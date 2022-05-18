Как отмечает врач, можно выделить три группы продуктов, в которых чаще всего можно встретить антибиотики:

Как правило, поясняет Русакова, в «молочку» препараты добавляют для продления срока годности. А в животноводстве медикаменты используют для того, чтобы животные не болели. Употребление таких продуктов может спровоцировать развитие устойчивости к антибиотикам.

Врач-диетолог, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко сообщила, что среди молочных продуктов отдельно можно выделить сыр — именно он с высокой долей вероятности может поспособствовать развитию привыкания к антибиотикам. В особенности это касается сыра с плесенью: любители этого деликатеса нередко обнаруживают, что простые антибиотики на них не действуют.

По этом причине, отмечает Лазуренко, от сыра с плесенью некоторым людям вообще отказаться. Например, этот продукт особенно вреден для тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, кандиоза, молочницы.