Специалисты Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии провели исследование, чтобы понять, почему некоторые пожилые люди более восприимчивы к разным видам мошенничества, в том числе финансового, чем остальные их сверстники. Считается, что проблемы при обращении с деньгами могут служить одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. И, по словам старшего автора исследования, директора нейропсихологии Департамента семейной медицины Дюка Хана, их работа подтвердила это мнение.

Появившаяся у пожилого человека готовность раздавать деньги может указывать на снижение когнитивных функций и быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. В новом исследовании приняли участие 67 человек, не страдающих слабоумием или когнитивными нарушениями, — средний возраст участников составил 69 лет.

Суть эксперимента заключалась в следующем. Каждому добровольцу в лаборатории рассказывали, что он участвовал в паре с другим человеком, который сейчас завершает исследование онлайн. Затем ему давали на руки 10 долларов и просили принять решение — распределить полученные деньги на свое усмотрение между собой и тем самым анонимным онлайн-добровольцем. Также все участники прошли серию нейропсихологических тестов. Например, им давали задания на запоминание историй и слов, которые они должны были воспроизвести спустя некоторое время, на перечисление слов по определенной теме и так далее. После подведения итогов ученые сделали вывод: люди, которые жертвовали незнакомцу больше денег, намного хуже справлялись с тестами, которые обычно используются для диагностики болезни Альцгеймера на ранних стадиях. По другим тестам значимых различий они не заметили.

По словам ученых, теперь надо дополнительно подтвердить в более масштабном исследовании выводы о связи финансового альтруизма с когнитивным здоровьем пожилых людей. В то же время авторы подчеркивают, что важно отличать здоровое благотворительное поведение человека от того, которое может быть связано с нарушениями в работе мозга.

- Меньше всего нам бы хотелось, чтобы люди думали, что финансовый альтруизм среди пожилых людей — это плохо. Безусловно, это может быть для человека преднамеренным и положительным использованием денег, — заключила первый автор исследования, доктор философии Гали Х. Вайсбергер.