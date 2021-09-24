У одних норма, у других — патология
Исследования показывают, что практически каждый пятый взрослый испытывает чрезмерную дневную сонливость — трудности с поддержанием бодрствования или повышенное желание поспать в течение дня. Иногда желание прилечь возникает периодически и связано оно с физиологическими условиями — сменой циркадных ритмов, приемом пищи или, например, просто человек сильно устал. И это вариант нормы. По словам кардиолога Татьяны Бродовской, чрезмерной дневная сонливость будет считаться, когда спать хочется почти каждый день в течение минимум трех месяцев. И тогда речь уже идет о патологическом состоянии.
Татьяна Бродовская
медицина
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, доцент Уральского государственного медицинского университета. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии
- Патологическая сонливость бывает постоянная или приступообразная. При последней человек может уснуть внезапно, буквально на ходу. Это связано с нарколепсией — заболеванием, для диагностики которого следует проводить тест множественной латентности ко сну (MSLT). Постоянная же сонливость может сопутствовать целому спектру состояний, — объясняет доктор.
Что провоцирует дневную сонливость:
сидячий образ жизни;
диета с избыточным количеством легких углеводов;
заболевания щитовидной железы (гипотиреоз — сниженная функция щитовидной железы);
анемия;
заболевания сердца (например, сердечная недостаточность, брадикардия);
аутоиммунные заболевания;
онкологические заболевания;
неврологические заболевания (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз);
ожирение.
Ожирение и ночной храп — частая причина дневной сонливости
По словам Татьяны Бродовской, ожирение приводит к сужению верхних дыхательных путей, что провоцирует синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Он встречается у 40-70% людей с избыточной массой тела и считается самой частой причиной дневной сонливости.
- Эта патология связана с периодическими остановками дыхания во время сна. СОАС в народе называют «храпом». Каждая остановка дыхания завершается интенсивными дыхательными движениями, которые близкие слышат как храп. Остановка сопровождается частичным или полным пробуждением мозга, что в итоге резко ухудшает качество ночного сна. Такой человек страдает от частых пробуждений с ощущением удушья и сердцебиения, а утром его беспокоят астения, головная боль, повышенное давление.
К сожалению, жалобам на дневную сонливость, храп и остановки дыхания во сне врачи уделяют недостаточно внимания, поэтому часто даже тяжелые формы болезни остаются невыявленными и нелеченными. Все это серьезно ухудшает качество и прогноз жизни пациентов. На сегодня уже известно, что остановки дыхания во сне приводят к ускоренным темпам старения и развития возрастных болезней, таких как атеросклероз, гипертония, а также риску смерти от инфаркта или инсульта, — объясняет Татьяна Бродовская.
Как проявляется апноэ сна (СОАС):
храп;
остановки дыхания во сне;
частые пробуждения и неосвежающий сон;
учащенное ночное мочеиспускание (более двух раз за ночь);
затрудненное дыхание, одышка или приступы удушья ночью.
Заподозрить наличие храпа и СОАС можно по следующим симптомам:
отрыжка и изжога в ночное время;
ночная потливость;
артериальная гипертензия (в основном ночная и утренняя);
утренние головные боли;
выраженная дневная сонливость;
снижение потенции;
депрессия, апатия, раздражительность, снижение памяти.
Дневная сонливость тоже лечится
Если желание поспать днем возникает часто и мешает вести активный образ жизни, вероятно, на то есть серьезная причина — сбой в организме. План обследования при жалобах на избыточную дневную сонливость может включать рутинные методы обследования (анализ крови, ЭКГ, исследование гормонов щитовидной железы, УЗИ), а также сложные, которые назначаются по специальным показаниям — к примеру, МРТ, MSLT. Для диагностики обструктивного апноэ сна рекомендуется проводить полифункциональный мониторинг — полисомнографию либо респираторный мониторинг.
Поскольку дневная сонливость чаще всего не самостоятельная болезнь, а проявление другой патологии, то первоочередное значение имеет лечение первопричины — анемии, гипотиреоза, синдрома беспокойных ног и так далее. Существуют также эффективные методы лечения СОАС, в частности, с помощью неинвазивной вспомогательной вентиляции легких во время сна (РАР-терапия или СИПАП терапия). В подавляющем большинстве случаев своевременно назначенное лечение позволяет предотвратить нежелательные последствия, а при апноэ сна замедлить темпы старения и увеличить продолжительность жизни, — говорит Татьяна Бродовская.
Как еще можно бороться с дневной сонливостью:
оптимизировать режим труда и отдыха;
спать ночью столько, сколько нужно конкретно вашему организму;
увеличить физическую активность;
оптимизировать диету (возможно включение в нее продуктов, содержащих аминокислоту триптофан — предшественник мелатонина);
не спать поздно днем (а вот вздремнуть днем на 20 минут поможет продуктивно провести остаток дня).
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