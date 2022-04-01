Терапевт Бритвина рассказала, что надо есть, чтобы гемоглобин в крови был в норме

Анемии бывают разные

Разные виды анемий заявляют о себе через разные симптомы. Так, например, если мы говорим о железодефицитной анемии, то она часто сопровождается сухостью и повреждениями кожи. Ногти и волосы становятся ломкими, на губах появляются трещинки, а в уголках рта — заеды.

Дефицит витамина B12 также часто сопутствует проблемам с ЖКТ. Кроме того, этот вид анемии можно распознать по невралгическим симптомам. У человека нарушается чувствительность, возникает онемение и ощущение, появляется «ватность» в руках и ногах.

При апластической анемии человек часто страдает носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями. Во втором случае кровь может выходить с рвотой или при опорожнении кишечника.

Подробнее о разных видах анемий и их последствиях можно прочитать ЗДЕСЬ.