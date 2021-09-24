Ожирение и ночной храп — частая причина дневной сонливости

По словам Татьяны Бродовской, ожирение приводит к сужению верхних дыхательных путей, что провоцирует синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Он встречается у 40-70% людей с избыточной массой тела и считается самой частой причиной дневной сонливости.

- Эта патология связана с периодическими остановками дыхания во время сна. СОАС в народе называют «храпом». Каждая остановка дыхания завершается интенсивными дыхательными движениями, которые близкие слышат как храп. Остановка сопровождается частичным или полным пробуждением мозга, что в итоге резко ухудшает качество ночного сна. Такой человек страдает от частых пробуждений с ощущением удушья и сердцебиения, а утром его беспокоят астения, головная боль, повышенное давление.

К сожалению, жалобам на дневную сонливость, храп и остановки дыхания во сне врачи уделяют недостаточно внимания, поэтому часто даже тяжелые формы болезни остаются невыявленными и нелеченными. Все это серьезно ухудшает качество и прогноз жизни пациентов. На сегодня уже известно, что остановки дыхания во сне приводят к ускоренным темпам старения и развития возрастных болезней, таких как атеросклероз, гипертония, а также риску смерти от инфаркта или инсульта, — объясняет Татьяна Бродовская.