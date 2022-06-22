Здорово ли ваше тело сейчас? А ваш дух? В наше время уже ни для кого не секрет: от состояния нашей психики очень сильно зависит здоровье в целом. Поэтому так важно бережно относиться к себе.
Как понять, что с вашим ментальным здоровьем все в порядке? Доктор философии Карла Шуман
Вы просыпаетесь по утрам с чувством благодарности
У каждого из нас бывают неудачные дни и трудные времена. Но людей со здоровой психикой отличает возможность каждый день вспоминать хотя бы один повод быть благодарным за что-либо. Если хотите стать более счастливым человеком, постарайтесь перенять эту привычку — и вы увидите, как изменится ваш подход к жизни.
У вас есть планы — хотите что-то сделать или пробовать
Если вы планируете приятные дела — будь то отпуск в дальние страны или вечерний просмотр любимого фильма, — значит, вам есть чего ждать с нетерпением и получать от этого ожидания удовольствие. Это значит, что вы ищете положительных впечатлений, которые могут стать отличным противоядием от депрессии.
Вы не тратите время и силы на обиды
Жизнь невозможно без конфликтов, однако здоровый человек умеет отпускать обиды и двигаться дальше. Помните: хранить ненависть и обиду — значит вредить самому себе. Зачастую именно такие негативные эмоции мешают заводить новых друзей. Если вы в силах отпустить гнев и просто перестать думать о тех, кто причинил вам боль, вы со временем сможете обрести мир и добиться душевного равновесия.
Вы умеете получать удовольствие от простых вещей
Людям с хорошим психическим здоровьем много для радости не нужно: они могут получить удовольствие от простой прогулки, встречи с друзьями, хорошей музыки, красивого вида. Для положительных эмоций им не нужен какой-то эксклюзивный опыт или исключительный повод.
Вы помогаете другим
Конечно, психически здоровые люди заботятся о себе. Но при этом они еще и способны заботиться об окружающих! Если у вас нет ментальных проблем, значит, у вас получается удерживать баланс между удовлетворением собственных потребностей и вниманием к окружающим.
Вы умеете отстаивать личные границы
Здоровый адекватный человек способен отказать и умеет корректно отстаивать свою точку зрения. Он способен приносить пользу другим, не вредя самому себе.
Вы не завидуете
Завистники постоянно сравнивают себя с другими. А вот люди со здоровой психикой просто не тратят на это время. Они просто ставят реальные цели и идут к ним, не оглядываясь на посторонних.
Вы способны радоваться за других
Умение порадоваться за других и говорить им об этом — очень важный аспект психического здоровья. Если вы так умеете, значит, вы способны видеть больше своей собственной боли и испытывать счастье за других — даже если в вашей собственной жизни не все так гладко.
Некоторые из этих качеств кажутся недостижимыми — особенно если вас воспитывали совсем иначе. Однако переосмыслить свое поведение и перестать зацикливаться на негативе возможно, если приложить усилия.