В трех марках популярного сыра обнаружили признаки подделки и кишечную палочку

- Результаты исследования показывают, что даже в самом низком ценовом сегменте всего в двух марках сыра «Тильзитер» была зафиксирована замена молочных жиров. Это подтверждает, что миф о массовой фальсификации в молочной категории несостоятелен.

При этом, конечно, потребителю стоит обращать внимание при выборе сыра и на адекватность цены на полке — она должна реально соответствовать среднерыночной (сейчас это примерно 540 руб/кг), и на герметичность упаковки, и на общий внешний вид и органолептические характеристика продукта. И всегда важно давать обратную связь и торговой сети, и производителю — только так можно рассчитывать на устранение ошибок и улучшения качества логистики и уровня производства, — комментирует итоги проверки Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

А вот один сыр оказался небезопасным — это сыр Laime, который был произведен в Петербурге и закуплен в сети гипермаркетов «Лента». В нем специалисты обнаружили кишечную палочку. По словам экспертов, попасть в продукт она могла по разным причинам: из-за несоблюдения санитарных требований на производстве, при упаковывании продукта или из-за нарушения температурного режима хранения уже в магазине.

Кроме того, в Роскачестве отмечают, что во время проверки специалисты не обнаружили в сыре превышения установленных техрегламентом норм по содержанию антибиотиков . Большинство сыров «Тильзитер» соответствовали также строгим нормам Роскачества по содержанию нитратов и нитритов (не более 20 мг/кг), которые применяют в качестве консервантов для борьбы с патогенной микрофлорой — по словам экспертов, полностью отказаться от их использования в реалиях интенсивного животноводства, увы, невозможно.

- Результаты исследования показали, что в массовом сегменте сыра «Тильзитер» можно купить качественный и вкусный продукт, а низкая цена — не всегда признак фальсификации, — заключили в Роскачестве.