Проверь себя: не страдаешь ли ты от синдрома хронической усталости

Раздражительность или апатия, слабость в мышцах, рассеянность, нежелание работать и заботиться о доме, бессонница или тревожный поверхностный сон, головные боли — симптомы могут проявляться по отдельности или вместе.

Для всех пациентов характерна потеря чувства радости, отказ от отдыха.

Один из видов синдрома хронической усталости, который, кстати, признают врачи, — это синдром утомляемости после перенесенного вирусного заболевания. Он возникает у переболевших герпесом, энтеровирусом, коксаки, синдромом Эпштейна — Барра и других. Из-за заболевания меняется уровень антител, эндрорфинов, снижается количество интерферонов в тканях.