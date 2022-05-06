Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть сыр

Молоко, хлеб, яйца, сыр — эти продукты входят в список самых популярных, на них всегда есть спрос в магазинах. Что касается сыра, то некоторые люди любят его также сильно, как шоколад или соленые чипсы. В мире существуют даже специальные черные рынки, на которых продают только сыр! За лучшими сортами идет настоящая охота.

К этому продукты действительно легко пристраститься. Во-первых, он подходит для салатов, горячих блюд, закусок, бутербродов и даже супов. То есть его можно добавить практически во все сытные блюда. Во-вторых, сыр можно есть и просто так, отрезая от куска тонкие кусочки. Однако некоторых людям стоит есть этот продукт с осторожностью или даже совсем от него отказаться, говорит врач-диетолог Маргарита Королева. Так, например, сыр точно навредит при: