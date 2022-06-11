Многим знакомо состояние разбитости в первый рабочий день после выходных. Почему так? Вроде бы не работали, но есть стойкое ощущение, что суббота и воскресенье прошли мимо.
Как правильно и по-настоящему перезагрузиться в свободные дни?
Вместе с психологом давайте рассмотрим типичные способы времяпрепровождения на досуге.
психолог, энерготерапевт, эксперт по кинетическому интеллекту
Чтение
- Абсолютно бесполезно читать в выходные, если вы постоянно отвлекаетесь на уведомления в телефоне или на постоянные просьбы и дерганье близких, — говорит психолог Татьяна Клишина. — Отдайтесь тексту полностью, поставьте себе таймер на 30-60 минут и попутешествуйте по страницам, полностью погружаясь в книгу.
Не рекомендую зависать в книге более, чем на 2 часа, потому что человеческое тело требует подвижности и смены поз. Особенно сидение в одном положении опасно для шейного отдела позвоночника.
Обратите внимание, в каком положении вы обычно читаете: какие мышцы имеют избыточное напряжение, насколько сильно скручено ваше тело в зоне паха и позвоночника. Устройтесь так, чтобы суставы не сгибались под острыми углами, а голова с расслабленной шеей отдыхали на опоре. И, конечно же, важно хорошее (лучше — естественное) освещение.
Просмотр фильмов и сериалов
- Порой действительно хочется полежать овощем в теплом «гнездышке» и погрузиться в чужие жизни, получить безопасные виртуальные эмоции и просто отвлечься, — признает психолог. — А производителям киноиндустии и рекламы выгодно как можно дольше продержать вас у экранов.
Позвольте себе смотреть в экран и получать наслаждение с установлением лимита. Три-четыре часа вполне достаточно, чтобы выпасть таким образом из своей жизни. Больше — уже перебор. Свою жизнь вы просто начнете терять.
Кроме того, такое поглощение информации на самом деле истощает и забирает энергию, а не наоборот. Поэтому этот способ подойдет только тем, кто просто давно не позволял себе понежиться в кроватке и ни о чем не думать.
Помните, что в организме перезапускаются все системы, в том числе очистительная, при ритмичном движении. Пойдите навстречу его просьбе подышать кислородом и прогуляйтесь хотя бы 20 минут. Потом себе же будете за это благодарны!
Прогулка
- Избегайте мест, с которыми у вас связаны негативные воспоминания и привычного пути на работу, — рекомендует Татьяна Клишина. — В идеале — найти новые маршруты. Поэкспериментируйте: даже сходить в ближайший и привычный парк можно по соседней улице или обойдя дома с других сторон. Отсутствие спешки — один из залогов успешного пополнения вашей копилки впечатлений.
Переключиться помогут органы чувств
- Чем бы вы не решили заниматься в выходной день, первое, что следует сделать, чтобы реально отдохнуть и восстановить силы — это «забрать» свое внимание из всех будничных дел и переживаний. Ваш ресурс будет неизбежно утекать, если мысленно возвращаться в то, о чем болела голова в дни рабочие, — рассказывает психолог Татьяна Клишина. — Легче всего переключиться нам помогаю органы чувств.
Станьте в свой выходной исследователем, рекомендует психолог.
- Поищите приятные волнующие ароматы и новые для себя вкусы, — говорит эксперт. — Это могут быть цветы, запахи природы за городом или новые блюда. Именно поэтому путешествия лучше всего восстанавливают силы. Когда человек находится в новых, интересных для себя обстоятельствах, то он пребывает тотально здесь и сейчас. Вбирает в себя новое через глаза, в том числе.
Если нет возможности путешествовать, то поможет кино о природе — без слов, рекомендует психолог. Также можно позволить себе пару часов прожить жизнь персонажа в фильме с захватывающим сюжетом.
2 способа почувствовать, что вы «в моменте»
- Как только вы уловили, что мысленно «сбежали» из тела — уже не смотрите и не чувствуете, а размышляете — можно закрыть глаза и представить свое внимание в виде выходящих из вас световых лучей. Силой намерения остановите их и мысленно разверните внутрь себя. Теперь лучи — это красивые прожектора внутри вас. Все, вы в моменте.
Еще один прием заключается в том, чтобы одновременно зафиксировать внимание в трех точках своего тела.
- Например, почувствуйте один из локтей, любое ухо и пальцы ног: в обуви они или босые, хочется ими двигать? — рекомендует Татьяна Клишина. — Просто попробуйте одновременно погрузить внимание в эти три элемента на теле. Отключение мыслей вам гарантировано! В этом состоянии спешить, оценивать и думать практически невозможно. А, значит, и утечка ваших ресурсов вовне прекратилась, организм начинает их восполнение.
Вы и ваша энергия там, где ваше внимание.
- Хотя бы в выходные позвольте себе роскошь управлять своим вниманием осознанно и с пользой для себя, — советует психолог. — Тогда начало трудовых будней перестанет быть выходом на каторгу, когда после выходных вам очень нужно отдохнуть еще и от них.