В трех марках популярного сыра обнаружили признаки подделки и кишечную палочку

Роскачество исследовало 21 торговую марку сыра «Тильзитер», произведенного в России и Республике Беларусь. Причем в закупку включили сыры, которые продаются по цене ниже себестоимости производства. Несмотря на это из общего числа проверенных образцов только в двух эксперты обнаружили признаки фальсификата — вместо положенного молочного жира нашли жиры немолочного происхождения. Так, в «Тильзитере» марок «ЕмСыры» (Республика Татарстан, г. Казань) и «Сырная долина» (Курская область, с. Отрешково) обнаружены фитостерины и выявлено несоответствие жирнокислотного состава. Эти товары получили в рейтинге Роскачества ноль баллов и не рекомендованы к выбору.
Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко)
- Результаты исследования показывают, что даже в самом низком ценовом сегменте всего в двух марках сыра «Тильзитер» была зафиксирована замена молочных жиров. Это подтверждает, что миф о массовой фальсификации в молочной категории несостоятелен.
При этом, конечно, потребителю стоит обращать внимание при выборе сыра и на адекватность цены на полке — она должна реально соответствовать среднерыночной (сейчас это примерно 540 руб/кг), и на герметичность упаковки, и на общий внешний вид и органолептические характеристика продукта. И всегда важно давать обратную связь и торговой сети, и производителю — только так можно рассчитывать на устранение ошибок и улучшения качества логистики и уровня производства, — комментирует итоги проверки Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
А вот один сыр оказался небезопасным — это сыр Laime, который был произведен в Петербурге и закуплен в сети гипермаркетов «Лента». В нем специалисты обнаружили кишечную палочку. По словам экспертов, попасть в продукт она могла по разным причинам: из-за несоблюдения санитарных требований на производстве, при упаковывании продукта или из-за нарушения температурного режима хранения уже в магазине.
Кроме того, в Роскачестве отмечают, что во время проверки специалисты не обнаружили в сыре превышения установленных техрегламентом норм по содержанию антибиотиков. Большинство сыров «Тильзитер» соответствовали также строгим нормам Роскачества по содержанию нитратов и нитритов (не более 20 мг/кг), которые применяют в качестве консервантов для борьбы с патогенной микрофлорой — по словам экспертов, полностью отказаться от их использования в реалиях интенсивного животноводства, увы, невозможно.
- Результаты исследования показали, что в массовом сегменте сыра «Тильзитер» можно купить качественный и вкусный продукт, а низкая цена — не всегда признак фальсификации, — заключили в Роскачестве.
В итоге из 21 торговой марки всем требованиям законодательства отвечали 14. Подробнее с результатами проверки можно ознакомиться
Есть сыр каждый день — вредно?
Сыр — один из самых популярных продуктов в рационе россиян, а, главное, полезных, что немаловажно. Например, сыр богат полноценным белком, который хорошо усваивается, аминокислотами, кальцием, витаминами группы В. Однако диетологи не советуют им ежедневно увлекаться.
По словам врача-диетолога, доцента медицинского факультета СПбГУ Андрея Бобровского, избыток этого продукта в рационе может спровоцировать развитие различных заболеваний, включая:
атеросклероз;
мочекаменную болезнь;
гипертонию.
Все из-за того, что в сыре много жиров, а в некоторых сортах — соли.