Газлайтинг — это вид психологического насилия, более тонкая разновидность абьюза, а по факту — жесткая манипуляция «на мягких лапках» с целью обесценить чувства и значимость человека.

В отличие от абьюзера, который способен на физическую расправу, газлайтер использует более тонкие психологические приемы с целью изменить реальность человека, расшатать его самооценку, выбить его из равновесия, полностью подчинить себе и контролировать его поведение с помощью психологического воздействия.

Эксперты по просьбе «Доктора Питера» рассказали о конкретных примерах газлайтинга и о том, как его распознать и противостоять ему.