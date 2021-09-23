Основные документы, которые должен подписывать пациент при получении медицинской помощи:

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от медицинского вмешательства;

Согласие на обработку (получение, сбор, хранение и использование) персональных данных;

Договор на предоставление медицинских услуг (при оказании платных услуг);

Анкета о состоянии здоровья;

План лечения.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (ИДС)

Подписание этого документа регламентировано 20-й статьей федерального закона № 323 от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Она гласит, что любое медицинское вмешательство можно проводить только с согласия пациента. Есть, конечно, исключения, но они в основном касаются оказания экстренной помощи или помощи людям, находящимся в беспомощном состоянии. Подобные решения принимают врачебные консилиумы (если его собрать невозможно, лечащий или дежурный врач), суд или комиссии врачей в самой клинике.

По закону, иногда медицинское вмешательство допускается и без согласия человека или его законного представителя. Такое возможно, когда медпомощь нужна:

по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни и если состояние человека не позволяет выразить свою волю, а также если рядом нет законных представителей;

людям с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

страдающим тяжелыми психическими расстройствами;

совершившим преступления;

при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертиз;

при оказании паллиативной медпомощи, если состояние человека не позволяет выразить ему свою волю и на данный момент нет законного представителя.

В любых других случаях подписывать такой документ обязательно — без него вам могут отказать в медпомощи, если нет угрозы для жизни. В противном случае врач и клиника рискуют получить штраф за нарушение закона. И тогда вместо согласия вам предложат подписать отказ от медицинского вмешательства. Это значит, что вас предупредили о возможных последствиях и вы с этим согласились.