Команда ученых из университета Эксетера провела анализ данных здоровья более чем 88 тысяч британцев в возрасте от 43 до 79 лет, чтобы выяснить — влияет ли конкретное время засыпания на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более ранние это часы или более поздние? Исследователи не уделяли внимания качеству сна участников, но смогли сделать некоторые любопытные выводы.

Сначала ученые вычислили среди участников исследования людей, у которых в течение периода наблюдения — почти шести лет — впервые были диагностированы болезни сердца. Таких оказалось чуть больше 3 тысяч человек. При этом, ни у одного из них не наблюдалось проблем со сном. Затем исследователи проанализировали данные «умных браслетов», которые носили эти люди задолго до поставленных им диагнозов, чтобы фиксировать периоды сна и бодрствования.