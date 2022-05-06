Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть сыр

Молоко, хлеб, яйца, сыр — эти продукты входят в список самых популярных, на них всегда есть спрос в магазинах. Что касается сыра, то некоторые люди любят его также сильно, как шоколад или соленые чипсы. В мире существуют даже специальные черные рынки, на которых продают только сыр! За лучшими сортами идет настоящая охота.
К этому продукты действительно легко пристраститься. Во-первых, он подходит для салатов, горячих блюд, закусок, бутербродов и даже супов. То есть его можно добавить практически во все сытные блюда. Во-вторых, сыр можно есть и просто так, отрезая от куска тонкие кусочки. Однако некоторых людям стоит есть этот продукт с осторожностью или даже совсем от него отказаться, говорит врач-диетолог Маргарита Королева. Так, например, сыр точно навредит при:
гипертонии;
мигрени.
«Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления», —
Кроме того, не стоит увлекаться этим продуктом людям с заболеваниями почек. Дело в том, что при злоупотреблении сыром жидкость в организме задерживается и нарушается пассаж мочи.
Еще один диагноз — это мигрень. Пациентам с такими специфичными головными болями врачи могут посоветовать вообще отказаться от сыра, так как этот продукт может провоцировать начало нового приступа. Под запрет также могут попасть: алкоголь, кофе и шоколад.
Если не злоупотреблять сыром, то он может принести только пользу. Он богат полноценным белком, который хорошо усваивается, кальцием и аминокислотами. Сыр также помогает поддерживать иммунитет, способствует хорошему функционированию всего организма, ведь белок — «кирпичики», строительный материал. В продукте много витаминов группы В, особенно В12. Именно он некий предшественник гормона радости — серотонина.
Однако чтобы сыр даже в умеренных количествах принес пользу, нужно уметь его правильно выбирать. Недавние результаты проверки Роскачества показали: цена продукта не всегда связана с качеством — даже в самом низком ценовом сегменте можно найти качественный сыр. Разбираемся с экспертами, каким маркам можно доверять, а какие лучше не покупать, так как в продуктах нашли признаки подделки и кишечную палочку.