О чем говорит боль в ногах. Высокий холестерин и курение могут довести до ампутации

Высокий уровень холестерина увеличивает риск инсультов. Это известный факт. Но есть и еще одна грозная болезнь, которая поначалу может никак себя не проявлять, - заболевание периферических артерий, которая в худшем варианте может довести до ампутации. Какие явные признаки подскажут о том, что холестериновые бляшки забили артерии ног и уже пора идти к врачу.

Холестерин - это восковое жироподобное вещество, которое содержится в мембранах всех клеток живого организма и может вызвать опасные для жизни осложнения из-за закупорки артерий. Чаще всего врачи пугают людей с высоким холестерином инсультами и инфарктами, но есть еще одно серьезное осложнение - заболевание периферических артерий (ЗПА). Оно прогрессирует, когда «плохой» холестерин переходит из крови в стенку артерии, поясняют эксперты издания Harvard Health. Происходит закупорка или сужение, что приводит к снижению кровотока.

Высокий холестерин может вообще никак себя не проявлять, но первые симптомы заболевания периферических артерий надо искать именно на ногах. Первый - боль при ходьбе, при физической нагрузке. Если сначала она может проявиться только после пройденных полутора-двух километров, то потом пройти даже 100 метров без остановок будет непросто. Насторожить должны и любые кожные проблемы на ногах - появление язвочек, изменение цвета ног.

Возможные симптомы ЗПА:

ощущение холода в голени или ступне,

выпадение волос на ногах или их медленный рост,

не растут ногти на пальцах ног,

кожа ног становится блестящей,

возникает эректильная дисфункция у мужчин.

- ЗПА развивается, когда человек уже много лет живет с высоким холестерином. Чаще других страдают жители северных регионов, причем, не имеет значения - полный человек или худощав. И в 90% рискуют здоровьем курильщики, - пояснила "Доктору Питеру" врач-терапевт Елена Черненко. - От курения разрушается внутренняя стенка сосудов, в первую очередь - ног. А с возрастом к курению присоединяется еще и высокий "плохой" холестерин - из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни. Он образует "заплатки" в виде бляшек, и они закупоривают сосуды.

Врач отмечает, что появившуюся боль в ногах многие списывают на возрастные особенности, объясняют ее признаком старения. Но это ошибка.

- Пациенты считают, что у них болят суставы, списывают проблемы на вены, но причина в другом, - поясняет Елена Черненко. - В моей практике таких пациентов с ЗПА немало, и бывало, что заканчивалось все ампутацией ног. Помимо того, что надо снижать уровень холестерина, я рекомендую сделать УЗИ сосудов артерий и вен нижних конечностей.

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Как снизить высокий уровень холестерина

Снижение высокого уровня холестерина - это первейший способ профилактики таких осложнений, как ЗПА. В первую очередь, необходимо внести изменения в рацион питания и сокращать потребление насыщенных жиров - красного мяса, жирных молочных продуктов. Исключив одни продукты, нужно добавить в рацион другие - овсянку, цельнозерновые, бобы, орехи, растительные масла, а также обогащенные стеринами и станолами, которые усиливают способность организма поглощать холестерин из пищи.

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