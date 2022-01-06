Усталость, чувство вины и еще 10 признаков того, что началось биполярное расстройство
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Эксперты ВОЗ утверждают, что от биполярного аффективного расстройства (сокращенно БАР) в мире страдает около 45 миллионов человек. Болезнь непредсказуема и заметно влияет на социальную активность и жизнь человека.

В одно прекрасное утро можно встать энергичным, бодрым, бегом выскочить из дома, натворить глупостей, толком не подумав. Но буквально через день ситуация меняется — нет сил даже выбраться из кровати, человек сутками может лежать, не поднимаясь даже поесть. Проявления у каждого пациента с биполярным расстройством — по-своему уникальны.

Общая распространенность БАР, по зарубежным источникам, от 0,5 до 2%, а соотношение женщин и мужчин составляет примерно 3:2. Насколько опасно расстройство и можно ли его вылечить, «Доктор Питер» обсудил с врачом-психотерапевтом «СМ-Клиника» Ольгой Михалевской.

Ольга Михалевская

Психотерапия, психиатрия

врач-психотерапевт «СМ-Клиника»

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Разрушает семьи и лишает работы

- Биполярное аффективное расстройство — это что?

- Если объяснить простым языком — это хроническое психическое заболевание, при котором постоянно чередуются изменения в настроении и физической активности, меняется скорость восприятия информации и мышления, другие психические сферы деятельности.

Со стороны будет казаться, что в одном человеке живут две разные личности — отсюда и название «биполярное». Вторая часть названия — «аффективное» означает связь с эмоциональным состоянием: подъемами и спадами настроения.

Ранее психиатры использовали для этого состояния термин «маниакально-депрессивный психоз» (циркулярная болезнь, циркулярный психоз, циклофрения, циклотимия). 

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Нарушения психики, которые могут сочетаться в БАР

  • мании (с возбужденным, приподнятым настроением, патологической активностью);

  • депрессии (снижение активности, угнетенное состояние);

  • смешанные состояния;

  • бредовые идеи.

- Насколько опасно такое расстройство психики? Нужно ли людям лечиться в стационаре?

- Люди в два раза чаще теряют работу из-за своей болезни, могут быть ограничены в выборе специальности. Из-за проблем с эмоциями и контролем поведения, перепадами от депрессии к мании, у людей с БАР в три раза выше частота разводов в семьях, выявляется высокий уровень смертности, в том числе связанной с риском суицида и развитием сопутствующих соматических заболеваний (проблемы с сердцем, сосудами, дыханием и т.д.).

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По данным ВОЗ (2001), БАР занимает 6-е место среди причин инвалидности. В среднем больные БАР могут терять около 9 лет от общей продолжительности жизни, 14 лет трудоспособности и 12 лет нормального физического здоровья.

При легких формах рекомендуется амбулаторное лечение — пациент наблюдается у врача, принимает предписанные препараты. При мании умеренной тяжести или тяжелой, а также при депрессии с суицидальными тенденциями и/или тяжелой форме патологии рекомендована госпитализация в больницу.

- Почему страдает психика?

- Никто из специалистов точно не говорит — почему страдает психика и формируется биполярное расстройство личности. Выдвигают гипотезы о том, что влияет наследственность, провокаторами могут стать травмы или тяжелые, травмирующие психику события. Или в головном мозге нарушается синтез особых веществ — медиаторов. Из-за этого импульсы не могут нормально передаваться, и программы, регулирующие эмоции и поведение, сбиваются.

Одно выяснено точно — болезнь типична для подростков или молодежи — чаще всего она возникает в периоде 20-30 лет.

- На основании каких симптомов родные или друзья могут заподозрить проблему человека?

- Основные проявления БАР — это депрессивные и маниакальные фазы различной структуры. Смена их происходит как постепенно, так и внезапно, чаще возникают депрессивные эпизоды. В ряде случаев каждой фазе предшествуют психотравмирующие ситуации, а в ряде случаев — обострения возникают без видимых причин.

В первую очередь за помощью обращаются пациенты (или их родные) в депрессивной фазе. Для нее типично:

  • сниженное настроение — от подавленного до тоскливого, немотивированная тревога;

  • потеря интересов и радости от деятельности, которая раньше была приятна;

  • усталость — постоянная, прямо с утра;

  • трудности при концентрации внимания и принятии решений; 

  • чувство безнадежности, пессимизма, вины, никчемности или беспомощности;

  • наблюдается замедление скорости речи;

  • снижение двигательной активности;

  • потеря аппетита (с потерей веса);

  • снижение либидо;

  • нарушения сна;

  • социальная изоляция (желание постоянно быть в одиночестве);

  • соматические проблемы (обострение болезней, жалобы на боли, недомогания). 

Необходимо неотложно обратиться к врачу при  мыслях о смерти, самоубийстве, попытках самоубийства или самоповреждения.

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Маниакальные приступы — ситуация сложнее

Пациентам в мании крайне сложно отследить свое состояние, именно родственники первыми замечают признаки психического неблагополучия.

Субъективное чувство эйфории, прилива энергии, уверенности в себе с обостренным мышлением очень нравятся пациентам. Но окружающие замечают не типичное для человека повышенное настроение, экспансивное поведение, раздражительность.

Эти признаки должны длиться не меньше недели. Также стоит обратить внимание на:

  • резкое повышение активности либо постоянное физическое беспокойство;

  • повышение разговорчивости, словоохотливость (врачи это называют — «речевой напор»);

  • появление «гениальных идей», которые немедленно нужно воплощать в жизнь;

  • снижение потребности в отдыхе и ночном сне;

  • резкое повышение самооценки, либо высказывание идей собственного величия или грандиозности; 

  • легкую отвлекаемость на мелочи, постоянное изменение направлений деятельности или планов; 

  • опрометчивость или безрассудство в поведении, причем его последствия человек не осознает, например, прогуливает все деньги, безрассудно управляет автомобилем, создавая угрозу себе и окружающим;

  • заметное повышение половой активности или появление сексуальной неразборчивости.

Маниакальный эпизод может сильно навредить жизни человека: это финансовый ущерб, распад браков и долгих отношений, проблемы с законом, злоупотребление психоактивными средствами, ухудшение здоровья, увольнение с работы и т.д.

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Можно ли вылечить биполярное расстройство?

Если в целом, то БАР невозможно вылечить, как например, ветряную оспу. Но можно помочь человеку поддерживать состояние психики в равновесии. Цель лечения — устранение болезненных явлений, поддержание достигнутого улучшения и профилактика повторных эпизодов.

Принимать препараты для поддержания стабильно хорошего состояния необходимо долго: от нескольких месяцев до нескольких лет с контрольными посещениями врач-психиатра, психотерапевта. 

С медикаментозной терапией проводится и психотерапия. В периоды между приступами пациенты чувствуют себя здоровыми с критическим отношением к тому, что происходило во время болезненных эпизодов.

Алена Парецкая