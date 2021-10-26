Эндорфины уменьшают боль

К примеру, эндорфин (группа полипептидных химических соединений, которые вырабатываются в нейронах мозга) — та самая «молекула счастья», которая влияет на эмоциональное состояние и избавляет человека от боли, воздействуя на так называемые опиодные рецепторы — также действуют и средства анестезиологии в медицине.

«При каких условиях мы получаем эндорфин? Например, при созерцании произведений искусства, просмотре любимых фильмов, во время секса и даже после хорошей физической активности. Есть такое выражение как „кайф бегуна“ — людям нравится бегать, потому что это вызывает наслаждение. Природа пользуется этим гормоном, чтобы сделать нашу жизнь сносной. Например, в третьем триместре беременности, когда женщине носить ребенка вся тяжелее и тяжелее, идет резкий взлет синтеза эндорфинов», — объясняет эндокринолог.