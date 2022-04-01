Терапевт Бритвина рассказала, что надо есть, чтобы гемоглобин в крови был в норме

Гемоглобин — это сложный железосодержащий белок, который находится внутри красных кровяных телец, эритроцитов. Именно они доставляют кислород к тканям и органам. Кроме того, эритроциты обладают защитной функцией, улучшая иммунную реакцию организма с помощью переноса иммуноглобулинов, они играют важную роль в образовании гемоглобина в крови. Некоторые патологии могут «сломать» этот жизненно важный механизм, что может спровоцировать серьезные последствия.
Терапевт, врач высшей категории, старший преподаватель медицинского колледжа, действительный член Российского Научного Общества терапевтов им. Захарьина, автор методических рекомендаций
«Гемоглобин — это сложное соединение, которое состоит из белка глобина и особой биологической группы гемы, придающей крови красный цвет. Если мы говорим о нормальных показателях, то в одном литре крови содержится около 140 граммов гемоглобина», — говорит врач.
Норма гемоглобина в анализах
Если у вас все в порядке с анализами крови, то показатели гемоглобина в ней будут следующими:
у женщин нормальный уровень колеблется в пределах 120-140 г/л;
мужчин — 130-155 г/л.
Когда гемоглобин падает
При снижении гемоглобина в органах и тканях происходит гипоксия — кислородное голодание — и развивается дефицит железа.
Страдающий ею человек становится вялым, быстро устает, при этом его сердце бьется чаще обычного, его часто беспокоят головные боли, а кожа и слизистые приобретают бледный оттенок.
От дефицита железа чаще всего страдают женщины, особенно — будущие мамы. По статистике, железодефицитная анемия поражает каждую пятую беременную. В подростковом возрасте при нехватке этого элемента как у мальчиков, так и у девочек снижается успеваемость, замедляется рост и физическое развитие организма.
Анемии бывают разные
Разные виды анемий заявляют о себе через разные симптомы. Так, например, если мы говорим о железодефицитной анемии, то она часто сопровождается сухостью и повреждениями кожи. Ногти и волосы становятся ломкими, на губах появляются трещинки, а в уголках рта — заеды.
Дефицит витамина B12 также часто сопутствует проблемам с ЖКТ. Кроме того, этот вид анемии можно распознать по невралгическим симптомам. У человека нарушается чувствительность, возникает онемение и ощущение, появляется «ватность» в руках и ногах.
При апластической анемии человек часто страдает носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями. Во втором случае кровь может выходить с рвотой или при опорожнении кишечника.
Подробнее о разных видах анемий и их последствиях можно прочитать ЗДЕСЬ.
Главные симптомы любой анемии:
постоянная слабость,
одышка,
бледность кожи и слизистых оболочек,
выпадение волос.
частое головокружение;
нарушение пищеварения и вкусовых ощущений,
учащенное сердцебиение.
Любая анемия коварна тем, что вы можете долго не догадываться об этом заболевании. Мы часто списываем усталость и головные боли на банальные переработки, а выпадение волос и бледность кожи — на неправильное питание или нехватку витаминов. Однако состояние заболевшего продолжает ухудшаться, и чем дольше игнорировать анемию, тем серьезнее могут быть последствия, предупреждает терапевт.
Почему это опасно
Причины снижения гемоглобина в крови могут быть следующие:
острые и хронические кровопотери,
повышенное кроверазрушение,
острое или хроническое внутрисосудистое разрушение эритроцитов,
внутриклеточное разрушение эритроцитов при хронических анемиях,
смешанное разрушение эритроцитов.
«При малокровии самой крови меньше не становится, как ошибочно полагают некоторые. Из-за нехватки кислорода меняется ее качество. В первую очередь страдают нервная система и головной мозг, снижается иммунитет, могут обостриться различные хронические заболевания», — говорит терапевт.
Какие продукты помогут избежать дефицита железа
животные белки: говядина, телятина, печень;
жирная рыба;
куриные яйца;
овсяная и гречневая крупа;
белые грибы;
какао, шоколад;
зелень: шпинат, петрушка;
овощи: помидоры, капуста, морковь, горох, фасоль;
фрукты и ягоды, включая сушенные: гранат, яблоки, персики, изюм, чернослив;
различные виды семян: тыква, кунжут, семена подсолнечника;
гречишный мед;
кисломолочных продукты: сыр, творог, кефир, натуральный йогурт.
Важная деталь: чтобы гречишный мед и кисломолочные продукты принесли больше пользы, их стоит есть минимум за 1 час до основного приема пищи, заключила врач.