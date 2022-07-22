Как нас заставляют тратить деньги: психологи назвали 9 уловок, которыми пользуются магазины

1. Музыкальное сопровождение

Неспешная, расслабляющая мелодия в середине дня или, наоборот, подбадривающая вечером создают определенный ритм, под который подстраивается мозг. Это вводит нас в некое подобие транса и уменьшает уровень критического мышления.

2. Приятный запах

Магазины используют специальные ароматизаторы, которые, по результатам исследований, повышают потребность приобретать товар — то есть «забрать частичку» атмосферы магазина. Аромат может зависеть от специализации торговой точки. Например, сладкие запахи — для детских магазинов, кожа и кофе — для мужских, запах выпечки — для продуктовых.

3. Расположение товаров на уровне глаз

Цель продавцов-маркетологов приглушить ваш голос разума, затуманить мозг, не давая ему лишний раз работать. Неудивительно, что и товары, которые хотят распродать первыми, располагают на уровне глаз, чтобы вам не надо было даже делать лишние телодвижения.

4. Яркий ценник/акции/розыгрыши

Здесь у маркетологов раздолье для манипуляций нашим сознанием. Обещание призов, использование узнаваемых личностей, заманивание статусными вещами — все это обращается напрямую к нашим неудовлетворенным потребностям. Некоторые из них, конечно, из детства: «если у меня появится эта вещь — со мной будут дружить!»

По словам психолога Сергея Розанова, многие психологические уловки магазины берут, как правило, из нейролингвистической психотерапии (НЛП).