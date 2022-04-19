продукты для печени
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Печень — важнейший орган человеческого тела. Мы убиваем ее буквально каждый день: на здоровье печени пагубно влияют курение и алкоголь, стресс, медикаменты и неправильное питание. К счастью, этот орган способен восстанавливаться. Помочь печени восстановиться возможно — стоит лишь добавить в рацион несколько продуктов. Подробнее об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Признаки, что ваша печень нуждается в лечении:

  • Повышенное газообразование;

  • Чувство переполненности желудка;

  • Быстрое насыщение после еды;

  • Потеря аппетита;

  • Сухость и горечь во рту;

  • Приступы тошноты и рвоты;

  • Запоры или диарея;

  • Пожелтевшие склеры глаз;

  • Отеки;

  • Зуд;

  • Изменение структуры ногтей.

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Чем занимается печень

Печень, кстати, еще и самый большой орган в нашем организме, который выполняет несколько важных задач.

Печень обезвреживает токсины, аммиак, аллергены и другие вредные вещества, которые появляются в теле человека во время метаболизма. Кроме того, именно печень ликвидирует избытки гормонов, витаминов и нейромедиаторов. В этом органе происходит обмен глюкозы, синтез холестерина и ряда жиров. А еще в печени образуется желчь и желчные кислоты, которые как раз помогают этим жирам усваиваться. Наконец, этот орган выступает в роли депо витаминов А, D, В12.

Именно поэтому так важно сохранять печень здоровой.

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Продукты для здоровой печени

Специалисты Роспотребнадзора перечислили 5 самых полезных для печени продуктов.

Тыква

Тыква хороша как и в печеном, так и в вареном виде. Дело в том, что в мякоти этого продукта много витамина А, фосфолипидов, ненасыщенных жирных кислот Омега 3–6. Все эти вещества являются гепатопротекторами — то есть принимают участие в создании клеточной мембраны клеток печени и обмене холестерина. А еще в тыкве много клетчатки, так что этот продукт — отличное желчегонное средство. Кстати, тыквенные семечки тоже пойдут печени на пользу.

Впрочем, у тыквы есть и противопоказания: ее не стоит есть людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Кроме того, важно помнить: в тыкве много простых углеводов, из-за чего в процессе приготовления ее калорийность существенно увеличивается.

Свекла

В свекле тоже много витаминов А, фолиевой кислоты, фосфора и клетчатки. Поэтому этот овощ, как и тыква, приносит печени двойную пользу: дает стройматериалы для гепатоцитов и работает как желчегонное.

Однако важно знать, что свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью. А еще с корнеплодом стоит быть осторожней диабетикам — в свекле много сахарозы.

Ягоды

Особенно полезны ягоды красного цвета — вишня, клюква, малина. В них много каротина, витамина С и полезных пищевых волокон. Ягоды помогут печени восстановиться после вирусных гепатитов, алкогольной болезни и жирового гепатоза.

Однако нельзя забывать: большинство продуктов красного цвета могут быть аллергенами. Поэтому есть их нужно с осторожностью.

Зеленый чай

Лучший напиток для печени благодаря высокому содержанию витамина С: этот антиоксидант известен как отличное противовоспалительное средство. Кроме того, зеленый чай помогает снизить уровень так называемого «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности). Благодаря этому он защищает орган от гепатоза и атеросклероза.

Есть у зеленого чая свои недостатки. Из-за избытка дубильных веществ в составе напиток может нарушить баланс железа в организме и препятствовать усвоению магния и кальция из пищи. А из-за содержания кофеина чай также мешает усваиваться фолиевой кислоте - поэтому его не советуют беременным.

Куркума

Эта специя — еще один известный антиоксидант. Куркума защищает клетки печени от влияния токсинов. Еще пряность препятствует окислению липидов.

Куркуму не стоит в больших количествах есть людям, предрасположенным к появлению камней в почках — в специи есть оксалаты.

О том, на какие продукты еще стоит налегать людям с больной печенью, а какая еда только вредит этому органу, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова