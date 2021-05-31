Врачи назвали причину синдрома хронической усталости
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В вашей медицинской карточке вряд ли появится диагноз «синдром хронической усталости», и вовсе не потому, что в вас заподозрят симулянта. Синдром до сих пор не включили в Международную классификацию болезней.

Галина Охотникова

Галина Охотникова

Психология

Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.

«ВОЗ только планирует это сделать. Наряду с выгоранием, синдром хронической усталости собираются внести в список „классификации“ в ближайшее время. Но несмотря на то, что официальной болезнью синдром не считается, с его симптомами вы смело можете обращаться к врачу. Опишите свое состояние терапевту, и он даст вам направление к неврологу, который и занимается этим вопросом».

Кто чаще заболевает

Портрет человека, страдающего от синдрома хронической усталости, довольно типичен. Чаще всего это жители городов-миллионников, 25-50 лет, с кредитной нагрузкой, которые работают в сфере умственного труда.

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Причины синдрома хронической усталости

  • Некачественное или недостаточное питание. Перекусывать печеньем, ужинать чипсами или полуфабрикатами, мало съедать овощей и фруктов — все это может привести к эмоциональной неустойчивости. Вспомните, как быстро вы выходите из себя, когда чувствуете голод. Организм, который не получает достаточного количества витаминов и микроэлементов, больше подвержен всевозможным расстройства, а ослабленный иммунитет увеличивает опасность заболеть.

  • Хронические болезни. Они способны быстро истощать ресурсы организма, снижать способность к восстановлению, повышают напряженность, в том числе, нервную.

  • Проблема со щитовидной железой. Когда гормоны вырабатываются в недостаточном количестве.

  • Экология. Неблагоприятные условия могут привести к болезням и к ослаблению организма. Шум — раздражать, невозможность прогулок на свежем воздухе — угнетать.

  • Неудовлетворенность собственной жизнью. Слишком высокий ритм жизни, отказ от отдыха и общения с природой и друзьями постепенно вытягивают из человека силы и возможности бороться со стрессами.

Врачи назвали причину синдрома хронической усталости
Вам могут порекомендовать пообщаться с психологом или попринимать успокоительные препараты и физиолечение.
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Проверь себя: не страдаешь ли ты от синдрома хронической усталости

Раздражительность или апатия, слабость в мышцах, рассеянность, нежелание работать и заботиться о доме, бессонница или тревожный поверхностный сон, головные боли — симптомы могут проявляться по отдельности или вместе.

Для всех пациентов характерна потеря чувства радости, отказ от отдыха.

Один из видов синдрома хронической усталости, который, кстати, признают врачи, — это синдром утомляемости после перенесенного вирусного заболевания. Он возникает у переболевших герпесом, энтеровирусом, коксаки, синдромом Эпштейна — Барра и других. Из-за заболевания меняется уровень антител, эндрорфинов, снижается количество интерферонов в тканях.

К чем может привести синдром

Нервная система — развитие депрессий, появление мыслей о самоубийстве.

Физическое состояние — атрофия мышц, невосполнимая потеря памяти, потеря координации, обмороки, обострение хронических болезней, раздражительность, подавленное состояние.

Как справиться с хронической усталостью

  • Планируйте свой рабочий день, чередуйте отдых и работу.

  • Питайтесь правильно и сбалансированно.

  • Принимайте витамины — их должен порекомендовать врач.

  • Не забывайте про физические нагрузки.

  • И — высыпайтесь.

Алена Безменова