8 самых распространенных психических расстройств, которые приписывают себе люди

1. Депрессия

- Это одно из самых распространенных психических нарушений, и оно уже много лет на первом месте в рейтинге «модных» расстройств, — говорит Ирина Коробкова. — Это уникальное состояние, поскольку оно влияет на наши чувства, мысли, поведение, физическое состояние, интеллектуальные способности, восприятие себя, окружающей действительности и собственных перспектив.

Особенность депрессии

Ключевые проявления депрессии — это стойко сниженное настроение и утрата способности испытывать положительные эмоции.

Человека в депрессии буквально невозможно хотя бы на время отвлечь от тягостных переживаний.

У пациента нарушен обмен ряда нейромедиаторов в головном мозге.

Депрессия очень часто принимает хроническое течение и так или иначе беспокоит человека на протяжении всей жизни, и в разы повышает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и суицида, то есть от депрессии буквально можно умереть. При депрессии очень часто есть наследственная отягощённость.