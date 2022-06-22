Здорово ли ваше тело сейчас? А ваш дух? В наше время уже ни для кого не секрет: от состояния нашей психики очень сильно зависит здоровье в целом. Поэтому так важно бережно относиться к себе.

Как понять, что с вашим ментальным здоровьем все в порядке? Доктор философии Карла Шуман рассказала о 10 признаках человека, у которого нет проблем с психикой.

Вы просыпаетесь по утрам с чувством благодарности

У каждого из нас бывают неудачные дни и трудные времена. Но людей со здоровой психикой отличает возможность каждый день вспоминать хотя бы один повод быть благодарным за что-либо. Если хотите стать более счастливым человеком, постарайтесь перенять эту привычку — и вы увидите, как изменится ваш подход к жизни.