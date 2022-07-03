Что видим — то и получаем

- Есть такой феномен человеческого внимания: куда оно направлено, то и масштабируется в жизни человека, — объясняет психолог. — Реальность жизни каждого человека создается его вниманием через органы чувств каждую секунду времени. Например, поглощая глазами информацию о войне и страданиях, переживая тяжелые эмоции в момент времени, человек делает это событие и боль своими, частью своей жизни. Таким образом человек расширяет собственную реальность и усиливает своим энергетическим всплеском то, на что среагировал. По сути — он отдает туда свою жизненную энергию. Но это не происходит мгновенно, поэтому порой и не заметна причинно-следственная связь.

Так, восхищаясь актерской игрой или ужасаясь последним новостям, мы расходуем тонны нашей бриллиантовой энергии на чужие жизни, ничего хорошего не получая взамен и для себя лично. Мы попросту «отдаем» свою жизнь вымышленным персонажам или реальным людям — политикам, селебрити, которые вызывают в нас эмоциональный отклик. Причем любой — как негативный, так и позитивный. Мозгу интересны эти игры сознания, но абсолютно невыгодны душе, нашему духу и плоти. Своя собственная жизнь тикает секундной стрелкой и проходит мимо.

Неумеренное потребление цифрового контента незаметно забирает и наши силы и энергию, предупреждает эксперт.

- Казалось бы, сел посмотреть новости или сериал, думал отдохнуть, а в итоге — нет сил. Не хочется куда-то идти, что-то делать, с кем-то общаться, а хочется лежать и дремать. Просто этот способ для организма проще, чем «уговорить» хозяина пойти погулять и посозерцать, например, положительно питающую нас природу — да хоть за воробьем понаблюдать на скамейке, дыша воздухом, а не интерьерной пылью, — объясняет Татьяна Клишина.