К сожалению, таким симптомы серьезно влияют на нашу привычную жизнь, еще больше усугубляя проблемы.

- Синдром хронической усталости чаще всего появляется из-за постоянного нервного напряжения, хронического стресса, если вы мало или слишком долго спите, — перечислил причины заболевания Роман Терушкин. — Также спровоцировать синдром могут нарушение гормонального фона, проблемы с желудочно-кишечным трактом и сидячий образ жизни. Обычно к заболеванию приводят одновременно сразу несколько факторов.

Что же происходит с организмом, когда у вас появился синдром хронической усталости? Сразу скажем, ничего хорошего. Нет ни одного органа, который в итоге не пострадает от этого состояния.

Дефицит железа и белка

Нашему организму для нормальной работы просто необходим кислород. Его транспортировкой к органам занимается гемоглобин.

- Гемоглобин состоит из железа (гема) и белка (глобина), — объяснил эндокринолог Терушкин. — Когда в организме появляется недостаток этих микроэлементов, снижается и поступление кислорода к клеткам.

Организм страдает из-за того, что ткани лишены необходимого им объема кислорода. Процесс может длиться незаметно годами, а тем временем уровень энергии будет постепенно продолжать снижаться.