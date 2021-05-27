Лето. Открытое окно. А в него предательски тянет сигаретным дымом от курящих соседей. Или еще хуже: поднимаешься по лестнице в свою квартиру в густом тумане от выкуренных другими сигарет. По закону, курить в местах общего пользования, читай, в подъездах, запрещено. На деле - попробуй докажи и накажи нарушителя. Если уговоры на ваших соседей не действуют, не все потеряно, Верховный суд России разрешил взыскивать с них компенсацию за моральный вред.

- В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, - заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды. - Нарушение этого права в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред.

Конкретной практики по этому вопросу в судах, понятное дело, еще нет. Первопроходцам адвокаты рекомендуют зафиксировать факт того, что сосед курит на лестнице, сделать видеозапись, а также несколько фото с указанием времени и места. Написать заявление участковому уполномоченному о нарушении, получить ответ и уже с этими документами отправляться в суд.