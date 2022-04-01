Только представьте масштабы — больше половины взрослых жителей России страдают от синдрома хронической усталости! Эта «эпидемия» посерьезнее COVID-19, конечно, в статистике смертности нет причины — умер, потому что устал, но разрушающее действие на организм синдром оказывает.
- Для синдрома хронической усталости характерен постоянный упадок сил, — объяснил эндокринолог Роман Терушкин. — Страдает как ментальное, так и физическое здоровье. Состояние не улучшается даже после полноценного отдыха.
Чаще всего от синдрома хронической усталости страдают жители больших городов, так как многие в мегаполисах живут в постоянном стрессе, да еще и работают далеко не по 8 часов в день.
Как понять, что у вас синдром хронической усталости
Вы быстро утомляетесь;
замечаете, что снизилась умственная и физическая работоспособность;
настроение чаще всего подавленное;
мучают постоянные головные боли;
есть нарушения в координации;
появились проблемы с памятью;
повысилась раздражительность;
внимание рассеивается.
К сожалению, таким симптомы серьезно влияют на нашу привычную жизнь, еще больше усугубляя проблемы.
- Синдром хронической усталости чаще всего появляется из-за постоянного нервного напряжения, хронического стресса, если вы мало или слишком долго спите, — перечислил причины заболевания Роман Терушкин. — Также спровоцировать синдром могут нарушение гормонального фона, проблемы с желудочно-кишечным трактом и сидячий образ жизни. Обычно к заболеванию приводят одновременно сразу несколько факторов.
Что же происходит с организмом, когда у вас появился синдром хронической усталости? Сразу скажем, ничего хорошего. Нет ни одного органа, который в итоге не пострадает от этого состояния.
Дефицит железа и белка
Нашему организму для нормальной работы просто необходим кислород. Его транспортировкой к органам занимается гемоглобин.
- Гемоглобин состоит из железа (гема) и белка (глобина), — объяснил эндокринолог Терушкин. — Когда в организме появляется недостаток этих микроэлементов, снижается и поступление кислорода к клеткам.
Организм страдает из-за того, что ткани лишены необходимого им объема кислорода. Процесс может длиться незаметно годами, а тем временем уровень энергии будет постепенно продолжать снижаться.
Недостаток магния
Этот микроэлемент первым идет в расход во время стресса. А вот восполнять его довольно сложно без дополнительных усилий. Тем временем дефицит магния приводит к негативным последствиям для организма.
- Магний участвует в регуляции состояния клеточных мембран и метаболических реакциях по образованию, переносу и утилизации энергии во всем организме, — рассказал эндокринолог Роман Терушкин. — Из-за дефицита мы плохо сопротивляется стрессу, повышается тревожности и раздражительность, ухудшается внимание, есть опасность депрессии, нарушений сна, сбоев в работе сердечно-сосудистой и гормональной системе.
Заметно снижается уровень энергии во всем организме. Восполнить недостаток можно не только с помощью добавок, но и принимая ванны с магниевой солью. Заодно можно будет дополнительно расслабиться в воде и успокоиться.
Нехватка витаминов группы В и витамина D
Витамин В1 помогает восстанавливать нервную систему, когда не хватает этого витамина — не хватает душевной устойчивости.
Витамин В3 принимает участие в работе митохондрий. Его дефицит приводит к тяжелому нервно-психическому расстройству и физическому истощению.
Витамин В5 или пантотеновая кислота поддерживает функцию надпочечников.
Витамин В7 (биотин, витамин Н, коэнзим R) следит за усвоением питательных веществ и их превращением в энергию. Избавляет от ощущения вечной усталости даже при продолжительных нагрузках, помогает уснуть, усиливает способность концентрироваться и размышлять.
В9 (фолиевая кислота) помогает выработке норадреналина, защищает от стресса, пробуждает оптимизм и наделяет нас энергией.
Витамин В12 является своеобразной «пищей» для нервов. Он обеспечивает правильную работу нервной системы, участвует в росте нервов и восстановлении поврежденных нервных волокон.
Витамин D поддерживает молодость и упругость кожи, он улучшает состояние волос и ногтей. А еще он регулирует углеводный обмен, поддерживает оптимальную скорость обмена веществ, что в конечном итоге помогает в похудении.
Нарушения в работе щитовидной железы
Из-за дисфункции щитовидной железы мы можем набирать лишний вес, реагировать на холод, чувствовать постоянную усталость и растерянность.
- Причин дисфункции щитовидной железы может быть много, например, повседневную усталость способно спровоцировать аутоиммунное заболевание щитовидной железы, — объяснил Роман Терушкин. — Иммунная система атакует и разрушает железу. Заметить этот процесс можно с помощью анализа на антитела к тиреопероксидазе. Также к сбоям приводит дисфункция гипоталамуса. Чаще всего это последствие дефицита йода и селена.
Проблемы с надпочечниками
Особенно это актуально для тех, у кого усталость проявляется по утрам.
- Когда организм находится в состоянии хронического стресса, связанного с заболеваниями, дефицитами, высоким нервным напряжением, недосыпанием, надпочечники истощаются, — предупреждает эндокринолог. — Так как запускается процесс непрерывного синтеза большого количества гормонов.
Чем дольше длится стресс, тем быстрее растет дефицит. Роман Терушкин назвал один очень «говорящий» симптом проблем с надпочечниками: когда вам очень хочется соленой или сладкой пищи.
Иммунная нагрузка
Еще одна причина, которая и провоцирует синдром хронической усталости, и может быть его последствием — это хроническая иммунная нагрузка.
- Когда организм находится в состоянии постоянной борьбы с бактериями, вирусами или паразитами, он тратит намного больше ресурсов, — предупредил эндокринолог Терушкин. — Также паразиты в кишечнике мешают адекватному всасыванию питательных веществ.
Если не найти причину синдрома хронической усталости, то борьба с ним превратится в бег по замкнутому кругу, так как те факторы, которые его провоцируют, могут быть и последствиями заболевания.