Просмотр фильмов и сериалов

- Порой действительно хочется полежать овощем в теплом «гнездышке» и погрузиться в чужие жизни, получить безопасные виртуальные эмоции и просто отвлечься, — признает психолог. — А производителям киноиндустии и рекламы выгодно как можно дольше продержать вас у экранов.

Позвольте себе смотреть в экран и получать наслаждение с установлением лимита . Три-четыре часа вполне достаточно, чтобы выпасть таким образом из своей жизни. Больше — уже перебор. Свою жизнь вы просто начнете терять.

Кроме того, такое поглощение информации на самом деле истощает и забирает энергию, а не наоборот. Поэтому этот способ подойдет только тем, кто просто давно не позволял себе понежиться в кроватке и ни о чем не думать.

Помните, что в организме перезапускаются все системы, в том числе очистительная, при ритмичном движении. Пойдите навстречу его просьбе подышать кислородом и прогуляйтесь хотя бы 20 минут. Потом себе же будете за это благодарны!