Гормоны счастья имеют белковую природу и относятся к нейромедиаторам или нейротрансмиттерам, то есть переносят импульсы или сигналы по нервным стволам. По сути, через них нервная ткань общается со всем организмом. К гормонам счастья относят 4 гормона: эндорфин, дофамин, серотонин и окситоцин. У каждого из них своя зона ответственности. В своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
Эндорфины уменьшают боль
К примеру, эндорфин (группа полипептидных химических соединений, которые вырабатываются в нейронах мозга) — та самая «молекула счастья», которая влияет на эмоциональное состояние и избавляет человека от боли, воздействуя на так называемые опиодные рецепторы — также действуют и средства анестезиологии в медицине.
«При каких условиях мы получаем эндорфин? Например, при созерцании произведений искусства, просмотре любимых фильмов, во время секса и даже после хорошей физической активности. Есть такое выражение как „кайф бегуна“ — людям нравится бегать, потому что это вызывает наслаждение. Природа пользуется этим гормоном, чтобы сделать нашу жизнь сносной. Например, в третьем триместре беременности, когда женщине носить ребенка вся тяжелее и тяжелее, идет резкий взлет синтеза эндорфинов», — объясняет эндокринолог.
Дофамин — любитель сюрпризов
Дофамин (биологически активное вещество, которое вырабатывается в головном мозге синапсами нейронов) отвечает за предвкушение радости, к примеру, от близкого завершения важного дела и скорой встречи с любимым человеком. Он мотивирует людей действовать и искать удовольствия. Также, по словам врача, дофамин можно сравнить с музой в творчестве.
3 признака, говорящие о низком уровне дофамина:
Дофамин еще называют гормоном хорошего самочувствия — при низком уровне синтеза дофамина тяжело себе представить отличное здоровье и вообще желание вставать с дивана.
Также дофамин связан с памятью и возможностью строить ассоциации: например, дети учат алфавит, ассоциируя буквы с животными или птицами. При низком дофамине это сделать будет тяжело.
От плохого дофамина, например, снижается даже тестостерон — опосредованно через снижение синтеза гормона ЛГ (лютеинизирующий гормон, стимулирующий у мужчин и женщин секрецию половых гормонов — эстрогенов и прогестеронов).
«Если ваш знакомый/ая приходит в сильную радость от цветочка, шоколадки и прочих приятных мелочей, то у него хороший дофамин. Именно он заставляет так реагировать на маленькие сюрпризы. Но есть и оборотная сторона: постоянное стимулирование центра удовольствия может вызвать зависимость. Так, например, возникает шопоголизм, причина которого — расстройство или утрата контроля импульсов», — считает Зухра Павлова.
Кстати
Как ранее рассказывала заместитель директора НМИЦ эндокринологии — директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина, восполнить нехватку дофамина могут помочь такие продукты, как авокадо и рыба. Увеличить выработку эндорфинов помогают занятия спортом, сексом, прогулки на свежем воздухе и смех.
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