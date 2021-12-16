В норме после еды человек должен ощущать бодрость — ведь она дает организму необходимую энергию. Но иногда после плотного обеда возникает вялость и сонливость и, как говорят специалисты, это тоже нормальная реакция. Усталость можно объяснить усилиями, которые прилагает организм для переваривания поступившей пищи. При этом послеобеденная усталость не должна быть долгой и постоянной. Если такое чувство возникает часто, подумайте, с чем это может быть связано. Если не найдете разумную причину, стоит обратиться за консультацией к врачу.
Вот 7 возможных причин, почему после еды чувствуешь усталость и хочется спать. Их назвала американский диетолог Мелисса Прист,
Переваривание пищи требует энергии
По словам американского диетолога Мелиссы Прист, процесс переваривания пищи требует усилий от организма и может вызывать усталость. На энергичность влияет также гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой и контролирует содержание сахара в крови. Во время еды уровень инсулина повышается, пока уровень глюкозы не достигнет необходимого показателя, а затем снижается, вызывая чувство усталости.
По словам диетолога, чувства вялости после еды можно избежать, если добавлять каждый раз в меню сложные углеводы, полезные жиры и нежирный белок, а также есть необработанные продукты богатые клетчаткой и без насыщенных жиров. Оставаться активным весь день помогут также регулярная физнагрузка, сон минимум 7 часов в день и правильный питьевой режим.
В вашей еде много жиров и углеводов
В послеобеденной усталости могут быть виноваты продукты, богатые жирами и углеводами. Например, вы часто увлекаетесь полуфабрикатами. По словам диетолога Прист, в этом случае дело в холецистокинине — гормоне, который вырабатывается тонкой кишкой.
«Некоторые исследования показали взаимосвязь между увеличением холецистокинина после приема пищи, высоким содержанием жиров и ощущением сонливости через несколько часов после приема пищи», — объясняет специалист.
Слишком много триптофана
По мнению эксперта, употребление продуктов, богатых аминокислотой триптофан, тоже могут вызвать чувство усталости спустя несколько часов после выхода из-за стола. Триптофан стимулирует в организме выработку серотонина и мелатонина — так называемого гормона сна. Триптофан есть, к примеру, в белом мясе, молоке, шоколаде, сыре чеддер, овсе, арахисе.
Слишком плотный обед
Иногда чувство усталости после еды связано с количеством съеденного. Как объясняет Мелисса Прист, чем больше вы съедаете, тем больше энергии нужно организму, чтобы ее переварить. Поэтому специалист советует уменьшить размер порций и употреблять богатые белком продукты, а также делать перекусы между основными приемами пищи, если почувствуете голод.
Непереносимость какого-то продукта
Некоторые могут даже не подозревать, что у них есть непереносимость определенной пищи, которая и вызывает усталость после еды. При этом продукты с глютеном, независимо есть у вас непереносимость или нет, в принципе могут вызывать аллергическую реакцию.
Утренний кофе
Действие кофеина может продолжаться 3-5 часов. Как это ни странно, но причиной усталости после обеда может быть выпитая еще утром чашечка кофе.
Заболевание
Если ни одна из названных причин не подходит, дело может быть в проблемах со здоровьем. Чувство усталости входит в перечень симптомов разных заболеваний, например, оно бывает при анемии или гормональном дисбалансе. И если она появляется после еды каждый раз, стоит сходить к врачу.
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