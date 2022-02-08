Когда человек очень много работает и очень мало отдыхает, страдает и физическое, и психическое здоровье.

Но как поймать момент, когда обычная усталость превращается в опасное для жизни переутомление? Есть несколько симптомов, которые помогут понять, что вам явно пора в отпуск — их назвал доктор Майкл Джонеско, специалист в области спортивной медицины Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.

Постоянное чувство усталости и расстройства сна

Если вы так сильно устаете, что потом не можете заснуть, если вы вообще можете пару ночей не спать, а потом отсыпаться сутками — ваше здоровье находится в опасности. Проблемы со сном могут быть первым тревожным звоночком, указывающим, что вы явно слишком мало отдыхаете.

Постоянные головные боли

Чем чаще вы подвергаетесь стрессу, тем выше шанс столкнуться с высоким давлением. От переутомления вполне может болеть голова. Так что если вы постоянно страдаете от мигреней, вполне может быть, что вы просто слишком устали.

Спазмы в желудке

Еще один важный, пусть и неочевидный на первый взгляд симптом переутомления — проблемы с желудком. Когда мы слишком много на себя взваливаем и не отдыхаем, наш организм реагирует на перегрузки выбросом гормонов стресса, что вызывает проблемы с пищеварением и боли в желудке.