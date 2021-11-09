Команда ученых из университета Эксетера провела анализ данных здоровья более чем 88 тысяч британцев в возрасте от 43 до 79 лет, чтобы выяснить — влияет ли конкретное время засыпания на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более ранние это часы или более поздние? Исследователи не уделяли внимания качеству сна участников, но смогли сделать некоторые любопытные выводы.
Сначала ученые вычислили среди участников исследования людей, у которых в течение периода наблюдения — почти шести лет — впервые были диагностированы болезни сердца. Таких оказалось чуть больше 3 тысяч человек. При этом, ни у одного из них не наблюдалось проблем со сном. Затем исследователи проанализировали данные «умных браслетов», которые носили эти люди задолго до поставленных им диагнозов, чтобы фиксировать периоды сна и бодрствования.
Выяснилось, что из 3172 участников 1371 обычно засыпали после полуночи, 1196 ложились спать после 23 часов, а 473 шли в кровать в 22 часа. Только 132 участника ложились спать раньше 10 часов вечера, говорится в исследовании, опубликованном
Исследователи учли также такие данные участников, как возраст, пол, курят они или нет, как долго спят, имеют ли диабет и гипертонию.
- Мы обнаружили, что у участников исследования, которые засыпали в период между 22.00 и 22.59 риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался более низким, чем у тех кто ложился спать раньше или позже, — говорится в исследовании. — Так, у полуночников риск развития сердечных болезней был на 25% выше. Примерно такой же — у заснувших до 22 часов. Даже разница всего в час оказалась заметной — засыпающие в период с 23 до 24 часов рискуют получить сердечные болезни на 12% чаще.
Поскольку мы скорректировали наиболее распространенные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, очевидно, что эта связь в некотором роде значима.
Команда ученых отмечает, что результаты их исследования в большей степени касаются женщин, чем мужчин, хотя и не могут назвать точные причины такой взаимосвязи.
Доктор Дэвид Планс, руководитель исследования, старший преподаватель Университета Эксетера, объясняет, почему так важно ложиться спать в определенное время.
- Нарушение циркадных ритмов, связанных со сменой дня и ночи, может повлиять на сердечно-сосудистую систему, — сказал Плэнс. — Усиливаются воспалительные процессы и нарушается регуляция глюкозы. А то и другое вместе способно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что ученые Стэнфорда выяснили, что нельзя спать ночью меньше шести часов и больше девяти. Особенно это касается пожилых людей. Продолжительность сна влияет на здоровье мозга.
Комментарии0