Помните, какой фурор произвели первые бразильские мыльные сериалы? Люди увлеченно спорили — что же будет с несчастной рабыней Изаурой и «просто Марией», забыв про пустые полки в магазинах. И ни в коем случае нельзя было пропустить вечерние новости. Некоторые воспринимали ведущих как членов семьи и даже здоровались с ними вслух, как только видели в кадре. Возможно, вы и сами знаете пожилых людей, буквально «приклеенных» своим вниманием к ток-шоу и сериалам.
Дело в том, что телевизор — этот разговаривающий и показывающий ящик — был настоящим окном в неизведанную жизнь. Любопытство и любознательность посадили людей поближе к источнику эмоций, питающего нервную систему свежими переживаниями через фильмы и новости. На этом фоне своя жизнь порой уже не казалась привлекательной и вдохновляющей.
Дефицит информации плавно перетек в беспорядочное ее потребление.
Поколение пепси, имеющее доступ к телевизорам с раннего детства, получило похожий эффект от выхода в глобальную сеть Интернет и появления компьютерных игр. Дальше больше — мир захватили гаджеты и смартфоны. Они дали возможность увеличить количество времени, проводимое в цифровой реальности без фильтра информационного шума.
И если телевизор впоследствии многие обозвали «зомбоящиком» или вовсе от него избавились, то с мобильником, к сожалению, так поступить не получится, считает психолог.
психолог, энерготерапевт, эксперт по кинетическому интеллекту
- В 21 веке появилось выражение «рука-телефон», говорящее о сильной зависимости человека от смартфона, а также новые заболевания, в том числе «i-горб» - когда проявляется искривление в шейном и грудных отделах позвоночника, и голова «выносится» вперед вниз — визуально проявляется как горб. Это положение фиксируется перенапряженными мышцами надолго, и избавиться от него очень сложно, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Татьяна Клишина. — Но и это еще только цветочки. А ягодки, точнее ядовитые плоды, неумеренный потребитель цифрового контента поглощает не так очевидно. Это вампир «пьет» вашу живую жизнь маленьким дозами, которые позже могут привести организм к энергетическому обесточиванию и депрессии.
Телевидение, Интернет и гаджеты — это не зло само по себе, считает эксперт.
- Это не зло, но только в случае, если вы выстроите свои собственные — полезные, и я бы даже сказала эгоистические отношения с этими благами цивилизации. Иначе баланс будет нарушен — как в организме, так и в жизни каждого заигравшегося, — предупреждает Татьяна Клишина.
Что видим — то и получаем
- Есть такой феномен человеческого внимания: куда оно направлено, то и масштабируется в жизни человека, — объясняет психолог. — Реальность жизни каждого человека создается его вниманием через органы чувств каждую секунду времени. Например, поглощая глазами информацию о войне и страданиях, переживая тяжелые эмоции в момент времени, человек делает это событие и боль своими, частью своей жизни. Таким образом человек расширяет собственную реальность и усиливает своим энергетическим всплеском то, на что среагировал. По сути — он отдает туда свою жизненную энергию. Но это не происходит мгновенно, поэтому порой и не заметна причинно-следственная связь.
Так, восхищаясь актерской игрой или ужасаясь последним новостям, мы расходуем тонны нашей бриллиантовой энергии на чужие жизни, ничего хорошего не получая взамен и для себя лично. Мы попросту «отдаем» свою жизнь вымышленным персонажам или реальным людям — политикам, селебрити, которые вызывают в нас эмоциональный отклик. Причем любой — как негативный, так и позитивный. Мозгу интересны эти игры сознания, но абсолютно невыгодны душе, нашему духу и плоти. Своя собственная жизнь тикает секундной стрелкой и проходит мимо.
Неумеренное потребление цифрового контента незаметно забирает и наши силы и энергию, предупреждает эксперт.
- Казалось бы, сел посмотреть новости или сериал, думал отдохнуть, а в итоге — нет сил. Не хочется куда-то идти, что-то делать, с кем-то общаться, а хочется лежать и дремать. Просто этот способ для организма проще, чем «уговорить» хозяина пойти погулять и посозерцать, например, положительно питающую нас природу — да хоть за воробьем понаблюдать на скамейке, дыша воздухом, а не интерьерной пылью, — объясняет Татьяна Клишина.
Замечать то, куда направлено ваше внимание — ключевой фактор качественного проживания жизни. Все просто и сложно одновременно.
Как гаджет «ломает» шею
Психолог рекомендует дозированно использовать цифровые блага, осознанно выбирая потребляемый контент.
- По мимо откачки энергии через органы осязания и слуха, мы незаметно «ломаем» свое тело физически, — предупреждает Татьяна Клишина. — Выключите телевизор, отложите в сторону телефон, но не меняйте позу. А теперь посмотрите — насколько удобно и расслабленно вы сидели? Были ли пережаты в суставах ваши конечности (острые углы), в какой части тела аккумулировалось напряжение? Можно сразу передать привет перекосам в позвоночнике, горбу шейного отдела, варикозу, зажатости грудной клетки и болям в паху. Особенно, если на вас надета еще и некомфортная и стягивающая одежда. Итог — нарушается дыхание и замедляется работа всех снабжающих систем. А если из-за увлекательного общения в соцсетях мы еще забываем пить и долго терпим желание сходить в туалет, то сухость кожи и другие проблемы нам просто обеспечены. Думаем ли мы об этом, когда тупим в Сети и поглощаем очередной сезон захватывающего сериала?
На картинке №1 — неправильная поза, которая «ломает» шею, на картинке №2 — правильная.
Как не стать жертвой цифрового вампира
- Начать можно с самого простого — перестать сгибаться над экраном телефона, услужливо приближаясь к нему, — рекомендует Татьяна Клишина. — Используйте гаджет по-хозяйски — приближайте его к своему лицу, расположившись в комфортной позе с опорой для спины и шеи. Если это сложно — избегайте хотя бы наклона головы вперед и вниз к устройству.
Пусть шея останется максимально прямой, а плечи будут расслаблены. Для этого можно создать дополнительную опору для руки, держащей цифрового «друга». В этом случае все внутренние физиологические процессы, обмены между головой и туловищем будут протекать беспрепятственно, а организм перестанет расходовать энергию на удержание тяжелого черепа (его вес порой доходит до 5 кг) и не устанет раньше времени.
Ранее невролог рассказал «Доктору Питеру», что такое «текстовая» шея и как определить, есть ли этот синдром у вас. Попросите кого-то сфотографировать вас сбоку. Расслабьтесь, стойте, как обычно. Присмотритесь к фотографии: если ваше ухо находится не на одной линии с плечом, а перед ним, то пора обращать внимание на то, как вы держите телефон и сидите за компьютером. К врачу стоит обращаться только в том случае, если кроме этого симптома у вас есть боль или онемение.
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