В последние годы иметь то или иное психическое расстройство стало в каком-то смысле модным. Важную роль в этом сыграло то, что о психических расстройствах в последнее время в целом стали больше говорить, тема перестала быть запретной, а сами психические заболевания — чем-то постыдным в общественном сознании.
- Особенно эта тенденция заметна среди подростков, поскольку в подростковом возрасте идёт становление личности и поиск собственной уникальности, а психические расстройства представляются молодым людям чем-то необычным и даже загадочным, чем-то, что отличает их от других людей, — поясняет «Доктору Питеру» врач-психиатр Ирина Коробкова. — Кроме того, подростки часто очень впечатлительны, на них большое влияние оказывает то, что они могли прочитать или увидеть в книгах, фильмах или реальной жизни, и они с большей вероятностью сравнивают и «переносят» увиденное или услышанное на себя.
На самом деле психические расстройства — это очень серьезно и совсем не романтично. Они приводят к существенному снижению качества жизни, душевным и физическим страданиям, а нередко и к смерти.
8 самых распространенных психических расстройств, которые приписывают себе люди
1. Депрессия
- Это одно из самых распространенных психических нарушений, и оно уже много лет на первом месте в рейтинге «модных» расстройств, — говорит Ирина Коробкова. — Это уникальное состояние, поскольку оно влияет на наши чувства, мысли, поведение, физическое состояние, интеллектуальные способности, восприятие себя, окружающей действительности и собственных перспектив.
Особенность депрессии
Ключевые проявления депрессии — это стойко сниженное настроение и утрата способности испытывать положительные эмоции.
Человека в депрессии буквально невозможно хотя бы на время отвлечь от тягостных переживаний.
У пациента нарушен обмен ряда нейромедиаторов в головном мозге.
Депрессия очень часто принимает хроническое течение и так или иначе беспокоит человека на протяжении всей жизни, и в разы повышает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и суицида, то есть от депрессии буквально можно умереть. При депрессии очень часто есть наследственная отягощённость.
Просто плохое настроение, реакция горя, эмоциональное выгорание — все это не является депрессией, хоть и имеет некоторые схожие с ней проявления.
2. Биполярное аффективное расстройство (БАР)
— Заболевание, при котором чередуются депрессивные и маниакальные фазы. МанИя (ударение на «И») — это полная противоположность депрессии, — поясняет врач. — Может показаться, что это замечательное состояние, при котором человек всегда доволен и счастлив, но на самом деле манИя — это серьёзное психическое нарушение, и пациенты с БАР с длительным стажем болезни боятся манИй гораздо больше, чем депрессий.
Особенность БАР
Это состояние опасно тем, что из-за переоценки собственных возможностей люди совершают несвойственные им и неадекватные поступки: берут кредиты на большие суммы денег, вступают в интимные отношения с незнакомыми людьми, ввязываются в сомнительные авантюры, — поясняет врач.
При особенно тяжёлом течении БАР люди могут почти постоянно лежать в психиатрических больницах, поскольку нарушения настроения не позволяют им полноценно интегрироваться в социум.
- При БАР риск суицида значительно выше, чем при монополярной депрессии. При БАР требуется ПОСТОЯННАЯ лекарственная терапия, — обращает внимание Ирина Коробкова.
Если вы просто «человек настроения», это вовсе не означает, что у вас «биполярка».
3. Пограничное расстройство личности (ПРЛ)
- На мой субъективный взгляд, это самый «модный» диагноз последних 3-4 лет, — говорит психиатр. — ПРЛ — это стойкое личностное нарушение, которое проявляется импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью, значительными сложностями в социальном взаимодействии, часто самоповреждающим поведением.
Особенность ПРЛ
В развитии ПРЛ велика роль наследственности.
Часто развиваются депрессии, алкогольная и наркотическая зависимости, расстройства пищевого поведения.
Пациенты с ПРЛ нередко умирают от суицида.
ПРЛ — личностное нарушение, то есть патологическое изменение характера человека.
Поставить диагноз ПРЛ на основании одного или двух симптомов невозможно. Важна комплексная оценка всех проявлений и наблюдение за развитием состояния с течением времени.
4. Панические атаки (ПА)
- Как и депрессия, ПА — это «вечная классика» психиатрии, — поясняет Ирина Коробкова. — Современная жизнь очень способствует возникновению тревожных расстройств в целом и панических атак в частности, поскольку динамичный ритм, высокие требования и стандарты, режим многозадачности — все это заставляет нас жить на пределе своих возможностей.
