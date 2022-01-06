Эксперты ВОЗ утверждают, что от биполярного аффективного расстройства (сокращенно БАР) в мире страдает около 45 миллионов человек. Болезнь непредсказуема и заметно влияет на социальную активность и жизнь человека.
В одно прекрасное утро можно встать энергичным, бодрым, бегом выскочить из дома, натворить глупостей, толком не подумав. Но буквально через день ситуация меняется — нет сил даже выбраться из кровати, человек сутками может лежать, не поднимаясь даже поесть. Проявления у каждого пациента с биполярным расстройством — по-своему уникальны.
Общая распространенность БАР, по зарубежным источникам, от 0,5 до 2%, а соотношение женщин и мужчин составляет примерно 3:2. Насколько опасно расстройство и можно ли его вылечить, «Доктор Питер» обсудил с врачом-психотерапевтом «СМ-Клиника» Ольгой Михалевской.
Ольга Михалевская
Психотерапия, психиатрия
врач-психотерапевт «СМ-Клиника»www.instagram.com/smclinic/?utm_medium=copy_link
Разрушает семьи и лишает работы
- Биполярное аффективное расстройство — это что?
- Если объяснить простым языком — это хроническое психическое заболевание, при котором постоянно чередуются изменения в настроении и физической активности, меняется скорость восприятия информации и мышления, другие психические сферы деятельности.
Со стороны будет казаться, что в одном человеке живут две разные личности — отсюда и название «биполярное». Вторая часть названия — «аффективное» означает связь с эмоциональным состоянием: подъемами и спадами настроения.
Ранее психиатры использовали для этого состояния термин «маниакально-депрессивный психоз» (циркулярная болезнь, циркулярный психоз, циклофрения, циклотимия).
Нарушения психики, которые могут сочетаться в БАР
мании (с возбужденным, приподнятым настроением, патологической активностью);
депрессии (снижение активности, угнетенное состояние);
смешанные состояния;
бредовые идеи.
- Насколько опасно такое расстройство психики? Нужно ли людям лечиться в стационаре?
- Люди в два раза чаще теряют работу из-за своей болезни, могут быть ограничены в выборе специальности. Из-за проблем с эмоциями и контролем поведения, перепадами от депрессии к мании, у людей с БАР в три раза выше частота разводов в семьях, выявляется высокий уровень смертности, в том числе связанной с риском суицида и развитием сопутствующих соматических заболеваний (проблемы с сердцем, сосудами, дыханием и т.д.).
По данным ВОЗ (2001), БАР занимает 6-е место среди причин инвалидности. В среднем больные БАР могут терять около 9 лет от общей продолжительности жизни, 14 лет трудоспособности и 12 лет нормального физического здоровья.
При легких формах рекомендуется амбулаторное лечение — пациент наблюдается у врача, принимает предписанные препараты. При мании умеренной тяжести или тяжелой, а также при депрессии с суицидальными тенденциями и/или тяжелой форме патологии рекомендована госпитализация в больницу.
- Почему страдает психика?
- Никто из специалистов точно не говорит — почему страдает психика и формируется биполярное расстройство личности. Выдвигают гипотезы о том, что влияет наследственность, провокаторами могут стать травмы или тяжелые, травмирующие психику события. Или в головном мозге нарушается синтез особых веществ — медиаторов. Из-за этого импульсы не могут нормально передаваться, и программы, регулирующие эмоции и поведение, сбиваются.
Одно выяснено точно — болезнь типична для подростков или молодежи — чаще всего она возникает в периоде 20-30 лет.
- На основании каких симптомов родные или друзья могут заподозрить проблему человека?
- Основные проявления БАР — это депрессивные и маниакальные фазы различной структуры. Смена их происходит как постепенно, так и внезапно, чаще возникают депрессивные эпизоды. В ряде случаев каждой фазе предшествуют психотравмирующие ситуации, а в ряде случаев — обострения возникают без видимых причин.
В первую очередь за помощью обращаются пациенты (или их родные) в депрессивной фазе. Для нее типично:
сниженное настроение — от подавленного до тоскливого, немотивированная тревога;
потеря интересов и радости от деятельности, которая раньше была приятна;
усталость — постоянная, прямо с утра;
трудности при концентрации внимания и принятии решений;
чувство безнадежности, пессимизма, вины, никчемности или беспомощности;
наблюдается замедление скорости речи;
снижение двигательной активности;
потеря аппетита (с потерей веса);
снижение либидо;
нарушения сна;
социальная изоляция (желание постоянно быть в одиночестве);
соматические проблемы (обострение болезней, жалобы на боли, недомогания).
Необходимо неотложно обратиться к врачу при мыслях о смерти, самоубийстве, попытках самоубийства или самоповреждения.
Маниакальные приступы — ситуация сложнее
Пациентам в мании крайне сложно отследить свое состояние, именно родственники первыми замечают признаки психического неблагополучия.
Субъективное чувство эйфории, прилива энергии, уверенности в себе с обостренным мышлением очень нравятся пациентам. Но окружающие замечают не типичное для человека повышенное настроение, экспансивное поведение, раздражительность.
Эти признаки должны длиться не меньше недели. Также стоит обратить внимание на:
резкое повышение активности либо постоянное физическое беспокойство;
повышение разговорчивости, словоохотливость (врачи это называют — «речевой напор»);
появление «гениальных идей», которые немедленно нужно воплощать в жизнь;
резкое повышение самооценки, либо высказывание идей собственного величия или грандиозности;
легкую отвлекаемость на мелочи, постоянное изменение направлений деятельности или планов;
опрометчивость или безрассудство в поведении, причем его последствия человек не осознает, например, прогуливает все деньги, безрассудно управляет автомобилем, создавая угрозу себе и окружающим;
заметное повышение половой активности или появление сексуальной неразборчивости.
Маниакальный эпизод может сильно навредить жизни человека: это финансовый ущерб, распад браков и долгих отношений, проблемы с законом, злоупотребление психоактивными средствами, ухудшение здоровья, увольнение с работы и т.д.
Можно ли вылечить биполярное расстройство?
Если в целом, то БАР невозможно вылечить, как например, ветряную оспу. Но можно помочь человеку поддерживать состояние психики в равновесии. Цель лечения — устранение болезненных явлений, поддержание достигнутого улучшения и профилактика повторных эпизодов.
Принимать препараты для поддержания стабильно хорошего состояния необходимо долго: от нескольких месяцев до нескольких лет с контрольными посещениями врач-психиатра, психотерапевта.
С медикаментозной терапией проводится и психотерапия. В периоды между приступами пациенты чувствуют себя здоровыми с критическим отношением к тому, что происходило во время болезненных эпизодов.
Комментарии2