Специалисты Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии провели исследование, чтобы понять, почему некоторые пожилые люди более восприимчивы к разным видам мошенничества, в том числе финансового, чем остальные их сверстники. Считается, что проблемы при обращении с деньгами могут служить одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. И, по словам старшего автора исследования, директора нейропсихологии Департамента семейной медицины Дюка Хана, их работа подтвердила это мнение.
Появившаяся у пожилого человека готовность раздавать деньги может указывать на снижение когнитивных функций и быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. В новом исследовании приняли участие 67 человек, не страдающих слабоумием или когнитивными нарушениями, — средний возраст участников составил 69 лет.
Суть эксперимента заключалась в следующем. Каждому добровольцу в лаборатории рассказывали, что он участвовал в паре с другим человеком, который сейчас завершает исследование онлайн. Затем ему давали на руки 10 долларов и просили принять решение — распределить полученные деньги на свое усмотрение между собой и тем самым анонимным онлайн-добровольцем. Также все участники прошли серию нейропсихологических тестов. Например, им давали задания на запоминание историй и слов, которые они должны были воспроизвести спустя некоторое время, на перечисление слов по определенной теме и так далее. После подведения итогов ученые сделали вывод: люди, которые жертвовали незнакомцу больше денег, намного хуже справлялись с тестами, которые обычно используются для диагностики болезни Альцгеймера на ранних стадиях. По другим тестам значимых различий они не заметили.
По словам ученых, теперь надо дополнительно подтвердить в более масштабном исследовании выводы о связи финансового альтруизма с когнитивным здоровьем пожилых людей. В то же время авторы подчеркивают, что важно отличать здоровое благотворительное поведение человека от того, которое может быть связано с нарушениями в работе мозга.
- Меньше всего нам бы хотелось, чтобы люди думали, что финансовый альтруизм среди пожилых людей — это плохо. Безусловно, это может быть для человека преднамеренным и положительным использованием денег, — заключила первый автор исследования, доктор философии Гали Х. Вайсбергер.
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Ранние признаки болезни Альцгеймера
Обычно признаки деменции, в том числе и болезни Альцгеймера, появляются по очереди один за другим. Ранее сообщалось, что это может происходить в таком порядке:
Потеря памяти. Тревожный признак — именно резкие изменения в памяти. Например, когда обычно очень пунктуальный человек, не отличающийся рассеянностью, демонстрирует заметные ухудшения мышления и памяти.
Путаница в голове. Основное проявление спутанности сознания — дезориентация во времени и пространстве, невозможность вспомнить предшествующие события, растерянность, нарушение внимания, неадекватная эмоциональность, замедленность реакции и восприятия.
Нарушения сна. Они тесно связаны с деменцией, причем у некоторых пациентов этот симптом может появиться за годы до постановки диагноза. Обратиться к врачу стоит при любом расстройстве, особенно, если режим сна сбивается надолго и никак не восстанавливается.
Галлюцинации. По словам врачей, при слабоумии люди могут видеть то, чего нет на самом деле, и начинают верить в реальность своих зрительных галлюцинаций.
Потеря чувства юмора. Если человек перестал понимать шутки и юмор — это тоже может быть ранним симптомом слабоумия.
Какие признаки болезни Альцгеймера часто списывают на возраст, можно прочитать ЗДЕСЬ.