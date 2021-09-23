Главное правило, которое действует не только в медучреждениях, — внимательно читать все, под чем вы ставите подпись. Но на практике так получается не всегда.
Какие документы предлагают подписать пациентам и без каких подписей им могут отказать в получении медпомощи? Объясняет адвокат Наталья Быстрова.
Наталья Быстрова
Медицинское право
адвокат по уголовным и гражданским делам в сфере медицинского права, старший партнёр «ЮК Юр-интуиция»
Основные документы, которые должен подписывать пациент при получении медицинской помощи:
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от медицинского вмешательства;
Согласие на обработку (получение, сбор, хранение и использование) персональных данных;
Договор на предоставление медицинских услуг (при оказании платных услуг);
Анкета о состоянии здоровья;
План лечения.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (ИДС)
Подписание этого документа регламентировано 20-й статьей федерального закона № 323 от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Она гласит, что любое медицинское вмешательство можно проводить только с согласия пациента. Есть, конечно, исключения, но они в основном касаются оказания экстренной помощи или помощи людям, находящимся в беспомощном состоянии. Подобные решения принимают врачебные консилиумы (если его собрать невозможно, лечащий или дежурный врач), суд или комиссии врачей в самой клинике.
По закону, иногда медицинское вмешательство допускается и без согласия человека или его законного представителя. Такое возможно, когда медпомощь нужна:
по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни и если состояние человека не позволяет выразить свою волю, а также если рядом нет законных представителей;
людям с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
страдающим тяжелыми психическими расстройствами;
совершившим преступления;
при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертиз;
при оказании паллиативной медпомощи, если состояние человека не позволяет выразить ему свою волю и на данный момент нет законного представителя.
В любых других случаях подписывать такой документ обязательно — без него вам могут отказать в медпомощи, если нет угрозы для жизни. В противном случае врач и клиника рискуют получить штраф за нарушение закона. И тогда вместо согласия вам предложат подписать отказ от медицинского вмешательства. Это значит, что вас предупредили о возможных последствиях и вы с этим согласились.
- У пациента есть право отказаться от любого медицинского вмешательства. Но бывают случаи тяжелых заболеваний, когда за отказ от помощи может грозить уголовная ответственность. В частности, по статье «оставление в опасности» — когда родители отказываются от медицинского вмешательства ребенку, например, из-за религиозных соображений, — предупреждает юрист.
Что должно содержаться в «правильном» ИДС
Прежде всего, информация о целях и методах оказания медицинской услуги, о конкретных рисках, связанных с ее оказанием, о возможных вариантах медицинского вмешательства и возможных последствиях проведенного медицинского вмешательства. Кроме того, обязательно указываются персональные данные пациента. Правильно составленное ИДС должно быть заверено подписью пациента и врача, а на самом документе проставлена дата, соответствующая дате подписания.
- Не всегда бывает просто понять термины, которые используют врачи в своих документах. Между тем, в ИДС не должно быть сложных терминов — клиникам рекомендуется использовать максимально понятную лексику. Если вы самостоятельно не разобрались в тексте, смело обращайтесь к врачу за устными разъяснениями. Это важно, чтобы реально понимать, что вы подписываете, — уточняет юрист.
Согласие на обработку персональных данных
Это документ не совсем относится к медицинским, но без него тоже невозможно обойтись при получении медпомощи — ваши данные надо хранить и обрабатывать. Но и здесь вы можете предоставить организации право использовать эти данные только в необходимых границах. Например, отказаться от получения дополнительной информации, рекламных рассылок или звонков.
Также в таком согласии можно указать конкретных людей, которым клиника в случае необходимости может предоставлять сведения о вашем здоровье.
Договор на оказание платных медицинских услуг
Этот документ тоже обязателен для получения медпомощи, если вы платите за нее из собственного кармана. В спорных случаях договор позволит защитить от недобросовестных действий не только самого пациента, но и клинику — об этом говорится в законе № 2300-1 «О защите прав потребителей». Клиника в договоре указывает свое наименование, адрес, реквизиты и лицензию на медицинскую деятельность. От пациента требуется обязательно оригинал паспорта.
При этом при каждом следующем обращении будет заключаться новый договор, в котором будет прописан конкретный перечень представляемых медуслуг и используемых материалов — именно на них в будущем будут распространяться какие-либо гарантии.
При подписании договора важно проследить, правильно ли называются ваши услуги, какой порядок и сроки их оказания, какой порядок расчетов, а также обратить внимание на права и обязанности сторон. Обязательно проверьте, чтобы вам предоставили ваш экземпляр договора, подписанный руководителем клиники или сотрудником, у которого есть доверенность на право подписания таких документов.
«Если нет договора, то при возникновении проблем будет сложно доказать факт обращения в клинику за конкретной услугой», — предупреждает Наталья Быстрова.
Анкета о состоянии здоровья и план лечения
Такую анкету пациента просят заполнять при получении платных медуслуг. В ней указывается информация о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, аллергических реакциях, ограничениях на какие-то виды лекарств или методы лечения. Ее важно заполнять корректно и по возможности детально, ничего не забыв. Полные и достоверные сведения помогут врачам составить оптимальный индивидуальный план лечения — с ним вас тоже попросят ознакомиться и подписать.
Что будет, если не захочешь подписывать?
- Если вы откажетесь ставить свою подпись, вам просто могут отказать в предоставлении медуслуги, — продолжает юрист. — Может возникнуть и менее приятная ситуация. Например, без подписанной анкеты или плана лечения вас могут впоследствии удивить стоимость услуг и способы лечения. При этом у клиники будет много доказательств, что вы воспользовались их услугами. В случае же судебных разбирательств документы без подписи могут сыграть не в вашу пользу — вас могут обвинить в недобросовестном поведении.
Приведу пример. Ко мне обратилась клиентка, которая хотела обжаловать решение суда в споре с клиникой. При предварительном разборе дела выяснилось, что ранее, до прихода в эту клинику, пациентка обращалась за лечением в травматологический кабинет при городской больнице. Именно там первоначально были проведены манипуляции, которые, возможно, и привели в дальнейшем к проблемам со здоровьем. Однако с претензией к тому медучреждению женщина не обращалась, потому что не выполняла рекомендаций врача, о которых была предупреждена в информированном добровольном согласии (ИДС). К сожалению, при таких обстоятельствах перспектив обжаловать решение суда не было.
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