Особенность панической атаки
Это ярко выраженный тревожно-вегетативный приступ, при котором на фоне тревоги разворачиваются разнообразные вегетативные симптомы (сильное и/или учащённое сердцебиение, перебои в работе сердца, нехватка воздуха, жар или озноб, чувство замирания в груди, потливость, ком в горле, тошнота, предобморочное состояние, резкий позыв к мочеиспусканию и/или дефекации и др.), а также появляется страх смерти и/или страх сойти с ума.
Далее могут присоединяться страх повторения такого приступа и избегание определённых мест, в которых они случаются. Панические атаки — это не болезнь, а синдром, и бывают они при самых разных психических расстройствах. Лечению обычно поддаются очень хорошо.
Однако паническими атаками зачастую называют то, что ими вовсе не является. Сильная тревога, беспокойство, внутреннее напряжение или страх — это не паническая атака.
5. Анорексия
— Расстройство пищевого поведения (РПП), которое проявляется страхом набора веса, преднамеренными выраженными ограничениями пищевого рациона и, как правило (но не всегда!), значительным снижением веса ниже биологической нормы, — так описывает заболевание Ирина Коробкова.
Эксперт отмечает, что сама по себе мода на худобу появилась ещё в эпоху супермоделей 1990-2000-х. Позже пропаганда нездоровой худобы стала ещё более массовой, появилось много интернет-пабликов, одобряющих нездоровое стремление к чрезмерной худобе и призывающих к ней.
Особенность анорексии
Анорексия — это в первую очередь генетическое заболевание.
Влияние наследственности при анорексии составляет до 80%.
Молодые девушки мечтают заболеть анорексией, чтобы быть худыми, легко переносить ограничения в еде и «не срываться на вкусности». Но им стоит знать, что это — психическое расстройство с самым высоким уровнем смертности.
6. Социофобия
- Сейчас стало модно любую особенность своего характера или темперамента связывать с психическим расстройством, и люди-интроверты, склонные к уединению и не нуждающиеся в большом количестве социальных контактов, стали называть себя социофобами, — рассказывает врач-психиатр.
Особенности социофобии
На самом деле социофобия — это мучительное расстройство, когда человек хочет быть в кругу людей и проявлять себя в обществе, но не может этого делать из-за большого количества тревоги и стыда, связанных с социальным взаимодействием.
Процент ошибок в результате «самодиагностики» очень высок. Поэтому оставьте вопросы диагностики и лечения врачам.
7. Аутизм
И особенно самый функциональный его вариант (с сохранным интеллектом) — синдром Аспергера.
- Люди часто представляют аутистов как необычных людей со сверхспособностями — такими, какими они показаны в фильме «Человек дождя» и сериале «Хороший доктор», — объясняет Ирина Коробкова. — Но фильмы — это всегда в той или иной степени художественный вымысел.
Особенность аутизма
На самом деле аутизм — это тяжёлое расстройство психики, связанное с нарушением развития центральной нервной системы. В результате такого нарушения человек остро реагирует на одни стимулы и совершенно безразличен к другим. Люди с аутизмом уходят от реальности, погружены в мир собственных переживаний и не могут нормально социализироваться.
Среди студентов-медиков есть понятие «синдрома третьего курса». Так обозначают ситуацию, когда студенты — будущие врачи, ещё не имея достаточно специальных знаний и развитого клинического мышления, читают о симптомах разных заболеваний и находят все их у себя. Что уж говорить о людях, которые вообще не имеют отношения к медицине.
8. СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью
- Часто люди, испытав минимальные трудности с концентрацией внимания в процессе учёбы или работы, решают, что у них СДВГ, — обращает внимание врач. — На самом деле у взрослого человека такие проблемы в подавляющем большинстве случаев обусловлены нарушением режима и образа жизни (недосып, нехватка отдыха, чрезмерное количество задач в единицу времени) или расстройствами тревожно-депрессивного круга.
Особенности СДВГ
Это детское расстройство, которое ко взрослому возрасту либо сглаживается или проходит, либо «перерастает» в другие формы психопатологии.
При этом дети с СДВГ буквально ни секунды не могут усидеть на месте, испытывают большие трудности с учебой и установлением социальных контактов.
- Заниматься диагностикой психических заболеваний должен только врач-психиатр, — напоминает Ирина Коробкова. — Если вас беспокоит ваше психоэмоциональное состояние, первое, что необходимо сделать, — это записаться к врачу-психиатру на приём, а не заниматься самодиагностикой.
Комментарии0