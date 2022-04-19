Продукты для здоровой печени

Специалисты Роспотребнадзора перечислили 5 самых полезных для печени продуктов.

Тыква

Тыква хороша как и в печеном, так и в вареном виде. Дело в том, что в мякоти этого продукта много витамина А, фосфолипидов, ненасыщенных жирных кислот Омега 3–6. Все эти вещества являются гепатопротекторами — то есть принимают участие в создании клеточной мембраны клеток печени и обмене холестерина. А еще в тыкве много клетчатки, так что этот продукт — отличное желчегонное средство. Кстати, тыквенные семечки тоже пойдут печени на пользу.

Впрочем, у тыквы есть и противопоказания: ее не стоит есть людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Кроме того, важно помнить: в тыкве много простых углеводов, из-за чего в процессе приготовления ее калорийность существенно увеличивается.

Свекла

В свекле тоже много витаминов А, фолиевой кислоты, фосфора и клетчатки. Поэтому этот овощ, как и тыква, приносит печени двойную пользу: дает стройматериалы для гепатоцитов и работает как желчегонное.

Однако важно знать, что свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью. А еще с корнеплодом стоит быть осторожней диабетикам — в свекле много сахарозы.

Ягоды

Особенно полезны ягоды красного цвета — вишня, клюква, малина. В них много каротина, витамина С и полезных пищевых волокон. Ягоды помогут печени восстановиться после вирусных гепатитов, алкогольной болезни и жирового гепатоза.

Однако нельзя забывать: большинство продуктов красного цвета могут быть аллергенами. Поэтому есть их нужно с осторожностью.