
Вырабатывать эти привычки надо постепенно и не все сразу. По словам психолога, начать можно с той, которая больше всего откликается.
- Еще одно правило. Если мы хотим изменить свою жизнь, прийти к каком-то результату, для начала нужно найти человека или группу людей, которые уже находятся там, где мы хотим оказаться. А дальше быть в их окружении, слушать о чем они говорят, как общаются, как решают вопросы и задачи. Тогда ваши зеркальные нейронные связи сработают бессознательно и спустя некоторые время вы тоже там окажитесь.
Даже если на каком-то этапе вы почувствуете, что снова спускаетесь на пониженный эмоциональный уровень, важно не ругать и не винить себя — невозможно все время быть в приподнятом эмоциональном состоянии. Установите себе срок, в течение которого хотели бы погрустить. А после возвращайтесь к новому состоянию, — советует Ольга Лапина.
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