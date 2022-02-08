Когда человек очень много работает и очень мало отдыхает, страдает и физическое, и психическое здоровье.
Но как поймать момент, когда обычная усталость превращается в опасное для жизни переутомление? Есть несколько симптомов, которые помогут понять, что вам явно пора в отпуск — их назвал доктор Майкл Джонеско, специалист в области спортивной медицины Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.
Постоянное чувство усталости и расстройства сна
Если вы так сильно устаете, что потом не можете заснуть, если вы вообще можете пару ночей не спать, а потом отсыпаться сутками — ваше здоровье находится в опасности. Проблемы со сном могут быть первым тревожным звоночком, указывающим, что вы явно слишком мало отдыхаете.
Постоянные головные боли
Чем чаще вы подвергаетесь стрессу, тем выше шанс столкнуться с высоким давлением. От переутомления вполне может болеть голова. Так что если вы постоянно страдаете от мигреней, вполне может быть, что вы просто слишком устали.
Спазмы в желудке
Еще один важный, пусть и неочевидный на первый взгляд симптом переутомления — проблемы с желудком. Когда мы слишком много на себя взваливаем и не отдыхаем, наш организм реагирует на перегрузки выбросом гормонов стресса, что вызывает проблемы с пищеварением и боли в желудке.
Пульс частит в даже в состоянии покоя
Гормоны стресса заставляют организм мобилизовать все силы. Например, они увеличивают число сердечных сокращений — для того, чтобы перекачивать больше крови к периферическим тканям, цитирует доктора Джонеско издание
Менструальный цикл стал нерегулярным
Еще один признак постоянного стресса — сбой менструального цикла. Дело в том, что когда женщина не получает необходимого отдыха, ее организм начинает сокращать различные функции — в том числе репродуктивную. Если ваши месячные постоянно задерживаются без причины — значит, явно пора пересмотреть свой график.
Чувство слабости
Порой мы измучиваем свой организм так сильно, что слабость не проходит даже после отдыха. Как отмечает персональный тренер Кевин О’Коннелл, если мы перенапрягаем наше тело и разум, восстановиться потом будет сложнее. Слабость становится всепоглощающей — трудно не то что в спортзал пойти, даже встать лишний раз с дивана или прогуляться перед сном.
Сложности с концентрацией
Сильная усталость вызывает проблемы с концентрацией внимания. Так называемый «мозговой туман», невозможность на чем-либо сосредоточиться — яркий признак переутомления. Если вы понимаете, что вам тяжело справляться с задачами, которые раньше никаких трудностей не вызывали, вполне может быть, что ваш организм истощен.
Олеся Топильская
медицина
практикующий врач клинико-диагностической лабораторииwww.instagram.com/dr.topilskaya/?hl=ru
О каких болезнях расскажет усталость
Порой ощущение усталости само по себе может быть симптомом, предупреждающим о болезни. Как рассказывает практикующий врач лаборатории, эксперт по анализам Олеся Топильская, постоянная усталость может указывать на следующие проблемы:
Анемия: железодефицитная, В12-дефицитная или фолиеводефицитная
Патологии щитовидной железы
Болезни почек или печени
Синдром Жильбера
По ее словам, если у вас нет сил, стоит пройти скрининг, который поможет исключить самые частые причины усталости:
Общий анализ крови. Оцениваем гемоглобин, эритроцитарные индексы и лейкоцитарную формулу.
Биохимический анализ крови: ферритин, сывороточное железо, глюкоза, общий белок, билирубин, холестерин, креатинин, мочевина, СРБ.
Витамин В12 и фолиевая кислота (если в общем анализе крови эритроцитарные индексы повышены).
Гормоны ТТГ и Т4 свободный.
Витамин Д
Кстати
Синдром хронической усталости еще не попал в Международную классификацию болезней, однако с ним регулярно сталкиваются современные жители мегаполисов. Довести до него могут неправильное питание, плохая экология, хронические недуги. Подробнее о том, как бороться с хронической усталостью, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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