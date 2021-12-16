Вот 7 возможных причин, почему после еды чувствуешь усталость и хочется спать. Их назвала американский диетолог Мелисса Прист, пишет Al Jazeera.

Переваривание пищи требует энергии

По словам американского диетолога Мелиссы Прист, процесс переваривания пищи требует усилий от организма и может вызывать усталость. На энергичность влияет также гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой и контролирует содержание сахара в крови. Во время еды уровень инсулина повышается, пока уровень глюкозы не достигнет необходимого показателя, а затем снижается, вызывая чувство усталости.

По словам диетолога, чувства вялости после еды можно избежать, если добавлять каждый раз в меню сложные углеводы, полезные жиры и нежирный белок, а также есть необработанные продукты богатые клетчаткой и без насыщенных жиров. Оставаться активным весь день помогут также регулярная физнагрузка, сон минимум 7 часов в день и правильный питьевой режим.

В вашей еде много жиров и углеводов

В послеобеденной усталости могут быть виноваты продукты, богатые жирами и углеводами. Например, вы часто увлекаетесь полуфабрикатами. По словам диетолога Прист, в этом случае дело в холецистокинине — гормоне, который вырабатывается тонкой кишкой.

«Некоторые исследования показали взаимосвязь между увеличением холецистокинина после приема пищи, высоким содержанием жиров и ощущением сонливости через несколько часов после приема пищи», — объясняет специалист.