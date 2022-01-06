Эксперты ВОЗ утверждают, что от биполярного аффективного расстройства (сокращенно БАР) в мире страдает около 45 миллионов человек. Болезнь непредсказуема и заметно влияет на социальную активность и жизнь человека.

В одно прекрасное утро можно встать энергичным, бодрым, бегом выскочить из дома, натворить глупостей, толком не подумав. Но буквально через день ситуация меняется — нет сил даже выбраться из кровати, человек сутками может лежать, не поднимаясь даже поесть. Проявления у каждого пациента с биполярным расстройством — по-своему уникальны.

Общая распространенность БАР, по зарубежным источникам, от 0,5 до 2%, а соотношение женщин и мужчин составляет примерно 3:2. Насколько опасно расстройство и можно ли его вылечить, «Доктор Питер» обсудил с врачом-психотерапевтом «СМ-Клиника» Ольгой Михалевской.