Как нас заставляют тратить деньги: психологи назвали 9 уловок, которыми пользуются магазины

По словам психолога Марии Зиновьевой, заставить в буквальном смысле купить что-то невозможно, но магазины активно используют психологические приемы, чтобы подвести покупателей к совершению покупки или ускорить принятие решение о ней. Вот лишь четыре из них.
Социальный психолог, тренер, преподаватель, консультант
1. Музыкальное сопровождение
Неспешная, расслабляющая мелодия в середине дня или, наоборот, подбадривающая вечером создают определенный ритм, под который подстраивается мозг. Это вводит нас в некое подобие транса и уменьшает уровень критического мышления.
2. Приятный запах
Магазины используют специальные ароматизаторы, которые, по результатам исследований, повышают потребность приобретать товар — то есть «забрать частичку» атмосферы магазина. Аромат может зависеть от специализации торговой точки. Например, сладкие запахи — для детских магазинов, кожа и кофе — для мужских, запах выпечки — для продуктовых.
3. Расположение товаров на уровне глаз
Цель продавцов-маркетологов приглушить ваш голос разума, затуманить мозг, не давая ему лишний раз работать. Неудивительно, что и товары, которые хотят распродать первыми, располагают на уровне глаз, чтобы вам не надо было даже делать лишние телодвижения.
4. Яркий ценник/акции/розыгрыши
Здесь у маркетологов раздолье для манипуляций нашим сознанием. Обещание призов, использование узнаваемых личностей, заманивание статусными вещами — все это обращается напрямую к нашим неудовлетворенным потребностям. Некоторые из них, конечно, из детства: «если у меня появится эта вещь — со мной будут дружить!»
По словам психолога Сергея Розанова, многие психологические уловки магазины берут, как правило, из нейролингвистической психотерапии (НЛП).
Психолог, эксперт в области НЛП
5. Принцип контраста
Вам сначала предлагают самые дорогие вещи, на фоне которых в дальнейшем остальные будут казаться дешевыми. Если вы купили дорогой костюм, покупка дорогого галстука на его фоне будет выглядеть не так расточительно.
6. Взаимный обмен
Вам предлагают что-то бесплатно (подарок от фирмы, ручку или что-то другое), и вы чувствуете себя обязанным. Поэтому скорее согласитесь приобрести ненужный товар или закроете глаза на завышенную цену.
7. Уступки
Вам предлагают заранее завышенную цену и озвучивают скидки, акции от этой цены.
8. Подстройка
Вам задают личные вопросы и подстраиваются под вас. Оказывается, что продавец вдруг служил в тех же войсках, жил в том же городе, учился в том же заведении и так далее. После этого «он же не обманет» и происходит покупка более дорогих вещей.
9. Правило малого
Вас убеждают, что этот товар заканчивается и будет дефицитным, сроки акции ограничены и тому подобное.
Как избежать спонтанных покупок и сэкономить деньги
- Существует множество стратегий вынудить вас совершить необдуманную покупку. Противостоять нужно не продавцам, а своим слабостям, — советует Сергей Розанов.
Если чувствуете, что продавец вызывает у вас слишком теплые чувства, насторожитесь и будьте внимательны.
Не будьте «как все». Большинство может следовать стандартным маркетологическим уловкам. Ищите подвох в выгодных предложениях.
Не торопитесь. Относитесь к покупкам более обдуманно и планируйте свой бюджет.
Техника «4 вопроса»
Ее еще называют «Квадрат Декарта» и рекомендуют применять, когда трудно сразу принять решение. Заключается она в следующем. Ответьте себе на эти 4 вопросы:
Что я получу, если куплю это?
Что я потеряю, если куплю это?
Что я получу, если не куплю это?
Что я потеряю, если не куплю это?
Небольшой анализ ответов поможет лучше понять, действительно ли вам нужна эта вещь и стоит ли она этих денег.
Мария Зиновьева тоже призывает делать покупки осознанно.
- Если чувствуете, что появляются такие эмоции как счастье, радость, ожидание хорошего, легкая эйфория — вами пытаются управлять, — предупреждает психолог.
Вот еще несколько рекомендаций:
Составляйте список необходимого перед походом в магазин (или онлайн-покупкой);
Сверьтесь со своим бюджетом и сразу обозначьте для себя, какую сумму готовы потратить;
Делайте покупки только на полный желудок (особенно в продуктовых магазинах);
Выделите время на поход в магазин. Торопясь, мы можем принимать поспешные необдуманные решения.