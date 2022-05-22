Газлайтинг — это вид психологического насилия, более тонкая разновидность абьюза, а по факту — жесткая манипуляция «на мягких лапках» с целью обесценить чувства и значимость человека.
В отличие от абьюзера, который способен на физическую расправу, газлайтер использует более тонкие психологические приемы с целью изменить реальность человека, расшатать его самооценку, выбить его из равновесия, полностью подчинить себе и контролировать его поведение с помощью психологического воздействия.
Эксперты по просьбе «Доктора Питера» рассказали о конкретных примерах газлайтинга и о том, как его распознать и противостоять ему.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.t.me/pshychospoyler
- Понятие «газлайтинг» появилось после фильма 1944 года «Газовый свет» (Gaslight) про то, как молодая супруга в стенах дома мужа ощущает, что начинает сходить с ума, — объясняет психолог Петр Галигабаров. — На это имеются конкретные причины, но главная — муж. Он совершает действия, заставляющую супругу сомневаться в собственном здравомыслии и даже психическом здоровье. Конечно, в жизни газлайтинг часто встречается в более простых вариантах. Например, у меня была клиентка — ее молодой человек опаздывал на свидания и убеждал, что она сама неправильно запомнила время встречи.
Приемы газлайтера
убеждает кого-то в том, что он на самом деле сказал или сделал другое;
обесценивает в шуточной форме: «Да ты у нас умом не блещешь»;
обесценивает замечаниями, например: «Умный человек поступил бы иначе»,
ведет себя так, что заставляет вас сомневаться в своих способностях, знаниях, талантах и умениях.
Как действуют газлайтеры — реальные истории
гипнотерапевт и специалист по психопрограммированию
Газлайтинг в любви
- Одна клиентка обратилась ко мне с жалобами на панические атаки. В процессе работы мы поняли, что эти приступы начались в браке, и именно супруг стал катализатором такой ее реакции, выступая классическим газлайтером в отношениях, — рассказывает гипнотерапевт Анастасия Сарапина. — Он постоянно ее обесценивал, унижал, внушал ей чувство ненужности и бесценности. В бытовых делах до ходило до того, что полученную ею зарплату муж отбирал. Женщина покорно отдавала деньги, воспринимая его поведение как нормальное, а свои нужды — как малозначимые.
На работе у женщины также сложилась похожая ситуация — все ее заслуги или усилия обесценивались и не вознаграждались начальством.
- Приходя домой, женщина жаловалась мужу на поведение начальника, но супруг всегда отвечал, что это — именно ее вина и она должна внимательнее слушать, что ей говорят, — объясняет Анастасия Сарапина. — Под таким давлением женщина похудела, стала испытывать проблемы со здоровьем, у нее выпадали волосы, она сомневалась в себе и своих действиях, в своей адекватности.
Газлайтинг в семье
Газлайтинг может быть не только по отношению к партнеру, но и в отношениях родителей с детьми.
- Часто родители позволяют себе принижать достоинства и заслуги ребенка, вызывая у него чувство несостоятельности, неудовлетворения собой и своими достижениями, — поясняет Анастасия Сарапина. — К примеру, счастливый сын приносит домой четверку, а мать ему говорит, что этого недостаточно и он должен стараться на «пять», ведь в его возрасте она училась на отлично. Это тоже разновидность газлайтинга.
Газлайтинг на работе
Под это определение может попасть и поведение начальника.
- Руководитель может давать указания, затем менять свое мнение, отказываться признавать свою ошибку в неточности формулировки, либо вообще списывать все на глупость подчиненного, — говорит эксперт.
Газлайтинг в дружбе
- Подруга или приятель могут постоянно подчеркивать ваши недостатки, уверяя, что желают добра, ради пользы, по-дружески. Если это вас расстраивает, огорчает и заставляет переживать, это — газлайтинг, — рассказывает Анастасия Сарапина.
Важно! При явном неприятии и негативном отношении газлайтеры будут стараться держать своих жертв на коротком поводке, каждый раз подпитываясь их энергией и возвышая себя за счет унижения доверчивого или ранимого ближнего.
- Газлайтер опасен тем, что действует мягко, без угроз, криков и резкой критики, а жертва воспринимает это за искреннее желание ей помочь, за заботу о себе, — рассказывает о том, как распознать газлайтера психолог Олеся Устюшенко. — Жертва принимает за чистую монету тот факт, что газлайтер навязывает ей свое видение ситуации.
Например, муж убеждает супругу в том, что он чего-то не говорил, что жена путает, додумывает. Когда же его ловят на лжи, он произносит сакраментальную фразу: «Ты делаешь мне больно своими подозрениями». Так как сам газлайтер бесчувственен, то ему нужна подпитка от зависимого человека. Поэтому он может придумать целый сценарий, чтобы довести жертву до состояния нервного срыва.
Кто чаще всего становится жертвой газлайтера
- Жертвами газлайтеров необязательно становятся люди с низкой самооценкой или травмами детства, — разъясняют психологи. — Порой таким громоотводом негатива газлайтера может стать и успешный человек, невольно попавший под влияние обидчика. Стоит всегда внимательно оценивать свое окружение и новых знакомых.
Как понять, что вы имеете дело с газлайтером
- Стоит обращать внимание на детали, но не превращаться в параноика, — предупреждает психолог Петр Галигабаров. — Безусловно, сложно не перейти грань от разумного рационального контроля за миром вокруг себя к душевным проблемам. Но если у вас возникли сомнения в партнере (или коллеге), то обратите внимание на другого человека, которому доверяете (подругу, друга, сослуживца) и попросите его взглянуть со стороны на происходящее. Есть вероятность, что из мета-позиции (точка зрения вне цикла коммуникации) картина станет яснее. Как вариант — в случае, если чувствуете сомнения в своей адекватности, можете обратиться к психологу.
Как противостоять газлайтингу
- Надо доверять себе и иметь адекватную реальности самооценку собственных способностей, возможностей и выдерживать личностные границы дозволенного, — рекомендует Петр Галигабаров. — Согласитесь, когда некто (пусть даже родной человек), называет тебя уничижительно (дурашка, глупыш и так далее) — это повод для серьезного разговора о рамках, за которые выходить нельзя.
Как расстаться с газлайтером
- Время и расстояние прежде всего помогут распутать паутину такой манипуляции, — говорит психолог Олеся Устюшенко. — Надо дистанцироваться, прервать отношения, отдалиться, как только вы почувствовали, что втянуты в эту коммуникацию. Не стоит терпеть и ждать, что все пройдет. Если чувствуете, что в отношениях стали тратить много сил и нервов, остановитесь и возьмите паузу, чтобы хорошенько все обдумать и восстановиться.
Прислушивайтесь к собственным чувствам и желаниям. И главное — будьте добрее к себе, окружите себя любовью, проводите время с теми, кто искренне ценит и уважает вас, научитесь слушать внутренний голос. И, наконец, отправьте эту историю в копилку собственного опыта.