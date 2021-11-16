3. Выпейте обычной воды. Когда человек становится сонным, ему часто хочется еще и поесть. Едой он компенсирует, заедает недосып. В целом при повышенной сонливости рекомендуется ограничивать прием пищи, потому что после еды спать захочется еще сильнее. Стакан простой воды поможет слегка приглушить голод, но при этом сохранить бодрость. Если чувство голода сильное, можно вместо обычного обеда выбрать продукты, богатые белком — орехи, нежирный сыр.

4. Выпейте кофеинсодержащие напитки — кофе или крепкий чай. Но тем, кто пьет кофе каждый день и у кого уже есть зависимость от кофеина, они вряд ли помогут. В таком случае хорошо бодрят травяные чаи саган-дайля (из кустарника Рододендрон Адамс, растущего в Сибири, на Дальнем Востоке, Тибете — Прим. ред.) или матча (японский чай насыщенного зеленого цвета, который готовится из перетертых в порошок листьев — Прим. ред.).

5. Смените деятельность. Если нет возможности выйти на улицу и быстро пройтись 10 минут или выполнить разминку, хотя бы ненадолго отвлекитесь от работы. В любом случае перерывы надо делать регулярно. Просто оторвите глаза от монитора, поговорите с коллегами, сходите за документами.

- По данным исследований, наиболее высокая сонливость бывает у людей, страдающих частыми пробуждениями ночью или трудностями с засыпанием. Условной нормой для взрослого человека считается 7-9-часовой ночной сон, но в целом приемлемой может быть 6-10 часов. Если человек спит по 9 часов и все равно чувствует себя усталым, сонным — это повод обратиться к врачу, — напоминает Михаил Бочкарев.