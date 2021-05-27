Лето. Открытое окно. А в него предательски тянет сигаретным дымом от курящих соседей. Или еще хуже: поднимаешься по лестнице в свою квартиру в густом тумане от выкуренных другими сигарет. По закону, курить в местах общего пользования, читай, в подъездах, запрещено. На деле - попробуй докажи и накажи нарушителя. Если уговоры на ваших соседей не действуют, не все потеряно, Верховный суд России разрешил взыскивать с них компенсацию за моральный вред.
- В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, -
Конкретной практики по этому вопросу в судах, понятное дело, еще нет. Первопроходцам адвокаты рекомендуют зафиксировать факт того, что сосед курит на лестнице, сделать видеозапись, а также несколько фото с указанием времени и места. Написать заявление участковому уполномоченному о нарушении, получить ответ и уже с этими документами отправляться в суд.
Не хочется связываться? А стоило бы - ведь пассивное курение, а именно им вы и занимаетесь, когда поднимаетесь по лестнице или в лифте после курившего соседа, еще вреднее, чем прямое курение.
- Дым от сигарет токсичнее из-за того, что содержит большую концентрацию вредных веществ и канцерогенов. Аммиак, бензол, цианид формальдегида быстрее и в больших объемах проникает в организм и оседает в легких, - объяснила действие пассивного курения терапевт Наталья Кольцова. - При этом не существует конкретного времени, после которого пассивное курение становится вредным. Достаточно находиться в прокуренном помещении несколько секунд.
Опасен также "третичный дым" - дым от сигарет, который оседает на различных поверхностях. Он никуда не исчезает и поднимается вверх при каждом взмахе веника уборщицы, или каждом шаге человека, который идет по лестнице.
© ДокторПитер
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