Кардиолог Кореневич рассказала, как забытые обиды превращаются в хронические болезни сердца

Когда в подкорковых структурах уровень заблокированного стресса — наших «забытых» обид — начинает накапливаться, то сбой происходит на уровне вегетативной нервной системы.

- Она регулирует наше тело, работу сердца, сосудов, всех внутренних органов, — предупреждает Анна Кореневич. — Из-за этого начинают развиваться хронические заболевания . К сожалению, традиционная медицина не лечит хронические болезни, а только пытается их стабилизировать на каком-то уровне, чтобы избежать дальнейшего прогрессирования. А справиться с заболеванием не может, так как его причины находятся глубоко в подсознании.

Справиться с помощью таблеток с заблокированным стрессом и вызванными им хроническими заболеваниями невозможно, только с помощью психотерапии.

- Легко можно объяснить, почему именно в зрелом возрасте люди начинают сталкиваться с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, — считает кардиолог Кореневич. — Потому что изменения в подсознании, которые влияют на тело, к этому времени накапливаются и начинают влиять на организм.