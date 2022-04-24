Похудеть, успокоиться и еще 3 веских причины есть тыкву каждый день

Кстати, благодаря большому содержанию клетчатки, включая пектин (один из мягких «компонентов» клетчатки) тыква может выводить токсины и снижать уровень холестерина, что тоже очень важно для защиты от болезней сердца и сосудов. На «плохой» холестерин воздействуют и фитостеролы, входящие в состав овоща.

Укрепить иммунитет

В тыкве есть витамин С — в 100 граммах около 15% от суточной потребности. Долго считалось, что этот витамин помогает в профилактике ОРВИ и гриппа, но сейчас многие специалисты утверждают, что он в принципе не способен защитить человека от встречи с вирусом. Хоть объешься этого витамина (кстати, его избыток может приводить к появлению камней в почках, так что будьте осторожны).

Но это не значит, что витамин С бесполезен в борьбе с инфекциями. Продукты, богатые им, необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. Если его не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием, поэтому применяется в комплексной терапии того же гриппа.

Но это не вся помощь. Было замечено, что у людей, ограничивших потребление клетчатки (которой в тыкве много), плохо работал кишечник — а от здоровья кишечника, между прочим, во многом зависит сила нашего иммунитета и здоровья в целом.

Успокоиться

«Шалят» нервы — опять же вспоминаем про тыкву. По словам экспертов Роскачества, успокоительным эффектом обладает сок из свежей тыквы . Правда, как и любые свежевыжатые соки из фруктов и овощей, тыквенный советуют разбавлять водой в пропорции 1:1. Дело в большой концентрации органических кислот, которые могут повышать кислотность в ЖКТ, поэтому людям с проблемами пищеварения лучше от них все-таки отказаться.

И не стоит забывать про еще один важный «ингредиент» тыквы — семечки. Кроме всего прочего полезного (ненасыщенных жирных кислот, растительного белка, витамина Е, фитостеролов), в них много магния, который нужен для здоровья психики и спокойствия. Как известно, при нехватке магния человек становится раздражительным, тревожным, быстро устает. В порции тыквенных семечек — около 150 мг магния, что составляет 37% от суточной нормы. Так что ешьте тыквенные семечки на здоровье, но в меру — они слишком калорийные (520 ккал на 100 гр) и могут испортить фигуру. Диетологи рекомендуют съедать в день не более 30 граммов, и лучше в сыром, несоленом виде — их можно есть просто так, а можно добавлять в супы, салаты.