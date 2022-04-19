Печень — важнейший орган человеческого тела. Мы убиваем ее буквально каждый день: на здоровье печени пагубно влияют курение и алкоголь, стресс, медикаменты и неправильное питание. К счастью, этот орган способен восстанавливаться. Помочь печени восстановиться возможно — стоит лишь добавить в рацион несколько продуктов. Подробнее об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Признаки, что ваша печень нуждается в лечении:
Повышенное газообразование;
Чувство переполненности желудка;
Быстрое насыщение после еды;
Приступы тошноты и рвоты;
Запоры или диарея;
Пожелтевшие склеры глаз;
Отеки;
Зуд;
Изменение структуры ногтей.
Чем занимается печень
Печень, кстати, еще и самый большой орган в нашем организме, который выполняет несколько важных задач.
Печень обезвреживает токсины, аммиак, аллергены и другие вредные вещества, которые появляются в теле человека во время метаболизма. Кроме того, именно печень ликвидирует избытки гормонов, витаминов и нейромедиаторов. В этом органе происходит обмен глюкозы, синтез холестерина и ряда жиров. А еще в печени образуется желчь и желчные кислоты, которые как раз помогают этим жирам усваиваться. Наконец, этот орган выступает в роли депо витаминов А, D, В12.
Именно поэтому так важно сохранять печень здоровой.
Продукты для здоровой печени
Специалисты Роспотребнадзора
Тыква
Тыква хороша как и в печеном, так и в вареном виде. Дело в том, что в мякоти этого продукта много витамина А, фосфолипидов, ненасыщенных жирных кислот Омега 3–6. Все эти вещества являются гепатопротекторами — то есть принимают участие в создании клеточной мембраны клеток печени и обмене холестерина. А еще в тыкве много клетчатки, так что этот продукт — отличное желчегонное средство. Кстати, тыквенные семечки тоже пойдут печени на пользу.
Впрочем, у тыквы есть и противопоказания: ее не стоит есть людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Кроме того, важно помнить: в тыкве много простых углеводов, из-за чего в процессе приготовления ее калорийность существенно увеличивается.
Свекла
В свекле тоже много витаминов А, фолиевой кислоты, фосфора и клетчатки. Поэтому этот овощ, как и тыква, приносит печени двойную пользу: дает стройматериалы для гепатоцитов и работает как желчегонное.
Однако важно знать, что свеклу нельзя есть людям с мочекаменной болезнью. А еще с корнеплодом стоит быть осторожней диабетикам — в свекле много сахарозы.
Ягоды
Особенно полезны ягоды красного цвета — вишня, клюква, малина. В них много каротина, витамина С и полезных пищевых волокон. Ягоды помогут печени восстановиться после вирусных гепатитов, алкогольной болезни и жирового гепатоза.
Однако нельзя забывать: большинство продуктов красного цвета могут быть аллергенами. Поэтому есть их нужно с осторожностью.
Зеленый чай
Лучший напиток для печени благодаря высокому содержанию витамина С: этот антиоксидант известен как отличное противовоспалительное средство. Кроме того, зеленый чай помогает снизить уровень так называемого «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности). Благодаря этому он защищает орган от гепатоза и атеросклероза.
Есть у зеленого чая свои недостатки. Из-за избытка дубильных веществ в составе напиток может нарушить баланс железа в организме и препятствовать усвоению магния и кальция из пищи. А из-за содержания кофеина чай также мешает усваиваться фолиевой кислоте - поэтому его не советуют беременным.
Куркума
Эта специя — еще один известный антиоксидант. Куркума защищает клетки печени от влияния токсинов. Еще пряность препятствует окислению липидов.
Куркуму не стоит в больших количествах есть людям, предрасположенным к появлению камней в почках — в специи есть оксалаты.
О том, на какие продукты еще стоит налегать людям с больной печенью, а какая еда только вредит этому органу, можно прочитать ЗДЕСЬ.