Кардиолог Кореневич рассказала, как забытые обиды превращаются в хронические болезни сердца

«Не расстраивайся по пустякам», «забудь и отпусти», — подобные советы мы слышим довольно часто. Родные и друзья советуют не концентрироваться на неприятностях, а постараться забыть о них как можно быстрее. Наш организм с ними солидарен, предпочитает прятать подальше в подсознание все пережитые негативные события. Так возникает эффект заблокированного стресса, когда он есть, но находится где-то глубоко, беспокоит, но осознать мы его не можем.
- Наша психика устроена таким образом, что только небольшая часть психических процессов происходит на уровне сознания, коры головного мозга, — объяснила кардиолог, клинический психолог Анна Кореневич. — Только 10 процентов мы с вами осознаем. 90 процентов находится на уровне бессознательного.
В основном накоплением стресса занимаются подкорковые структуры, которые располагаются близко от автономной вегетативной нервной системы. По этой причине они находятся в постоянном взаимодействии.
Когда в подкорковых структурах уровень заблокированного стресса — наших «забытых» обид — начинает накапливаться, то сбой происходит на уровне вегетативной нервной системы.
- Она регулирует наше тело, работу сердца, сосудов, всех внутренних органов, — предупреждает Анна Кореневич. — Из-за этого начинают развиваться хронические заболевания. К сожалению, традиционная медицина не лечит хронические болезни, а только пытается их стабилизировать на каком-то уровне, чтобы избежать дальнейшего прогрессирования. А справиться с заболеванием не может, так как его причины находятся глубоко в подсознании.
Справиться с помощью таблеток с заблокированным стрессом и вызванными им хроническими заболеваниями невозможно, только с помощью психотерапии.
- Легко можно объяснить, почему именно в зрелом возрасте люди начинают сталкиваться с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, — считает кардиолог Кореневич. — Потому что изменения в подсознании, которые влияют на тело, к этому времени накапливаются и начинают влиять на организм.
Врач отметила, что помимо разрушительных действий заблокированного стресса, наш организм еще и тратит огромное количество энергии, чтобы «забытые» обиды не всплывали в сознании.
- Но если вы не помните, это еще не значит, что этого нет, на уровне подсознания процесс продолжает идти, как будто вы в нем находитесь прямо здесь и сейчас, — предупреждает Анна Кореневич. — Когда бы событие не произошло, оно все равно влияет на вас.
Кардиолог уверена, что вылечить хронические заболевания, особенно те, которые касаются сердечно-сосудистой системы, возможно с помощью работы с заблокированными стрессами. И предупреждает, что не надо изо всех сил забывать, вытеснять из памяти неприятные события — лучше их осознавать и проживать.